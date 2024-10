La convocatoria llena de estrellas del Sub 20 de Mascherano: de Echeverri, Mastantuono y Prestianni a una promesa del Ascenso

Claudio Echeverri y Franco Mastantuono, con la camiseta de River. Ya compartieron la camiseta celeste y blanca en el Mundial Sub 17 (REUTERS/Agustin Marcarian)

Mientras la Selección Mayor jugará ante Venezuela y Bolivia por la doble fecha de Eliminatorias sudamericanas, la Albiceleste Sub 20 aprovechará la fecha FIFA para trabajar y continuar probándose de cara a la intensa agenda que le espera en 2025. Javier Mascherano citó a 25 jugadores para el ciclo de entrenamientos, que inclirá dos partidos amistosos ante Uzbekistán, que se llevarán a cabo en el complejo Lionel Messi de Ezeiza a puertas cerradas.

Los futbolistas elegidos por el Jefecito (que viene de conducir al Sub 23 que disputó los Juegos Olímpicos y en la anterior ventana orientó al Sub 20 que jugó dos partidos ante Paraguay) trabajarán desde este lunes al domingo 13. Los dos encuentros se jugarán el viernes 11 y el último día de prácticas pautado en el calendario.

Entre los citados aparecen varios nombres con largo recorrido en las juveniles y una chapa ganada en Primera División. Por ejemplo, River Plate aportó al Diablito Echeverri y a Franco Mastantuono, dos figuras del conjunto que, con Marcelo Gallardo al timón, alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores de América. A ellos, desde Núñez se les sumaron Agustín Ruberto, Santiago Lencina y Jeremías Martinet.

Boca Juniors, por su parte, cedió al mediocampista Milton Delgado, de usual participación en el elenco estelar. Independiente también dejó su sello con Santiago López, Santiago Hidalgo, Lautaro Millán y Mateo Morro, el arquerito que fue el sparring del seleccionado durante la gesta en la última Copa América en Estados Unidos.

Por Racing surgió el defensor Gonzalo Escudero y, por San Lorenzo, el lateral Teo Rodríguez. El único proveniente del exterior es un viejo conocido: Gianluca Prestianni, ex Vélez, quien le vendió su pase al Benfica de Portugal en 9 millones de euros.

La nómina de Mascherano para trabajar esta semana en Ezeiza

Entre todas las promesas de élite e incluso consagrados reaparece la sorpresa de septiembre: Lucas Barrientos, zaguero de 19 años que juega en Los Andes, equipo que anima la Primera B. A pesar de estar dos categorías por debajo de la Liga Profesional, llamó la atención de Mascherano, quien luego de observarlo de cerca en los amistosos contra Paraguay, lo volvió a llamar.

“Cuando me llamaron sentí felicidad pura. Es algo muy lindo, creo que todo chico quiere estar en mi lugar, y esta vez me tocó a mí”, declaró al Diario del Sur hace un mes. Masche evalúa nombres pensando en el Sudamericano Sub 20 que se disputará en Perú del 23 de enero al 16 de febrero. El certamen, además de la corona continental, otorga cuatro plazas para el Mundial, que se jugará en Chile entre septiembre y octubre del año que viene.

Masche va por su revancha con el combinado Sub 20 (REUTERS/Stephane Mahe)