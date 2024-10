Radiografía de la batalla de Rafael Nadal contra las lesiones: la pulseada con el síndrome de Müller-Weiss que marcó su carrera

El detalle de las lesiones de Rafael Nadal en su carrera (Crédito: Felipe González/Infobae)

A sus 37 años, Rafael Nadal anunció su retiro del tenis profesional después de marcar una época en el deporte con 22 títulos de Grand Slam. Sin embargo, su carrera estuvo signada no solo por sus victorias, sino por las constantes luchas contra los recurrentes problemas físicos. A lo largo de sus 22 temporadas, el manacorí sufrió 24 lesiones, muchas de ellas crónicas, que pusieron a prueba su perseverancia y resistencia.

Las palabras de Toni Nadal, su tío y entrenador durante gran parte de su carrera, reflejaron la magnitud de sus desafíos: “Sin tantas lesiones, Rafael sería el mejor tenista de la historia”. Toni estuvo con él hasta 2017, cuando decidió enfocarse en la academia que Nadal fundó en Manacor. El entrenador ha sido testigo de las pruebas físicas y emocionales que enfrentó el campeón español.

La carrera de Nadal comenzó con dificultades casi desde el principio. En 2005, solo dos años después de volverse profesional, el español empezó a lidiar con problemas en el pie izquierdo. La dolencia, conocida como la enfermedad de Müller-Weiss, amenazó con truncar su carrera en reiteradas oportunidades. “El principio de muchos de los males que he tenido en mi carrera deportiva”, describió Nadal sobre la final del Masters 1000 de Madrid de 2005. Durante aquel partido, se fracturó el escafoides del pie, una experiencia que lo dejó incapacitado al día siguiente. Este fue el comienzo de su larga batalla contra las lesiones.

El síndrome de Müller-Weiss es una de las condiciones que ha afectado al tenista, siendo una lesión congénita en su pie izquierdo que lo ha acompañado a lo largo de su carrera. No obstante, fue en 2021 cuando más tiempo estuvo alejado de las canchas debido a esta afección, alcanzando un período de inactividad de 5 meses. “Con el escafoides partido por la mitad es difícil que la lesión esté olvidada. Esto es una verdad como un templo y no va a estar olvidada por el resto de mi vida. Tengo un problema que no tiene solución ahí abajo”, retomó el tema en 2022, cuando las complicaciones físicas ya se hacían cada vez más marcadas.

A pesar de las adversidades, Rafa mostró una capacidad de lucha indomable. La final del Masters 1000 de Madrid de 2005 es recordada como una de sus victorias más épicas. El público elevó al máximo, impulsó sin duda con su aliento, al jugador que batalló hasta el final, lesionado, y remontó una batalla épica para lograr el título. Por ese entonces, con la enfermedad de Müller-Weiss a cuestas, Nadal sólo tenía un Roland Garros en su historial.

Esa dolencia condicionó muchas cosas. Provocó la aparición de otras lesiones y durante mucho tiempo padeció las secuelas. Todo podía haber sido distinto sin esa dolencia, que afecta principalmente la articulación del pie, específicamente el hueso navicular. Esta afección congénita puede provocar dolor, deformidad y dificultad para caminar, además de afectar la movilidad y el rendimiento en actividades deportivas. En casos severos, podría llevar a una degeneración articular y limitar la actividad física a largo plazo.

El récord de lesiones de Nadal es el más extenso entre sus consejeros del llamado Big Three, que incluye a Roger Federer y Novak Djokovic. Mientras Djokovic ha tenido 8 lesiones significativas y Federer 14, Nadal enfrentó 24 desde 2002, lo que lo obligó a renunciar a 17 Grand Slam. Los problemas han afectado sus hombros, rodillas, espalda, abdomen, costillas y muñecas, una sucesión de contratiempos que han sido decisivos en el final de su carrera.

Esta última zona fue otra de las articulaciones que ha causado varias molestias a Nadal. En 2014, durante un partido contra Nick Kyrgios en un torneo en Gran Bretaña, sufrió una desinserción de la vaina de la muñeca derecha. Además, ha enfrentado otras dolencias menos graves que lo han mantenido alejado de las canchas como la del 2015 (vaina del tendón de la muñeca izquierda)

En 2023, Nadal vivió un año prácticamente en blanco debido a nuevas lesiones, y el intento de regreso en 2024 en el torneo de Brisbane fue rápidamente frustrado por una dolencia en las costillas. “No volví, desde Brisbane, a jugar hasta el inicio de la temporada de tierra”, relató Nadal, quien tenía la ilusión de despedirse en los Juegos Olímpicos. Sin embargo, la falta de práctica y las continuas molestias físicas le impidieron alcanzar sus metas.

Lesiones de Rafael Nadal y el tiempo de baja

2003 Hombro izquierdo (1 mes baja)

2004 Fractura por estrés en el pie izquierdo (3 meses)

2005 Inflamación en el pie izquierdo - diagnostican síndrome de Müller-Weiss (4 meses)

2008 Tendinitis rodilla derecha (1 mes)

2009 Tendinitis ambas rodilla y rotura abdominal (3 meses)

2010 Rodilla derecha (mes y medio)

2012-2013 Rotura del tendón de la rodilla izquierda y hoffitis (7 meses)

2014 Desinserción de la vaina de la muñeca derecha (3 meses)

2015 Vaina del tendón de la muñeca izquierda (dos meses y medio)

2016-2017 Rodilla derecha (dos meses)

2018 Psoas ilíaco (dos meses y medio)

2018 Tendinitis rodilla derecha (dos meses)

2018 Lesión abdominal (un mes)

2021 Lesión en la espalda

2021 Lesión en el pie izquierdo (2 meses)

2021 Lesión en el pie izquierdo (cuatro meses y medio)

2022 Fisura de costilla (mes y medio)

2022 Rotura abdominal (cinco semanas)

2022 Rotura abdominal (dos meses)

2023 Psoas ilíaco (diez meses)

2024 Micro rotura cadera izquierda

Rafael Nadal recibe atención médica durante el Australian Open del 2023 (Foto: Reuters/Hannah Mckay)

Torneos de Grand Slam que no disputó por lesión

Roland Garros 2003: Lesión de codo

Roland Garros 2004: Fractura por estrés en el escafoides

Wimbledon 2004: Fractura por estrés en el escafoides

Australian Open 2006: Lesión en pie izquierdo

Wimbledon 2009: tendinitis en ambas rodillas

US Open 2012: Lesión en rodilla izquierda

Australian Open 2013: Virus estomacal

US Open 2014: Lesión en muñeca derecha

Wimbledon 2016: Lesión en muñeca izquierda

US Open 2020: Problemas en el pie izquierdo

Wimbledon 2021: Problemas en el pie izquierdo

US Open 2021: Problemas en el pie izquierdo

Roland Garros 2023: psoas ilíaco

Wimbledon 2023: psoas ilíaco

US Open 2023: psoas ilíaco

Australian Open 2024: cadera

Wimbledon 2024: desgarro

* Con información de EFE