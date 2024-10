“Te hizo un viajero”: la broma de Colapinto en TV con Lali Espósito como protagonista

Franco Colapinto le recordó cuando Lali Espósito le dio fernet en un "viajero" a Pablo Espósito

Como era de esperarse, Franco Colapinto hizo de las suyas e hizo reír a todo el mundo en su participación en El Hormiguero, uno de los programas televisivos más importantes de España. En el prime time de aquel país y en vivo y en directo, el piloto argentino de Fórmula 1 en el equipo Williams, fiel a su costumbre, se salió de la vaina para ser el mejor compinche del presentador Pablo Motos. A puras chicanas y chistes, el corredor bonaerense se lució y otra vez fue tendencia en las redes sociales, pero esta vez no por lo que hizo en la pista.

En una de los idas y vueltas, Franco le dijo al animador que le quería llevar algo de regalo y pensó que el casco era lo mejor. Aunque evaluó llevarle otra cosa, algo bien argentino y recordó el paso de Lali Espósito en dicha emisión. Fue el propio Motos el que le preguntó: “¿El fernet es un dulce?” Ahí Colapinto le respondió “si ya chupaste. Te vi chupado acá con Lali, todo borracho. Te hizo un viajero. Te quemó los bordes para que no te cortes los labios”.

El comunicador se acordó de ese momento y dijo “me hizo beber alcohol”, a lo que Franco sostuvo “estaba fuerte el fernet igual. Yo lo vi y dije ‘te voy a traer algo argentino’. Dije ‘un mate ahora, a las diez y media de la noche, no dormimos hasta pasado mañana’”. Y confesó que “un fernet te deja medio KO, más a mí que me pega fuerte”.

Durante más de una hora, Colapinto se ganó las carcajadas de los presentes en el estudio y también de quienes vieron el programa en vivo. Sus reacciones y salidas para cada tema fueron desopilantes. Pareció que Franco nunca supo que hubo una cámara de televisión y que estuvo saliendo en directo. Sus actitudes divertidas le dan un plus a este personaje que llegó a la Máxima y rompió los moldes cada vez que se enciende una cámara y la hora de declarar.

Franco Colapinto divirtió a todos en El Hormiguero

Mientras tanto, Colapinto se prepara para su vuelta a las carreras, que será el 20 de octubre en el Gran Premio de los Estados Unidos en el Circuito de las Américas en Austin, Texas. Será su cuarta carrera en la categoría y la tercera en un escenario desconocido. Buscará seguir su buen camino que lo llevó a sumar puntos en su segunda competencia en la F1 y terminar las tres que disputó.

Aunque sabe que por ahora no tiene lugar como titular en 2025, ya que su butaca en Williams la ocupará Carlos Sainz. “No sé cuál es el plan A. No tengo ni idea de lo que voy a hacer el año que viene. Por supuesto, es muy emocionante que James (Vowles, jefe del equipo) quiera mantenerme en la F1, y es algo por lo que estoy agradecido, aparte de por la oportunidad que me dio en Williams”, dijo Colapinto en testimonios publicados este lunes por Motorsport.

“Quiero quedarme en Williams. Me encanta este equipo, y me encanta cómo trabajan, y creo que hay que estar agradecido. Y ellos son los primeros que me dieron la oportunidad de estar en un auto de F1 y realmente disfruto de trabajar con ellos, y creo que estamos haciendo buenos pasos hacia adelante como equipo”, añadió.

“Me encantaría tener una oportunidad en el futuro con este equipo, correr en la Fórmula 1 de nuevo juntos sería increíble si llega una oportunidad en el futuro. Y, por supuesto, si no, no tengo ni idea de opciones, pero mi plan A es quedarme en el equipo. Es un lugar en el que me encanta estar. Trabajamos muy bien en el pasado, invirtieron mucho en mí desde que estaba en las categorías inferiores, y estoy agradecido por todo eso. Y sí, sólo espero tener una oportunidad en el futuro con ellos”, destacó.

Sobre si está pensando todo el tiempo en demostrar que merece seguir siendo titular, respondió que “no, la verdad es que no. Intento hacerlo lo mejor que puedo y centrarme en mí mismo. Luego los resultados están empezando a llegar, lo cual es muy positivo. Así que vamos a ver qué podemos hacer en las próximas carreras”.