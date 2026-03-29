Mundo

El régimen de Irán eleva la tensión con EEUU: “Estamos esperando a sus soldados en el terreno para atacarlos”

El portavoz militar y el presidente del Parlamento advirtieron que cualquier invasión terrestre estadounidense terminará en “capturas humillantes” y su “aniquilación”

Guardar
Miembros de la marina de la Guardia Revolucionaria iraní durante un ejercicio en el sur de Irán. Teherán controla el estratégico estrecho de Ormuz, cuya tensión sacude los mercados globales. (IRGC/WANA/archivo)
Miembros de la marina de la Guardia Revolucionaria iraní durante un ejercicio en el sur de Irán. Teherán controla el estratégico estrecho de Ormuz, cuya tensión sacude los mercados globales. (IRGC/WANA/archivo)

El portavoz de las Fuerzas Armadas de Irán, Ebrahim Zolfaqari, advirtió este domingo que su ejército está “esperando” una operación militar terrestre de Estados Unidos en territorio iraní, amenazando con que los soldados estadounidenses terminarán convertidos en “pasto de los tiburones del golfo Pérsico”.

“Los comandantes y militares estadounidenses serán pasto de los tiburones del golfo Pérsico”, afirmó Zolfaqari en un discurso retransmitido por la televisión pública iraní, IRIB. “Ante las amenazas de (Donald) Trump de operaciones terrestres y ocupación de cualquier parte del territorio de Irán, obviamente una quimera, los guerreros del Islam llevan esperando mucho tiempo algo así para demostrar que la agresión y la ocupación solo traerá capturas humillantes, mutilaciones y desaparición del agresor”, añadió.

El portavoz también apuntó directamente al presidente estadounidense: “Ha demostrado que solo entiende el lenguaje de la fuerza”, y lo instó a “estudiar la historia de Irán”. “Estamos contando los minutos para aniquilar vuestro ejército”, remató.

Las declaraciones de Zolfaqari se sumaron a las del presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, quien advirtió en la misma jornada que las señales de apertura al diálogo enviadas por Washington esta semana no son más que una cortina de humo para encubrir los preparativos de una invasión terrestre.

“El enemigo envía abiertamente mensajes de negociación y diálogo, pero secretamente planea un ataque terrestre. Ignora que nuestros hombres esperan la llegada de soldados estadounidenses para atacarlos y castigar para siempre a sus aliados regionales”, sostuvo Qalibaf, excomandante de la Guardia Revolucionaria y máxima autoridad del ultraconservador Legislativo iraní.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, durante una conferencia de prensa en Beirut, Líbano. Advirtió que las tropas de EEUU serán atacadas si intentan invadir territorio iraní. (AP Foto/Bilal Hussein, archivo)
El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, durante una conferencia de prensa en Beirut, Líbano. Advirtió que las tropas de EEUU serán atacadas si intentan invadir territorio iraní. (AP Foto/Bilal Hussein, archivo)

Qalibaf fue aún más explícito respecto al plan de paz de 15 puntos que Washington envió a Teherán la semana pasada a través de Pakistán, calificándolo de “sus deseos” y acusando a la administración Trump de intentar conseguir por la vía diplomática lo que no ha podido lograr por la fuerza. “Mientras los estadounidenses busquen la rendición de Irán, nuestra respuesta es clara: lejos de nosotros aceptar la humillación”, sentenció.

Las amenazas llegaron en un momento de escalada sostenida. Alrededor de 2.500 marines estadounidenses llegaron a la región durante el fin de semana, mientras los rebeldes hutíes respaldados por Irán anunciaron su entrada formal en el conflicto, que cumple su primer mes. Israel, por su parte, informó de una nueva oleada de ataques sobre Teherán y otras zonas del país, y su ejército advirtió que aún quedan “muchos más grupos de objetivos”, incluidas instalaciones de producción de misiles balísticos.

Un paramédico asiste a un niño herido tras un ataque aéreo sobre un edificio residencial en Teherán. La guerra cumple su primer mes con crecientes advertencias iraníes de represalia contra EEUU. (Foto AP/Sajad Safari)
Un paramédico asiste a un niño herido tras un ataque aéreo sobre un edificio residencial en Teherán. La guerra cumple su primer mes con crecientes advertencias iraníes de represalia contra EEUU. (Foto AP/Sajad Safari)

En paralelo, la Guardia Revolucionaria iraní emitió una advertencia inédita: amenazó con considerar “objetivos legítimos” a las universidades israelíes y a las sedes de universidades estadounidenses en la región, a menos que Washington condene antes del mediodía del lunes los bombardeos sobre centros académicos iraníes.

La guerra ha sacudido los mercados globales y amenaza los suministros mundiales de petróleo y gas natural. El control iraní del estratégico estrecho de Ormuz ha generado turbulencias económicas de alcance global, y los economistas advierten que la destrucción de infraestructura en refinerías, gasoductos y terminales petroleras del Golfo Pérsico podría prolongar el impacto “durante meses, incluso años”, según dijo a la agencia AP Christopher Knittel, economista energético del Instituto Tecnológico de Massachusetts.

Los cancilleres de Egipto, Arabia Saudita, Pakistán y Turquía se reúnen en Islamabad para buscar vías de desescalada. Sus esfuerzos apuntan a retomar los contactos indirectos entre Washington y Teherán. (Muammer Tan/Cancillería de Turquía/REUTERS)
Los cancilleres de Egipto, Arabia Saudita, Pakistán y Turquía se reúnen en Islamabad para buscar vías de desescalada. Sus esfuerzos apuntan a retomar los contactos indirectos entre Washington y Teherán. (Muammer Tan/Cancillería de Turquía/REUTERS)

En ese marco, cancilleres de Arabia Saudita, Turquía y Egipto se reunieron este domingo en Islamabad para explorar vías de salida diplomática al conflicto, incluida la posibilidad de retomar los contactos indirectos entre Washington y Teherán. Un día antes, el primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif mantuvo “extensas conversaciones” con el presidente iraní Masoud Pezeshkian sobre la situación regional.

Temas Relacionados

IránEjército iraníGuerra en Medio OrienteEstados UnidosIsrael

Últimas Noticias

Israel realizó la primera operación transfronteriza con alpinistas para desmantelar objetivos de Hezbollah en el sur del Líbano

El operativo, coordinado por la Brigada de Montaña 810, permitió a los efectivos recolectar información de inteligencia y destruir infraestructuras del grupo terrorista en la frontera norte

Israel realizó la primera operación transfronteriza con alpinistas para desmantelar objetivos de Hezbollah en el sur del Líbano

Varios países de Medio Oriente se reunieron en Pakistán para abordar el conflicto en la región

Los cancilleres de Turquía, Pakistán, Arabia Saudita y Egipto mantuvieron reuniones en Islamabad mientras persisten las hostilidades entre Estados Unidos, Israel e Irán

Varios países de Medio Oriente se reunieron en Pakistán para abordar el conflicto en la región

Entre sirenas y templos cerrados: Jerusalén vive una Pascua judía y una Semana Santa bajo la sombra de la guerra con Irán

Los principales templos cristianos, judíos y musulmanes permanecen cerrados e imponen límites estrictos de acceso a los fieles, mientras los ataques con misiles y las medidas de seguridad afectan las festividades en la Ciudad Vieja

Entre sirenas y templos cerrados: Jerusalén vive una Pascua judía y una Semana Santa bajo la sombra de la guerra con Irán

León XIV abrió la Semana Santa con un llamado a la paz: “¡Depongan las armas, recuerden que son hermanos!”

El pontífice rechazó que Dios pueda ser usado para justificar ninguna guerra. Denunció el “conflicto atroz” en Medio Oriente y expresó su cercanía a los cristianos que no pueden celebrar plenamente las Pascuas

León XIV abrió la Semana Santa con un llamado a la paz: “¡Depongan las armas, recuerden que son hermanos!”

El ejército de Israel afirmó estar a pocos días de cumplir sus objetivos contra el sistema de producción iraní

Al menos el 90% de las infraestructuras para el desarrollo de armas del régimen de Teherán han sido destruidas

El ejército de Israel afirmó estar a pocos días de cumplir sus objetivos contra el sistema de producción iraní
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Carlos Alcaraz ya está de vuelta en las pistas tras el tropiezo en Miami: el tenista se prepara en Murcia para la temporada de tierra

Carlos Alcaraz ya está de vuelta en las pistas tras el tropiezo en Miami: el tenista se prepara en Murcia para la temporada de tierra

Ricardo Roa negó haber entregado $2.000 millones en efectivo en cajas de cartón para remodelar su apartamento: “Nunca ocurrió”

Al menos un vehículo y varios contenedores de mercancías en llamas en el Pont de Europa de Barcelona

Feriados de Semana Santa: ¿qué corresponde cobrar si trabajas el 2 y 3 de abril?

Mujer con síndrome de Down perdió la vida tras incendio en su casa en el Cesar

INFOBAE AMÉRICA
Dos detenidos más por el atentado frustrado contra la sede de Bank of America en París

Dos detenidos más por el atentado frustrado contra la sede de Bank of America en París

Arranca en Islamabad la reunión a cuatro bandas para intentar mediar entre Irán y EE. UU

Finlandia declara la alerta por la entrada en su territorio de drones ucranianos

Macron condena que la policía israelí impida al Patriarca Latino dar misa en Jerusalén

Cristhian Mosquera: "Mi familia me ayuda a centrarme en el día a día, la paciencia te abre puertas"

ENTRETENIMIENTO

Así fue como ‘Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette’ encaró la “maldición Kennedy” en su final

Así fue como ‘Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette’ encaró la “maldición Kennedy” en su final

El tráiler de la serie Harry Potter bate récords y se convierte en el más visto en la historia de HBO

Martin Short reaparece en público por primera vez tras la muerte de su hija Katherine

La historia detrás del porqué Morgan Freeman siempre usa aros de oro

Fuego, vandalismo y accidentes casi letales: los trágicos sucesos que marcaron la saga de ‘Harry Potter’