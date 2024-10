Nueva alerta para Scaloni: Mac Allister salió con molestias en el entretiempo del último partido del Liverpool

Alexis Mac Allister se retiró con una molestia en el encuentro entre el Liverpool y el Crystal Palace (REUTERS/Molly Darlington)

Después de que la Selección Argentina haya confirmado las bajas de Nicolás González y de Paulo Dybala de cara a las doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas por problemas físicos, Alexis Mac Allister volvió a encender las alarmas de Lionel Scaloni tras retirarse en el entretiempo con su partido correspondiente con el Liverpool. Una vez finalizado el encuentro, tanto él como su entrenador, Arne Slot, confirmaron que sufrió una molestia y que salió por precaución.

En el arranque de la Feha 7 de la Premier League, los Reds viajaron a Londres para visitar al Crystal Palace en Selhurst Park. A pesar de que el encuentro comenzó de gran manera para la visita con el gol de Diogo Jota a los nueve minutos desde el pitido inicial, marcador que perduró hasta el final, las cosas empezaron a torcerse con el correr de los minutos.

Los dirigidos por Oliver Glasner comenzaron a presionar y a hacer sentir la localía, mientras que las piernas de los jugadores del Liverpool empezaron a sentir el encuentro disputado entre semana por UEFA Champions League, en dónde vencieron por 2 a 0 al Bologna. Mac Allister, que estaba haciendo un partido correcto en la mitad de la cancha, no saltó al terreno de juego tras el entretiempo y se quedó en el banco de suplentes. Según informó la transmisión de USA Network, los médicos habían puesto hielo en una de las piernas del volante.

La publicación en su Instagram personal de Alexis Mac Allister tras salir con molestias en el Liverpool vs Crystal Palace.

Algunas horas después del enfrentamiento, Macca salió a aclarar las dudas sobre una posible lesión y confirmó que no era nada grave y que salió por “precaución”, algo que también esclareció Slot. “¡Gran victoria del equipo, estos son los momentos que nos hacen más fuertes! Sentí una pequeña molestia pero nada que me detenga. Ahora enfocado en lo que se viene”, fueron las palabras del campeón del mundo en un posteo de Instagram.

“Lo de Mac Allister fue una sorpresa para mí porque entró en el medio tiempo y dijo: ´Algo no se siente bien´, así que no corrimos ningún riesgo. El problema era en la ingle”, contó el entrenador del Liverpool. Aunque lo del argentino no fue el único dolor de cabeza para Slot, ya que también sufrió la lesión de Alisson Becker, aunque el arquero brasilero no tiene buena pinta. “La lesión de Alisson no tiene buena pinta. Parece una lesión en el tendón de la corva que ya le molestaba y de la que se recuperó”, dijo Virgil Van Dijk en conferencia de prensa.

Alexis Mac Allister se retiró con una molestia en el encuentro entre el Liverpool y el Crystal Palace (REUTERS/Hannah Mckay)

De esta manera, el que respira aliviado es el director técnico de la selección argentina, ya que Scaloni podrá contar con Mac Allister para enfrentar a Venezuela y Bolivia en la fecha FIFA. Las bajas ya confirmadas son las de Nicolás González, que sufrió una lesión de grado bajo en el recto femoral de la pierna derecha ante el partido ante Leipzig, por la segunda fecha de la Fase de Liga de la Champions League que ganó la Vecchia Signora por 3 a 2. Por su parte, la otra baja delicada es la de Paulo Dybala que habría sufrido una molestia en el último entrenamiento de la Roma que lo excluyeron de la citación.

Aunque lo próximo para Alexis es con la camiseta albiceleste, el mediocampista no tendrá descanso y deberá ponerse a jugar rápidamente con el Liverpool tras los encuentros por eliminatorias. El cuadro Red recibirá en Anfield al Chelsea el domingo 19, en busca de seguir manteniendo el liderato de la Premier en soledad con 18 unidades, seguido por el Manchester City y el Arsenal con 17. Por su parte, solo tres días después, viajará a Alemania para afrontar la tercera fecha de la Champions contra el Leipzig y seguir con puntaje ideal.