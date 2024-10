El durísimo posteo del ídolo de Chivas “Bofo” Bautista contra Fernando Gago, con un fuerte dardo para Boca

Las críticas de Bofo Bautista a Gago

La salida de Fernando Gago de Chivas de Guadalajara no fue recibida de buena manera en México. Dirigentes, periodistas e incluso ídolos de la institución criticaron sin piedad al futuro nuevo técnico de Boca Juniors por como fueron los términos de su salida. Si bien la cláusula de rescisión era un mecanismo legal, el mismo fue tomado de manera negativa en el elenco rojiblanco.

Adolfo Bofo Bautista, ex jugador, goleador e ídolo de la institución mexicana se expresó vía Instagram y dejó un mensaje muy fuerte para Pintita: “Eres un mercenario, llegas a un equipo chico. Eres una basura como DT, sin principios ni lealtad a tu trabajo, mercenario @fergago5oficial”, comenzó el ex futbolista de la selección mexicana.

Además, arremetió contra el Xeneize acusándolos de desleales e inferiores: “Recuérdales a tu nuevo equipito que estuviste en el mejor equipo de México, que jugando al fútbol no pueden. Solo así jugando sucio mercenarios @bocajrs”, sentenció Bofo en sus redes sociales.

Bofo Bautista vía Intagram

“Bofo” Bautista no guarda un grato recuerdo de su enfrentamiento contra Boca Juniors hace ya 20 años, en donde en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores en La Bombonera, el delantero recibió un escupitajo por parte de Jorge Chino Benítez, estratega del Xeneize. Además, tras el lamentable suceso también le cayeron proyectiles desde la tribuna argentina.

La ola de comentarios adversos para Gago no cesó en la jornada tras abandonar el conjunto del Rebaño Sagrado. En el propio comunicado de la institución informaron la situación dejándole un “palito” a su ex entrenador: “En las últimas horas, Gago le comunicó a la directiva su decisión de volver a Argentina junto con su cuerpo técnico. En el corto plazo se anunciará a nuestro nuevo entrenador, quien asumirá el cargo con el liderazgo y compromiso permanentes que el proyecto deportivo y el equipo requieren”, informó Chivas.

Aunque se conocía el interés por parte de Juan Román Riquelme y los contactos con el ex DT de Racing, ambos clubes involucrados prefirieron no pronunciarse sobre el tema mientras el ex volante central dirigía a Chivas de Guadalajara y se enfocaba en preparar el clásico ante Atlas (perdió 1-2). Sin embargo tras ser consultado sobre estos rumores, Gago dejó unas declaraciones que, tras conocer el final de la historia, resuenan muy fuerte en México.

“Lo voy a aclarar para ser sincero, yo no tuve ninguna oferta, ningún llamado ni de gente cercana a mí, ni de mi entorno ni nada. No sé de dónde salen estas informaciones. Para mí fue muy tranquila la semana de trabajo. No me contactó nadie, no sé de dónde salió la información. Yo no tuve contacto con nadie de ningún club, absolutamente. Lo digo acá porque se generó muy fuerte y la verdad no ha pasado. Es muy difícil. Lo vuelvo a repetir, no se comunicaron conmigo ni con gente de mi entorno”, decía el 5 de octubre Fernando Gago.

Fernando Gago habló sobre los rumores de su llegada a Boca

Desde Boca argumentaron que el contacto formal avanzó recién el martes de esta semana, cuando el Consejo se comunicó con Gago y este dio el OK para que avanzaran en la ejecución de su cláusula de salida.

El nuevo director técnico de Boca Juniors se presentará a los entrenamientos la próxima semana y conocerá a sus nuevos jugadores de cara al primer compromiso ante Tigre en Victoria el sábado 19/10. Luego tendrá un encuentro trascendental contra Gimnasia La Plata por los cuartos de final de la Copa Argentina el miércoles 23 de octubre en la cancha de Newell’s.