17 frases de Riquelme: el “sueño” que quiere cumplir en Boca, la despedida de Pol Fernández y el escándalo Fassi-Merlos

Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors

Juan Román Riquelme brindó una entrevista al programa El Loco y El Cuerdo, que se transmite por YouTube, y no dejó tema por tratar. Entre los puntos más salientes, el presidente de Boca Juniors anunció el “sueño” de la construcción de un Hotel para la concentración de la primera división en el Complejo de Entrenamientos que posee en Ezeiza.

En materia futbolística, el máximo ídolo del Xeneize dio su parecer sobre el anuncio de Pol Fernández de no renovar su contrato más allá de diciembre y reveló una oferta desconocida por Kevin Zenón de Alemania. Además, se refirió al escándalo que protagonizaron Andrés Fassi, presidente de Talleres de Córdoba, y Andrés Merlos, árbitro del encuentro por Copa Argentina ante Boca Juniors.

A continuación, las frases más destacadas de Riquelme:

El sueño a realizar en Boca Predio : “El Predio no solamente es de los socios, sino de todos los hinchas. Y nuestro estadio también. Estamos contentos porque agarramos este lugar bastante abandonado, cuando llovía tenía la pileta más grande de Ezeiza porque se inundaba todo. Es un sueño intentar hacer el Hotel para que concentre la Primera División, es lo único que nos falta. Ahí vamos a estar a nivel de los clubes de primer mundo. Es lo que Boca tiene que tener, lo vamos a intentar en estos tres años y medio que nos quedan, lo vamos a lograr. Tenemos que soñar”.

“Estos siete meses son una maravilla: salimos campeones en básquet, en vóley, ascendimos en hockey, pero sabemos que el fútbol es lo más importante. Uno de los objetivos que tenemos es hacer el Hotel acá (en Boca Predio) y con eso el predio va a quedar completo. También para que las otras disciplinas tengan más lugar. En estos tres años que quedan vamos a presentar el mini estadio que vamos a construir ahí en Casa Amarilla para que los otros deportes estén más cómodos”.

“Nosotros cuando llegamos tuvimos que aguantar muchas cosas. De si están preparados, de si sos amigo de Román, de si te gusta el asado… Poder trabajar con amigos es fabuloso. No molesta cuando critican, pero cuando faltan el respeto hay que mirar para adentro. Lo único que le dije a los muchachos es que tengan paciencia y que no respondan. Si sacamos como 40 chicos de las Inferiores o vendimos a Anselmino en 25 millones y todavía lo tenemos y quiere decir que no estamos preparados, bueno, menos mal”.

Las críticas a la oposición : “La cancha también estaba totalmente inundada, ni acá (Boca Predio) ni en La Bombonera había drenaje. Sin faltarle el respeto a nadie trato de pedir memoria, las cosas hablan por sí solas. A mí me tocó jugar en 2010 y en la cancha pasó lo mismo, se tuvo que suspender un Superclásico. Agarramos un club abandonado, esa es la realidad. Caía un poquito de agua y se suspendía el partido. Yo siento mucha felicidad de estar acá y estar parado ahí, que llueva tres días seguidos y que el partido con Rosario Central se juegue perfectamente. Eso demuestra que al club se lo vamos a cuidar. Pasaron pocos meses de las elecciones en las que le prometían un nuevo estadio y no habían cambiado un caño para que se vaya el agua”.

El anuncio de Pol Fernández de no seguir en Boca : “Lo hemos traído dos veces. Yo apoyo a todos los jugadores, no solamente a él. Por todos los jugadores siento admiración y más los que tienen la camiseta de nuestro club. Firmamos un contrato por tres años y medio y lo tenemos que respetar, con mucha alegría le deseamos lo mejor. Me pone contento porque el tiempo pone las cosas en su lugar. Él comunicó que seguirá su camino en otro lado, a todos les deseo que les vaya bien”.

La oferta por Kevin Zenón desde Alemania : “Llegaron ofertas por varios jugadores. Kevin lo ha entendido y nos da felicidad cuando no sale tanta información en la tele, quiere decir que el jugador está contento. Cuando llegó el lío era que se iba Barco. Y jugó como un futbolista que estuvo toda la vida en el club”.

El escándalo Fassi-Merlos : “No opino nada. Si yo hago eso estaría preso, sigo allá en Mendoza. No sé qué pasó, pero si estaba ahí hubieran hablado tres días sobre por qué fue al vestuario del árbitro. Y a partir de ahí ocho días más... Si Boca gana después, entonces hablemos del Consejo... a quienes lo único que tengo que decirle es gracias”.

Juan Román Riquelme habló sobre el escándalo Fassi-Merlos

“La Copa Argentina se tiene que jugar toda con VAR. Si un jugador comete un error muy grande en un partido importante luego le cuesta. Si un árbitro se equivoca groseramente debería ir a dirigir a Tercera División, pero no lo mandan a dirigir dos o tres partidos ahí. Nos hacemos los graciosos, pero lo único que hacemos es perjudicar a nuestro fútbol. Cuando son cosas grandes nos tenemos que hacer cargo”.

La polémica por los arbitrajes : “Lo único que pido es que me dejen competir normalmente, que gane el mejor. El VAR está para ayudar. A veces la suerte juega a favor y otras no, algunos ganarán merecidamente o no. Pero no nos gusta ir a la cancha de River y que después a Darío Herrera lo terminen suspendiendo por tres partidos por lo que hizo ese día. Tenía que haber echado al 3 de River al minuto del segundo tiempo y cobra ese penal sobre la hora... Cuando el Colegio de Árbitros suspende al juez es que te da la razón de que te perjudicó. Pretendo que nos dejen jugar normal, debemos quitarnos de la cabeza que te van a perjudicar o no, queremos competir sanamente”.

La vuelta de Sebastián Villa al fútbol argentino : “Cuando estaba acá no tenía que ni entrenar, ahora juega en Mendoza y parece que es otro país. Mendoza es Argentina eh. Pero pasa nada y los canales no dicen nada. Creo que es demasiado claro lo que pasa con nuestro club, me da felicidad de haber tenido la obligación de presentarme a las elecciones porque es mi obligación como hincha. Soy parte y tenemos que cuidarlo”.

Su relación con Carlos Bianchi : “Me felicitó el otro día cuando me dieron el premio en México (por ingresar al Salón de la Fama de la FIFA). Hablamos del fútbol de afuera, no de acá. Es una persona que quiero mucho. Él vive meses acá y otros afuera. Estamos bien y él también disfrutando de su vida. El hincha de Boca sabe que nosotros dos vamos a estar todos los días juntos. Este es su club, el de todos los futbolistas que pasaron por acá. Es nuestro ídolo. El día de la despedida lo que se vivió cuando la gente cantó fue increíble. Esa fiesta fue mejor de lo que me imaginé. El cambió la historia de nuestra institución, esta es su casa”.

La gestión Chiqui Tapia en AFA : “Él y Grondona sin ninguna duda son los dirigentes más grandes del fútbol argentino. Hicieron feliz a un pueblo que tanto lo necesita. Hay que agradecerle a él, a Messi, al entrenador que puso y hay que darle mérito por haberlo puesto. Ver al pueblo argentino así es único”.

Su presente de Lionel Messi : Él se va reinventando. No tengo dudas de que el Mundial 2026 lo va a jugar. Lo tiene que jugar y todos vamos a estar haciendo fuerzas para que llegue. Tuve la suerte de jugar con los dos (Messi y Maradona) y no son normales. Las cosas que hicieron ellos no las pueden hacer nadie y no las va a poder hacer nadie. Somos afortunados los argentinos de tenerlos. Hay gente que juega a la pelota normal, pero estos dos no. Ambos son genios”

“Habló con él, no mucho porque no quiero joderlo. Ganó mucho y quiere seguir ganando. Eso lo hace muy fuerte y único”.

La relación con el DT Diego Martínez : “Yo abrazo a todo el mundo y quiero que estén contentos y que nos les falte nada. En el semestre perdimos pocos partidos, pero nos costó ganar. El equipo cuando tienen que competir en los mano a mano tiene mucha confianza”.

El Superclásico que se viene en diez días : “Siempre cuando jugaba pensaba que me iba a ir bien. Para nosotros ahora es importante el partido con Racing y cuando llegue el siguiente pensaremos en ese. Lo mismo en la Copa Argentina, que cuando llegue competiremos e intentaremos llegar a la final. Nosotros estamos siempre con la ilusión de mejorar en cada partido”.

La vuelta de los hinchas visitantes : “Me gustaría que vuelvan. Se viven en la Copa Argentina y se disfruta mucho. El partido no es el mismo cuando solo tenés la gente del local. Al final los argentinos nos criamos con eso. Vos disfrutabas de ir a la cancha de otro equipo a seguir al tuyo. Era una fiesta diferente. Siempre tengo la ilusión de que se vuelva a jugar con público de los dos equipos”.