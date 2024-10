Incertidumbre por el futuro DT de Boca: de las críticas en México a Fernando Gago a los indicios de su posible salida

Mariano Herrón dirigió interinamente ante Argentinos Juniors y comenzó su segunda semana de trabajos al frente de Boca (Fotobaires)

A 48 horas del triunfo de Boca ante Argentinos Juniors por la Fecha 17 de la Liga Profesional, todavía no existen definiciones respecto al futuro entrenador del Xeneize. Desde la semana pasada se instaló el rumor de que Fernando Gago iba a ejecutar la cláusula de salida que figura en su contrato con Chivas de Guadalajara para convertirse en nuevo DT boquense, pero sorprendentemente el estratega del elenco mexicano se desentendió completamente de la supuesta negociación con Juan Román Riquelme justo antes de la disputa del clásico ante Atlas el sábado por la noche.

“Lo voy a aclarar para ser sincero, yo no tuve ninguna oferta, ningún llamado ni de gente cercana a mí, ni de mi entorno ni nada. No sé de dónde salen estas informaciones. Para mí fue muy tranquila la semana de trabajo”, expresó Pintita delante de la cámara, antes del 3-2 en contra de su equipo. Al arribar al estadio, el entrenador argentino de 38 años fue abucheado por los simpatizantes del Rebaño Sagrado, que se mostraron molestos por los rumores que se generaron con el correr de los días. Tras la derrota, Gago volvió a afirmar que tenía contrato vigente y no había sido llamado de Boca.

Los medios mexicanos están fulminando a Gago por su coqueteo con el equipo que lo vio nacer. “Él puso una cláusula, lo busca Boca, es el equipo de sus amores, lo que quieras. Lo que no se vale es salir a mentir como ha mentido ahora y decir que no hubo contactos. Si el día de mañana Fernando Gago firma con Boca Juniors, Fernando Gago eres un mentiroso, un cobarde”, exclamó un periodista de Fox Sports México.

Fernando Gago habló sobre los rumores de su llegada a Boca

El histórico ex futbolista mexicano Hugo Sánchez también tomó la palabra en ESPN México: “El técnico sabe perfectamente cuál es el reglamento que debe seguir respecto al equipo. En este caso si hay una cláusula en el contrato, habrá que decirlo públicamente. Si a esta cláusula la paga Boca Juniors, no hay nada que decir. Señores, ahí está la cláusula, pagan la rescisión del contrato y yo me puedo marchar hoy, mañana o pasado. Ahora no tengo nada firmado, así que no tengo nada que explicarle a nadie”.

Al mismo tiempo, el ex centrodelantero del Real Madrid lo cuestionó: “Me pongo en el lugar de Gago y no digo nada. Cuando paguen la cláusula, me voy, gracias por todo y utilicé al fútbol mexicano como vitrina para irme a un equipo más importante que el que estoy y esas oportunidades no pasan todos los días. Si a Gago le pasa eso, obviamente que lo va a aceptar. Simplemente lo que tiene que hacer es quedarse calladito y esperar acontecimientos”.

Un ex futbolista de Chivas y la selección mexicana como Marco Fabián también declaró en Fox Sports Radio: “Es difícil y triste lo que está pasando. En una institución así se maximiza lo bueno, pero también las cosas malas, como que se te vayan entrenadores de esta manera. Amaury (Vergara, presidente de Chivas) tiene que hacer algo y tomar decisiones importantes, salir a dar la cara, poner orden con lo del técnico, que no sé qué cláusula haya tenido, pero no puede ser que no pongas una cláusula con la que no se te pueda ir en cualquier momento”.

SILENCIOS QUE HABLAN

Riquelme y el Consejo de Fútbol no dieron pistas sobre el futuro DT de Boca (Fotobaires)

Desde el Boca Predio prima el hermetismo respecto a la designación del nuevo entrenador. Mariano Herrón se limitó a decir en conferencia de prensa: “No hablé de eso (con el Consejo de Fútbol), solamente estoy para ayudar hasta que el club lo necesite, como las dos veces anteriores. Yo planifico volviendo el martes a los entrenamientos y si viene un entrenador asumirá, nada más. Tengo q pensar en la práctica del martes”. Y, cuando le mencionaron a Gago, contestó con una evasiva: “No tengo información alguna, así que no puedo opinar. Obviamente, el trabajo que hizo en otros equipos fue importante y todos lo vimos”.

Pero también llama la atención que desde la directiva de Chivas no salieron a hacer aclaraciones públicas respecto a los trascendidos de las últimas semanas. Por el contrario, la prensa mexicana ya empezó a hacer lugar a la especulación para los posibles reemplazantes de Gago en el banquillo: se mencionó al Pocho Federico Insúa, quien no continuaría en su cuerpo técnico en caso de recalar en Boca, o Gerardo Espinoza, ex futbolista del elenco rojiblanco de última experiencia como DT en Aucas de Ecuador.

Los protagonistas tienen claro que los contratos son los que mandan. Por eso, no se adelantan a los hechos. La comunicación entre Boca y Gago existió, pero no existen pruebas por haberse llevado a cabo en el ámbito privado y porque el entrenador no sacará a relucir una situación que podría afectarlo en lo económico y en su imagen en Chivas. Pintita se mantiene enfocado en los compromisos y agenda del Rebaño Sagrado, que este sábado visitará al Pachuca por la duodécima jornada de la Liga MX. Si en el transcurso de los días se ejecuta la cláusula (en México estimaron que oscila entre los 1,5 y 2 millones de dólares), entonces sí hablará sin pelos en la lengua.

Por otra parte, en Boca analizan cuáles serán los pasos a seguir para potenciar al equipo de cara a la recta final del año, en la que el Xeneize necesita puntos o el título de Copa Argentina para obtener su objetivo primordial: clasificarse a la Libertadores 2025. Los abogados de uno y otro lado estudian la letra chica para destrabar la situación, pero si las tratativas no llegaran a buen puerto, el Consejo no quedará expuesto frente a una negociación que quedaría cajoneada. ¿Hay alternativas? Cuentan que a esta hora no hay Plan B, sino que existen más chances de extender el interinato de Herrón.