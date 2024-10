Escándalo en el fútbol turco: suspendieron a una árbitra y a un dirigente tras la filtración de un supuesto video sexual

La jueza Elif Karaarslan fue suspendida al igual que el ex árbitro Orhan Erdemir

En un giro inesperado en el mundo del fútbol turco, una joven árbitra, Elif Karaarslan, de 24 años, ha sido suspendida de forma indefinida por la Asociación de Fútbol de Turquía (TFF) a raíz de un video sexual presuntamente asociado con ella. En la grabación también aparecería con Orhan Erdemir, ex funcionario de la FIFA de 61 años, lo que ha desatado algunas controversias y desembocó finalmente en la inhabilitación de ambos por parte de la TFF.

Karaarslan, quien inició su carrera arbitral tras una lesión que le impidió continuar como futbolista, negó rotundamente ser una de las personas involucradas en el material filtrado. Nacida en Estambul y con una notable presencia en redes sociales, donde cuenta con 384 mil seguidores, ha manifestado su intención de apelar contra la sanción impuesta. En declaraciones recientes, Karaarslan expresó: “Me espera un largo camino legal, pero lo superaré de la forma más fuerte y contundente. Espero contar con todo su apoyo y amor en este proceso. Llorar, gritar y estar triste no son cosas que yo haría. No soy así. Defenderé mi causa hasta el final. Soy solo una de las muchas que están siendo perjudicadas. Espero ser la última”.

El medio turco OrduHayat dio a conocer que en la declaración ante la Junta de Arbitraje, afirmó: ”Hay un video que se intenta asociar conmigo, pero no tiene nada que ver conmigo y la calidad de la imagen es extremadamente mala. No soy la persona que aparece en el vídeo y el hecho de que me enfrente a una acusación tan grave es un atentado contra el honor de una mujer”.

El abogado de Karaarslan, al mismo tiempo, sostuvo que el video en cuestión fue manipulado con intenciones perjudiciales, argumentando que se creó usando inteligencia artificial. “Se publicó en las redes sociales un video montado, que no era el original y fue creado enteramente mediante inteligencia artificial a partir de la cuenta de otra persona en las redes sociales y no tiene ninguna relación con el cliente de ninguna manera”, explicó en un comunicado. Según el letrado, al examinar el material queda claro que la imagen es poco clara y que las escenas fueron completamente editadas digitalmente.

El abogado de la árbitro aseguró que la grabación esta manipulada con IA

Por otro lado, Orhan Erdemir, también oriundo de Estambul y árbitro internacional entre 1999 y 2002, ha sufrido un impacto significativo en su vida personal y profesional debido a este caso. “Mi honor en mi familia, en mi círculo social y en la comunidad arbitral ha quedado destruido. Además de mis pérdidas económicas, el daño emocional que he sufrido es indescriptible”, lamentó Erdemir en declaraciones recogidas por el periódico The Sun. Erdemir estuvo a cargo de partidos de la Superliga turca antes de asumir el rol de inspector de árbitros.

Según el hombre de 61 años, la filmación circuló sin su consentimiento, y aunque admitió que su carrera profesional se ha visto irremediablemente afectada, planteó que su reputación ha sido injustamente comprometida. El ex árbitro turco comenzó a impartir justicia en 1985. Durante las 12 temporadas que estuvo en activo, dirigió 136 partidos de la Superliga. También formó parte de la nómina que integró la Copa de Turquía, entre otras organizaciones.

El dirigente arbitró partidos de la liga turca hasta 2002

En el informe que difundió el TFF en su sitio oficial, se indica que a pesar de las argumentaciones presentadas se resolvió no dar lugar a la objeción que presentó Karaarslan y se resolvió por “unanimidad” la decisión tomada vinculada a la suspensión.

La árbitro iniciará procesos legales