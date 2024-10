Los detalles del pedido de Boca Juniors a la Legislatura porteña ante un proyecto de ley que impediría la ampliación de la Bombonera

Comisión de Planeamiento Urbano trata la ampliación de la Bombonera

Boca Juniors quedó atento a la evolución de la situación de un proyecto de Ley que contempla sumar a la Bombonera a una nómina de inmuebles protegidos en la Ciudad de Buenos Aires que impediría que se lleven a cabo reformas en su estructura, tal como apunta la actual comisión directiva. Desde el Xeneize enviaron una nota dirigida a los miembros de las comisiones correspondientes para que revean su postura respecto a una posible ampliación en el corto y mediano plazo, algo que será tratado.

El miércoles pasado se reunieron los miembros de la Comisión de Planeamiento Urbano y de la Comisión Especial de Patrimonio Arquitectónico y Paisajístico en la Legislatura porteña. Allí se discutió, a través del expediente 2693-J-2024, abordar un proyecto de ley mediante el cual se propicia la incorporación de una serie de inmuebles incluidos en el Catálogo Preventivo elaborado por el Poder Ejecutivo al Catálogo Definitivo de inmuebles protegidos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Actualmente, el Catálogo se encuentra conformado por alrededor de 5 mil inmuebles y en este proyecto se prevé sumar cerca de 4.276 inmuebles más, los cuales poseen valores urbanísticos-ambientales, estético-arquitectónicos e histórico-testimoniales, reconociéndose conjuntos de piezas de valor referencial para el contexto y/o edificios singulares. Pero desde Boca intentaron que haya un tratamiento especial respecto a la conservación de la estructura del estadio Alberto J. Armando.

“Solicitamos a los señores Legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que no incluyan al Estadio Alberto J. Armando dentro de los inmuebles sujetos a “Protección Patrimonial”, hasta tanto estén concluidas las obras de ampliación del mismo”, fue lo que mencionaron algunas líneas de la nota enviada por la directiva azul y oro.

Riquelme lleva a cabo un proyecto para ampliar la Bombonera en el actual mandato (AP Photo/Gustavo Garello)

El presidente de la Comisión, Edgardo Alifraco (La Libertad Avanza), quien además fue candidato a vocal en la lista opositora en las elecciones de Boca Juniors a fines de 2023, advirtió sobre la comunicación de la institución: “El club alegó que está en proceso de reestructuración del estadio, cosa que en un punto es real ya que en la comisión se encuentra desde el año pasado y en estado parlamentario un proyecto de reforma”.

Al mismo tiempo, el integrante de la comisión Juan Pablo Modarelli (Unión por la Patria) también tomó la palabra respecto al tema y dijo: “Recibimos la nota en nuestro bloque y entendimos que el pedido es razonable justamente en función de que el club evalúa una ampliación. Deberíamos evaluar como cuerpo legislativo qué posibilidad puede encontrar esta legislatura para que esa obra se pueda hacer, quizás sea bajando el nivel de protección que se le está dando o evaluando qué herramientas podemos llevar adelante para no obstaculizar algo que es de público conocimiento y que se viene trabajando desde hace tiempo, que es la ampliación de la Bombonera”.

Este proyecto formaba parte de la Modificación del Código Urbanístico, sin embargo, durante el debate en comisión, se decidió separar el tema de aquel expediente para darle un tratamiento particular y específico al “Catálogo de Inmuebles Protegidos”, buscando también maximizar las instancias de participación ciudadana, atento a las implicancias que dicha catalogación genera sobre la multiplicidad de titulares y al deber de protección que recae sobre ellos.

Durante la reunión se plantearon diversos temas para pensar durante el proceso legislativo, como qué sanciones recibirán aquellos que publican sin tener en consideración el Catálogo; punitorios mayores para aquellos que incumplan la ley; cambiar la mirada y articular los entornos con sus espacios verdes, y que todo esto sea a través de la escucha activa de los vecinos de cada comuna para generar más dinamismo e independencia. Más allá de todo el trabajo previsto hacia adelante, se consensuó avanzar con su tratamiento en primera lectura. El proceso contempla la realización de una audiencia pública y finalmente una votación en segunda lectura.

El comunicado enviado por Boca Juniors a la Legislatura porteña el lunes pasado

En el día de la fecha se nos ha informado que en la sesión del día 09.10.2024, la Honorable Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires avanzará en el tratamiento de un proyecto de Ley para incorporar al Estadio “Alberto J. Armando” al Catálogo de Inmuebles sujetos a “protección patrimonial”. Esta propuesta, honra a nuestra Institución y reconoce el valor histórico de nuestro Estadio; pero emerge en un momento sumamente inoportuno en tanto generar trabas administrativas adicionales que dificultarán las inminentes obras proyectadas con el objeto de ampliar el aforo del mismo. Nos causa profunda alegría como hinchas de Boca, que la Legislatura porteña reconozca la importancia cultural de un Estadio que, hasta hace no mucho tiempo, algunos proponían demoler; aunque, insistimos, el modo en que se encuentra planteado el mismo no permitirá su ampliación para permitir un mayor aforo. Finalmente, cabe advertir que la propuesta se contrapone con el interés de las socias y socios del Club Atlético Boca Juniors, en tanto, atenta contra sus posibilidades de disfrutar de los partidos de fútbol del club de sus amores. Es de conocimiento público y notorio que la cantidad de interesados en concurrir a los partidos es mayor a la capacidad disponible, y por lo tanto, afectar la posibilidad de agrandar “La Bombonera”, es postergar aún más en el tiempo una solución largamente esperada por los asociados. En consecuencia, solicitamos a los señores Legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que no incluyan al Estadio Alberto J. Armando dentro de los inmuebles sujetos a “Protección Patrimonial”, hasta tanto estén concluidas las obras de ampliación del mismo.

La ampliación de la Bombonera, tema de discusión en la Legislatura porteña (Foto JUAN MABROMATA / various sources / AFP)

Infobae, con información exclusiva, pudo constatar en qué estado de situación se encuentra el proyecto para agrandar la cancha de Boca Juniors y así dar por tierra con algunas versiones que habían circulado.

Todavía no habrá anuncios oficiales para develar el misterio por la ampliación de un ambicioso plan con el que la Bombonera pasaría a aumentar su aforo actual de casi 60 mil espectadores. Sí existen varios puntos que se pueden desarrollar sobre el presente: 1) Boca está reuniendo el dinero para llevar a cabo la ampliación de su estadio; 2) es un hecho que el equipo deberá mudar su localía por un tiempo determinado, pero no se llegó a un acuerdo para utilizar el estadio Único de La Plata; 3) el master plan fue presentado y aprobado desde hace un año; y 4) recién se anunciaría en 2025 o 2026.

En este momento, el presidente Juan Román Riquelme y la mesa chica de la entidad de la calle Brandsen 805 están reuniendo el dinero correspondiente a una ampliación que no demandaría comprar casas ni terrenos aledaños al estadio como se habló en varios momentos de la historia. Aunque evitaron dar cifras precisas, la inversión está muy por debajo de los 100 millones de dólares, es decir que Boca gastaría una suma mucho menor a la de otros proyectos de estadio (levantados desde cero) que implicaban desembolsar entre 300 y 400 millones de dólares.

Una vez que Boca haya juntado los fondos para completar la obra que demandaría varios meses de ejecución, procederán a anunciarla y materializarla. El nombre del estudio implicado en la reestructuración de la cancha, que fue inaugurada en 1940 y sufrió cambios a lo largo de cada década, no salió a la luz, como tampoco otros detalles técnicos de lo que será la remodelación. A priori, Boca ganaría metros girando la orientación del campo de juego y contaría con una estructura externa para sostener una grada que se ubicaría sobre la zona de palcos, ganando espacio en el aire sin necesidad de demoler las viviendas ubicadas sobre la calle Del Valle Iberlucea.

Además, se montaría un techo que cubriría parcialmente las tribunas y campo, mientras que se piensa cómo optimizar la urbanización de los alrededores para fortalecer aspectos comerciales del barrio, la vecindad y fundamentalmente, obtener la aprobación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que, sabido es, cuenta con autoridades que, políticamente, están en la vereda de enfrente a Riquelme y la actual gestión. No existen precisiones sobre la totalidad de butacas y lugares nuevos con los que contaría la nueva Bombonera, pero con la totalidad de remoción de butacas en la tercera bandeja Norte, la conformación de nuevos palcos y la flamante grada, el Alberto J. Armando se asemejaría a la capacidad de la cancha de River (84.500 espectadores).

Esta no es la única obra que Román tiene ideada para terminar antes de que finalice su mandato a fines de 2027, sino que en el corto plazo Boca construirá un microestadio (para más de 5.000 personas) destinado a las competencias de deportes amateurs frente al Polideportivo Benito Quinquela Martín ubicado sobre la calle Arzobispo Espinosa. Y, posteriormente, la directiva procederá a la construcción de un hotel en el Boca Predio, algo en lo que el máximo mandatario azul y oro ya hizo hincapié públicamente en más de una ocasión.