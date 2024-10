El show de Colapinto en la TV de España: del día que se quedó sin batería en plena carrera a sus baños con el buzo antiflama puesto

Franco Colapinto Confesó Que Se Bañaba Con El Buzo Puesto

Franco Colapinto fue el principal protagonista de uno de los programas más conocidos de España, El Hormiguero, al que suelen ir celebridades locales e internacionales. La labor del piloto argentino en sus tres primeras de Fórmula 1 con el Williams FW 46 y el carisma del bonaerense de 21 años resultan un imán para los medios; por eso fue el invitado este lunes en la emisión que dejó muchas perlitas y anécdotas..

Como era de esperarse el de Pilar hizo de las suyas con su habitual simpatía, espontaneidad y frescura. Desde sorprenderse por tener el control de seguridad del local donde compró el pantalón que llevó puesto hasta revelar graciosas historias desconocidas que hicieron reír a todos en el estudio del programa que se emite por Antena 3.

Por caso, reveló que en una época se bañaba con el buzo antiflama puesto: “Lavarlo es complicado porque no sabía bien y un día puse uno en el lavarropa, agarró calor y se me achicó. De chico iba mucho a hoteles y a veces hay que hacer algo más dinámico. Entonces me ponía el shampoo y cuando iba cayendo me bañaba con el mono (buzo antiflama). Después me lo sacaba y me bañaba solo. Lo secaba con el secador. Los hoteles me odian. Ya no lo hago más igual”, le contó al presentador Pablo Motos.

La increíble anécdota de Franco Colapinto

También dio algunos detalles del volante de un coche de F1: “Hay muchos botones rojos que es mejor no tocarlos (risas). Y hay cosas que tenés que tocar todo el tiempo. Después tenés un chabón que te está hablando todo el tiempo por la radio y yo apenas podía ir por el asfalto. Un francés me hablaba en inglés con un acento del choto y para entender qué botón tenía que apretar tardaba mucho”.

En esas explicaciones confesó que una vez se quedó sin batería en el auto de carrera: “Hay un botón que cuando lo apretás se te apaga la energía la eléctrica. Empecé a perder potencia y cuando lo vas a resetear tenés que apretarlo dos veces y lo hacés a 300 km/h”.

En tanto que recordó que “desde muy chico que mi sueño era estar en la F1 y trabajamos mucho para eso. Mis managers me agarraron de pibe y mis sueños y objetivos fueron llegar a la F1. Al final no sabés cuándo vas a llegar ni sabés cuándo vas a tener otra oportunidad. Siempre hay que estar preparado y luchar por eso. Soy un chico que siempre estuve preparado física y mentalmente por si llegaba el momento”.

Franco Colapinto Contó Cómo Se Quedó Sin Batería En El Auto

Se fue a Europa en busca de su sueño y aquellos primeros tiempos fueron difíciles: “Me fui a vivir solo a Italia con 14 años sin hablar nada de italiano. Vivía solo en una fábrica y corría para una marca de karting. Para la comida era todo muy básico. A veces cuando estaba complicado de plata cocinaba el arroz en la pava eléctrica y se calentaba hasta el hervor. Quedaba rico, pero se pegaba abajo”.

En tanto que reconoció lo clave que fue Bizarrap para poder alcanzar su gran anhelo y cómo fue que el DJ y productor musical le brindó su apoyo: “Biza como artista es un crack. Una leyenda argentina que lo está haciendo muy bien. Él es el número uno en lo que hace y yo quería llegar a ser el número uno en lo que hago yo, así que es un poco como seguir su escalera. Cuando lo conocí como persona me sorprendió un montón. Es un pibe con los pies sobre la tierra, súper humilde, amable. Casi sin conocernos, a ciegas, prácticamente, me dijo ‘boludo, decime qué necesitás, yo te ayudo. Tranquilo. Relajá que yo sé que vas a llegar’. A mí me impresionó porque es una persona muy famosa en la Argentina que sale en todos lados. Me dio una mano enorme para llegar a donde estoy hoy y yo estoy súper agradecido. Quedó un casco hermoso que hicimos juntos”.

Respecto de su debut con el campeonato iniciado sostuvo que “un ‘poco metí la pata’ pero pude cumplir mi sueño”. Acto seguido Motos le midió el cuello y el diámetro es de 43 centímetros, el mismo número que usa en su auto. “Alonso tiene un cuello de la puta madre”, ilustró Franco, quien corrió para el equipo del bicampeón mundial en 2019, cuando se consagró en la Fórmula 4 Española.

FRANCO COLAPINTO EN EL HORMIGUERO:

Franco Colapinto elogió a Bizarrap y reveló cómo fue la charla en la que le ofreció su ayuda

Franco Colapinto explicó por qué estuvo preparado para su debut en la Fórmula 1 y cómo fueron sus primeros tiempos en Italia con 14 años

Los malabares de Franco Colapinto con el volante del F1

Franco Colapinto Bromeó Con Pablo Motos

Franco Colapinto Contó Cómo Fue Debutar Con La Temporada Ya Iniciada De La F1

La Particular Definición De Franco Colapinto Sobre El Cuello De Fernando Alonso

Franco Colapinto bromeó con las hormigas