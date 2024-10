Giro inesperado en el posible desembarco de Gago en Boca: el sismo que provocó en el plantel de Chivas

Fernando Gago en la práctica de Chivas de Guadalajara (@Chivas)

El futuro de Fernando Gago como técnico en Chivas de Guadalajara, y su posible llegada a Boca Juniors para tomar el control del equipo que tiene como objetivo primordial la clasificación a la próxima Copa Libertadores, sigue dilatándose. Y en México adelantaron que algunos referentes del Rebaño Sagrado se cansaron de la actitud del entrenador por su falta de claridad y pedirán a los directivos su salida.

“Está prácticamente acordada su salida de Chivas, es cuestión de tiempo. Lo único que hace falta es que Boca Juniors transfiera el dinero pague la cláusula de salida para que quede liberado”, dijo el periodista mexicano Rodrigo Camacho en su canal de YouTube. Luego, completó: “Si Fernando Gago se termina quedando como entrenador, los jugadores ya no lo quieren. Hay una solicitud hacia con la directiva de que si al final de cuentas no se da ese pago de la cláusula de rescisión, ellos ya no quieren contar con el entrenador porque no puede ser transparente con ellos”.

El ex director técnico de Racing viene de perder 3-2 ante Atlas por la Liga MX y suma tres encuentros sin victorias, dejando a Chivas en la novena posición, con 15 puntos a 13 unidades del líder, Cruz Azul. Desde el país azteca reconocen que los futbolistas del Guadalajara se mantuvieron al margen de opinar, sin involucrarse en los rumores de la prensa, pero “algunos jugadores importantes del equipo le han preguntado directamente a Fernando Gago qué es lo que pasa con la situación de Boca Juniors, si se va a quedar o qué va a hacer”.

Según la información de Camacho, “Gago ha sido todo menos claro con el plantel. Ha dado versiones que no son falsas, pero no les asegura, por lo menos a los jugadores, su permanencia hasta el resto del torneo. Ellos tienen la noción de que se va a ir. En el plantel está la idea de que no va a continuar como entrenador. Sus palabras los tiene hasta molestos y muy inconformes por la postura del entrenador”. También afirmó que el plantel habría dado un plazo a la dirigencia para resolver la situación del entrenador de 38 años hasta la fecha FIFA y que la dilación del pago de la cláusula por parte de Boca podría tratarse de una estrategia del club argentino para desgastar la relación entre Gago y la directiva de las Chivas.

Fernando Gago atraviesa una situación complicada en Chivas de Guadalajara (EFE/ Francisco Guasco)

De parte del ex futbolista xeneize y la selección argentina, entre otros, hubo una declaración oficial tras el partido ante Atlas en la que negó contactos con Juan Román Riquelme, presidente del club argentino y líder del Consejo de Fútbol. “Lo voy a aclarar para ser sincero, yo no tuve ninguna oferta, ningún llamado ni de gente cercana a mí, ni de mi entorno ni nada. No sé de dónde salen estas informaciones. Para mí fue muy tranquila la semana de trabajo”, expresó Pintita delante de la cámara, antes del 3-2 en contra de las Chivas. Al arribar al estadio, el entrenador fue abucheado por los simpatizantes del Rebaño Sagrado, que se mostraron molestos por los rumores que se generaron con el correr de los días. Tras la derrota, Gago volvió a afirmar que tenía contrato vigente y no había sido llamado de Boca.

Los medios mexicanos están fulminando a Gago por su coqueteo con el equipo que lo vio nacer. “Él puso una cláusula, lo busca Boca, es el equipo de sus amores, lo que quieras. Lo que no se vale es salir a mentir como ha mentido ahora y decir que no hubo contactos. Si el día de mañana Fernando Gago firma con Boca Juniors, Fernando Gago eres un mentiroso, un cobarde”, exclamó un periodista de Fox Sports México.

El histórico ex futbolista mexicano Hugo Sánchez también tomó la palabra en ESPN México: “El técnico sabe perfectamente cuál es el reglamento que debe seguir respecto al equipo. En este caso, si hay una cláusula en el contrato, habrá que decirlo públicamente. Si a esta cláusula la paga Boca Juniors, no hay nada que decir. Señores, ahí está la cláusula, pagan la rescisión del contrato y yo me puedo marchar hoy, mañana o pasado. Ahora no tengo nada firmado, así que no tengo nada que explicarle a nadie”.

Al mismo tiempo, el ex centrodelantero del Real Madrid lo cuestionó: “Me pongo en el lugar de Gago y no digo nada. Cuando paguen la cláusula, me voy, gracias por todo y utilicé al fútbol mexicano como vitrina para irme a un equipo más importante que el que estoy y esas oportunidades no pasan todos los días. Si a Gago le pasa eso, obviamente que lo va a aceptar. Simplemente lo que tiene que hacer es quedarse calladito y esperar acontecimientos”.

