Qué fue del “Chino” Benítez, el entrenador que arruinó su carrera tras escupirle al “Bofo” Bautista

El escupitajo de Jorge "Chino" Benitez al Bofo Bautista en el Boca Juniors vs Chivas de la Copa Libertadores 2005 (REUTERS/Alejandro Amdan-Telam)

La historia de los equipos mexicanos en la Copa Libertadores guarda múltiples recuerdos y anécdotas, algunas de las más importantes protagonizadas por las Chivas de Guadalajara, el equipo de puros jugadores aztecas y finalista en la edición del 2010.

Entre las historias que acumula el Rebaño Sagrado dentro de la Libertadores, una de las más importantes ocurrió en una eliminatoria contra Boca Juniors, cuando el equipo dirigido por Bejamín Galindo humilló al Xeneize en el Jalisco con una goleada 4-0 en la ida de los cuartos de final.

El resultado por sí solo inmortalizó aquella eliminatoria para las Chivas; sin embargo, además de la goleada, la escena que representó la frustración de Boca y sus aficionados ocurrió en la vuelta dentro de la Bombonera, cuando se desató un conato de bronca con Adolfo Bautista y Martín Palermo como protagonistas.

Entre los reclamos del futbolista argentino a la actitud del Bofo, quien mostró 4 dedos a la afición por la goleada en la ida, un intento de cabezazo y una seña ofensiva de Palermo provocaron la expulsión de ambos, momento en el que se dio el polémico escupitajo de Jorge el Chino Benítez, estratega de Boca.

Mientras el Bofo Bautista se encaminaba al vestidor por el lateral de la cancha, recibiendo todo tipo de insultos y objetos desde las gradas, pasó por la zona técnica del entrenador bonaerense, quien no contuvo su rabia por la actitud del mexicano y el marcador global, por lo que decidió escupirle en la cara.

En la transmisión apenas se observó el momento, pero fotografías y declaraciones posteriores ilustraron a la perfección el momento, el cual terminó con la carrera del Chino Benítez en Boca Juniors y que a la postre lo dejó sin oportunidades de peso en el fútbol profesional.

Benítez viajó a México para pedir perdón por el escupitajo al Bofo Bautista (Foto: AFP)

¿Dónde dirige el “Chino” Benítez?

Actualmente Jorge José el Chino Benítez no dirige a ningún club y no lo hace desde el lejano 2008, pues tras su rescisión de contrato de Boca Juniors por el escupitajo, el estratega sudamericano solamente pudo dirigir a dos instituciones de primera división: Deportivo Quito en el 2006 y Municipal de Guatemala en el mencionado 2008.

Han pasado más de 13 años y el vergonzoso capítulo de Jorge Benítez no se olvida, ni para los aficionados ni para el propio Bofo, quien en cada entrevista suele recordar el momento en que recibió aquella grosería, al igual que el propio Chino.

“Espero que Macri (presidente de Boca en aquel entonces) no me haya echado por moralista. Estuvo mal el escupitajo, claro. Fue un momento de calentura, estaba en la cancha de Boca y me sentía mal porque nos estábamos quedando afuera de la Copa. El Bofo no tendría que haber salido por donde salió y reaccioné mal”, afirmó el estratega en el 2019 para el Clarín.

La Policía debió escoltar a Bofo Bautista para retirarse del campo de juego de La Bombonera (Fotobaires)

En aquel momento, Boca Juniors emitió un comunicado en el que se disculpó publicamente con el Guadalajara y al fútbol en general de la siguiente forma:

“El Club Atlético Boca Juniors, en primer lugar, desea solicitar las disculpas al club Chivas de México y al fútbol en general por los tristes sucesos de anoche y felicitarlo por su clasificación a la siguiente fase de la Copa Libertadores de América; al tiempo, rechaza en forma unámime y terminante los incidentes producidos durante el transcurso del partido disputado en nuestro estadio.”

Así comunicaron la salida del “Chino” Benítez:

“A raíz de esos mismos incidentes y de las imágnes mostradas hoy por los distintos medios de comunicación, la comisión directiva ha decidido aceptar la renuncia indeclinable presentada por el director técnico Jorge Benítez, como así también iniciar un sumario interno para sancionar a los empleados del club que se vieron involucrados en los lamentables sucesos.”

Después poco se volvió a saber del estratega, quien posteriormente informó de su viaje a México para disculparse personalmente y aclarar que no fue un tema nacionalista.

