América Latina

Polémica en Uruguay: Orsi definió cómo será la mayor reforma del tránsito en Montevideo

El gobierno promueve cambios en el sistema metropolitano para mejorar los tiempo de traslados, pero había diferencias entre los actores y se definió que no habrá un túnel debajo de la principal avenida; el área metropolitana apuesta por los BRT

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18 de julio: vista desde Gaboto hacia Magallanes (intendencia de Montevideo)
18 de julio: vista desde Gaboto hacia Magallanes (intendencia de Montevideo)

¿Túnel sí o túnel no? La duda estuvo instalada durante semanas para la reforma del transporte de Montevideo. El cambio en el sistema de movilidad para la capital uruguaya y sus alrededores es una de las metas del gobierno de Yamandú Orsi, que busca mejorar los tiempos de viaje del transporte público. Pero había una diferencia importante entre los actores: si era necesario soterrar o no 18 de Julio, la principal avenida de Montevideo.

La diferencia estaba entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), encabezado por Lucía Etcheverry (del mismo sector político del presidente Orsi), y la Intendencia de Montevideo. El intendente Mario Bergara también es dirigente del Frente Amplio, la coalición de izquierda del país, aunque de otro espacio. El jefe de la municipalidad se negaba a la construcción de un túnel por 18 de Julio.

Para paliar las diferencias, el presidente Orsi le pidió a Bergara que presentara un informe técnico que respaldara su opinión. Y fue el propio mandatario el que saldó la discusión, luego de que Bergara le presentara los estudios. Finalmente, no habrá soterramiento de la principal avenida uruguaya y la reforma se concretará por la superficie.

18 de Julio: vista desde Zelmar Michelini hacia Yi
18 de Julio: vista desde Zelmar Michelini hacia Yi

Una de las claves de la reforma es el uso de bus rapid transit (BRT), que son ómnibus articulados de tránsito rápido y que pueden trasladar unas 200 personas.

Hay otros actores que están involucrados en esta reforma, como la Intendencia de Canelones (que tuvo a Orsi como intendente durante 10 años), porque ese departamento está incluido dentro del área metropolitana de Uruguay.

18 de julio: Plaza Fabini, vista desde Río Negro hacia Julio Herrera y Obes (Intendencia de Montevideo)
18 de julio: Plaza Fabini, vista desde Río Negro hacia Julio Herrera y Obes (Intendencia de Montevideo)

Las claves de los cambios

La Intendencia de Montevideo publicó este viernes los avances de la obra. Argumentó que el “proyecto mejora sustantivamente la movilidad en el departamento”, “reduce los tiempos” y vuelve a 18 de Julio un espacio “más eficiente, accesible y vital”.

BRT en Avenida 18 de Julio. Esquema general de circulación
BRT en Avenida 18 de Julio. Esquema general de circulación

La transformación del sistema de transporte propone la creación de dos troncales en el área metropolitana: una línea A irá desde Zonamérica (una zona franca cercana al aeropuerto de Carrasco) por Camino Maldonado y la Avenida 8 de Octubre. La otra línea irá desde El Pinar (un balneario de Canelones) por la Avenida Gianatassio y luego Avenida Italia.

Ambas líneas confluyen en un nodo de intercambio subterráneo, que está ubicado en Tres Cruces (la principal terminal de ómnibus en el país, ubicada a pocos metros del inicio de 18 de Julio). Desde allí, los BRT circularán por la remodelada 18 de Julio hasta la Plaza Independencia, que da inicio a la Ciudad Vieja, el casco histórico de Montevideo y donde está ubicado el distrito financiero de la ciudad.

18 de Julio: tramo Intendencia hasta Ciudad Vieja (Intendencia de Montevideo)
18 de Julio: tramo Intendencia hasta Ciudad Vieja (Intendencia de Montevideo)

Los ómnibus tienen una capacidad para transportar entre 170 y 220 personas y permitirán reducir a 11 minutos el trayecto que va desde la Plaza Independencia hasta Tres Cruces.

Por 18 de Julio habrá seis paradas.

Actualmente, en promedio, ir en ómnibus desde Tres Cruces hasta la Plaza Independencia insume unos 17 minutos.

El proyecto prevé que haya una ciclovía por 18 de Julio y una línea para vehículos particulares en una dirección. En la otra senda esta vía para autos será hasta la calle Ejido y los vehículos luego deberán desplazarse por una de las calles paralelas (Colonia).

18 de Julio: tramo Intendencia de Montevideo hasta Bulevar Artigas
18 de Julio: tramo Intendencia de Montevideo hasta Bulevar Artigas

“Esta solución implica una transformación integral, con carriles exclusivos para transporte colectivo, prioridad semafórica, paradas accesibles y de calidad, mejora de veredas y cruces, incorporación de arbolado y equipamiento, mejora en calles transversales y paralelas”, detalló la Intendencia de Montevideo en un comunicado.

“El desafío es cambiar la percepción de la ciudadanía sobre el transporte público del área metropolitana en el menor tiempo posible y para eso, esta transformación debe pensarse como un proceso con varias etapas”, argumenta la muncipalidad.

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