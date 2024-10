Un club histórico de la Premier League deberá pagar cerca de un millón de dólares por haber criticado al VAR en redes sociales

Nottingham Forest recibió una multa histórica por haber criticado al VAR en redes sociales tras el partido con Evreton por la Premier League (REUTERS/Peter Powell)

La Federación Inglesa de Fútbol (FA) decidió aplicar este viernes una dura e histórica sanción al club Nottingham Forest por haber criticado la actuación del VAR en las redes sociales tras la derrota ante el Everton el pasado abril por la Premier League.

La entidad que rige el fútbol en Inglaterra no anduvo con vueltas para sentar un precedente y castigar al Nottingham Forest con una multa de unos 979.000 dólares. La entidad manifestó que está en desacuerdo con la medida y que apelará.

“Nottingham Forest Football Club está extremadamente decepcionado por la decisión de la Comisión Reguladora por imponer una multa de 750,000 libras esterlinas en relación con los comentarios publicados en las redes sociales después de nuestro partido de la Premier League contra el Everton el domingo 21 de abril”, publicó la institución británica en un comunicado oficial.

Y continuó: “Nos preocupa especialmente que la FA, en sus alegatos, haya solicitado una sanción ‘superior a 1.000.000 de libras esterlinas’. Creemos que esta solicitud, junto con la multa subsiguiente, es totalmente desproporcionada y el Club apelará la decisión”.

Nottingham Forest apelará la sanción económica que le aplicó la FA por haber criticado al VAR tras un partido de Premier League (REUTERS/Isabel Infantes)

El histórico club de la Premier League mostró su disconformidad debido a que no le sancionaron tres penales a favor en un partido que perdió 2-0 contra el Everton, rival directo en aquel momento en la lucha por la permanencia en la máxima categoría del fútbol inglés.

“Tres decisiones extremadamente equivocadas -tres penales no pitados- que simplemente no podemos aceptar”, escribió el Nottingham Forest en su cuenta oficial de X en aquel momento, acusando al responsable del VAR de ser seguidor del Luton, que peleaba también por no descender.

La FA estimó que estos comentarios desprestigian el fútbol al “cuestionar la imparcialidad y poner en duda la integridad de los árbitros del partido” y remitió el asunto a una comisión regulatoria.

El Nottingham Forest terminó la temporada pasada en el puesto 17, seis puntos por encima del Luton, que descendió junto con el Burnley y el Sheffield United. Actualmente, el club rojo se encuentra en el décimo puesto en la Premier League, con una sola derrota desde el comienzo de la competencia.

El VAR, en el ojo de la tormenta en la Premier League (REUTERS/Phil Noble)

Hay que recordar que en esta temporada, la Premier League implementó una nueva versión del sistema de asistencia arbitral conocido como VAR 2.0, con el objetivo de mejorar la transparencia en las decisiones arbitrales. Esta iniciativa surge en un contexto donde la tecnología en el fútbol ha sido objeto de debate, especialmente en Inglaterra, donde se llegó a considerar su eliminación. Según un comunicado oficial del campeonato, la liga decidió adoptar medidas para aumentar la seguridad y confianza del público en las decisiones de los jueces, que han sido cuestionadas en la última temporada.

Una de las principales innovaciones del VAR 2.0 es la creación de una cuenta de Twitter, @PLMatchCentre, que se presenta como el centro operativo para todos los partidos de la Premier League. Esta cuenta tiene la función de proporcionar explicaciones y actualizaciones casi en tiempo real sobre las decisiones arbitrales y la participación del árbitro asistente de video. La intención es ofrecer a los aficionados una visión más clara y directa de cómo se toman las decisiones durante los encuentros.

La implementación de esta tecnología se produce en un momento en que la Premier League busca reforzar la confianza del público en el uso del VAR. Aunque la propuesta de eliminar el VAR no prosperó en 19 de los 20 clubes de la Primera División de Inglaterra, la liga ha optado por esta estrategia para mejorar la percepción pública sobre el uso de la tecnología en el fútbol.

Esta medida busca no solo mejorar la transparencia, sino también fomentar una mayor comprensión entre los aficionados sobre el proceso de toma de decisiones arbitrales. La Premier League espera que, al ofrecer información precisa y oportuna, se pueda mitigar la desconfianza y las críticas hacia el uso del VAR en el fútbol inglés.