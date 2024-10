Pese a jugar poco en Manchester United, Garnacho aparece en la mira de dos gigantes de Europa

Alejandro Garnacho hoy no es prioridad para Erik ten Hag (Reuters/Lee Smith)

Alejandro Garnacho, la joven promesa argentina del Manchester United, ha captado la atención de dos gigantes europeos, Barcelona y Juventus, tras un incierto inicio de temporada en el club inglés. Pese a su destacado rendimiento durante la campaña anterior, el campeón de América ha tenido que conformarse con un papel secundario en los primeros partidos de la temporada, lo que ha generado preocupación y especulaciones en torno a su futuro.

La falta de protagonismo del extremo, que se ha visto relegado al banquillo en varias ocasiones, ha provocado rumores sobre una posible disputa con el entrenador Erik Ten Hag. Según advirtió The Sun, el técnico neerlandés habría estado molesto por una publicación en redes sociales de Garnacho que parecía reflejar su frustración por no ser titular. Aunque no se ha confirmado un enfrentamiento directo, la situación ha encendido las alarmas en el seno de los Diablos Rojos y ha abierto la puerta para que otros clubes exploren la posibilidad de adquirir al talentoso jugador.

Tanto los Culés como la Vecchia Signora han emergido como los principales contendientes para hacerse con los servicios del atacante de 20 años. Ambas instituciones están monitoreando de cerca el desarrollo de esta situación, y podrían estar dispuestas a lanzar una oferta importante el próximo verano europeo para tentar al Manchester United. Según el mencionado medio inglés, el United valora al futbolista en alrededor de 50 millones de libras (aproximadamente 65.5 millones de dólares), una cifra que los interesados estarían considerando dado el potencial y proyección del joven.

Garnacho, quien fue una de las revelaciones de la temporada pasada al anotar nueve goles y proporcionar cuatro asistencias en todas las competiciones, ha visto drásticamente reducida su participación en el once inicial de los Diablos Rojos. Hasta el momento solamente disputó 10 encuentros (en cuatro fue titular), donde aportó cuatro tantos y brindó tres asistencias.

La ausencia del delantero en el once titular ha generado desconcierto, especialmente considerando la necesidad del equipo de Manchester de encontrar soluciones ofensivas en un momento en el que otros jugadores clave no están rindiendo al nivel esperado. El conjunto inglés actualmente figura en el puesto 13 de la Premier League con solamente siete puntos, ocho menos que el líder Liverpool. Además, comenzó su camino en la Europa League con dos empates en igual cantidad de presentaciones.

A principios de esta temporada, cuando se le preguntó a Ten Hag si consideraba que Garnacho estaba en camino de convertirse en un jugador de clase mundial, el técnico respondió con cautela: “Ha llegado demasiado rápido. La clase mundial es algo para lo que aún le queda un largo camino por recorrer”.

“Tiene un potencial muy alto, al cien por cien. Pero todo empieza con trabajo duro. Eso lo ha traído hasta donde está ahora y lo llevará a ser un jugador de clase mundial porque estoy de acuerdo en que tiene el potencial”, agregó el neerlandés, quien parece estar apostando por un desarrollo más pausado para el futbolista.

Garnacho no se ha pronunciado directamente sobre su situación actual, pero una publicación en sus redes sociales dejó entrever su estado de ánimo: “Dios tiene algo planeado para mí”, escribió el joven tras quedar fuera del once inicial en la derrota por 2-1 ante el Brighton.