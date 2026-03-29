Dante Sica: “Llegamos a tener 10 fábricas de heladeras porque con alta inflación la ineficiencia la paga el consumidor”

“Si estás en Neuquén en el sector energético, la economía vuela. Si estás en el norte, en Salta, Jujuy, San Juan, vinculado al sector minero, la economía vuela. Si estás en el conurbano y sos fabricante de zapatos, la demanda te cayó (pero) los números agregados muestran que la economía tracciona. Las estimaciones de crecimiento (del PBI para este año) son del 2,5%, pero mi sensación es que vamos a estar arriba del 3%, el contexto internacional nos dará una ganancia extra por el sector energético”.

La frase de Dante Sica, quien fue ministro de Producción durante el gobierno de Mauricio Macri, expresa en gran medida su visión sobre la transición, el “cambio de régimen” que está viviendo la economía argentina y lo que entraña para diferentes sectores de actividad.

Entrevistado en el programa “No vale arrugar”, por radio Splendid, Sica enfatizó la dualidad del momento actual. “Tenés amesetamiento en el consumo masivo, por los salarios que están amesetados y la resistencia de la inflación a bajar del 2% (mensual), pero también récord de ventas de pasajes de cabotaje. Hay cambios en el comportamiento del consumo”, expresó.

Tenés amesetamiento en el consumo masivo, por los salarios que están amesetados y la resistencia de la inflación a bajar del 2% (mensual), pero también récord de ventas de pasajes de cabotaje

Según el economista, el gobierno es pragmático: venía usando la política monetaria “para doblegar expectativas inflacionarias y movimientos de precios relativos, como el de la carne, que tiene un tiempo biológico”, pero reaccionó en las últimas semanas y pasó de una política restrictiva a dar “un poco más de liquidez”. En ese contexto, agregó, los bancos empezaron a dinamizar oferta de créditos, lo que debería tender a la recuperación de ciertos niveles de consumo.

Sucede, explicó Sica, que la Argentina hay un proceso de reconversión en marcha debido a un “cambio de régimen económico”. Años de economía cerrada, describió, generaron decisiones “muy distorsivas”. Esa transición, dijo, es más lenta y difícil debido a la escasa profundidad financiera del mercado local. En otros países, dijo, una reconversión productiva la financia el mercado de capitales, cosa que aquí no sucede, lo que lentifica ese proceso.

Reconversión productiva

“Las empresas se están reconvirtiendo, lamentablemente a veces se ven los datos malos de empresas que cerraron, pero en el mundo empresarial se ven empresas que ahora pueden importar insumos y mejorar la productividad y están bajando precios o reorientándose. Tal vez hoy ya no es negocio ser proveedor de línea blanca, sino de energía y minería, que son grandes demandantes de bienes de capital. Ves empresas que cierran porque el mercado sin competencia daba para que tengas cierto tamaño de empresa, pero cuando tenés competencia a lo mejor no tiene sentido. Llegamos a tener más de 10 fábricas de heladeras cuando por unidad productiva ninguna tenía competitividad, por el tamaño del mercado. Podía hacerlo, porque con una economía cerrada con alta inflación, la ineficiencia la paga el consumidor”.

El contexto internacional

El cambio de contexto internacional tiene dificultades, pero a mediano plazo favorecerá a la economía argentina, dijo Sica

En cuanto al contexto internacional y el efecto de la guerra en Medio Oriente, Sica señaló que se vive un proceso de fricción y cambio que va más allá de la guerra. El énfasis, subrayó, pasó de la búsqueda obsesiva de eficiencia y competitividad en el marco de la globalización a la seguridad y confiabilidad de las cadenas de las cadenas de valor. “Incertidumbre es la palabra fuerte que estás mirando en el mercado internacional”. En ese marco, agregó, “la Argentina dejo de ser el país que ponía trabas a los negocios a ser proveedora de los principales bienes que el mundo va a tener que garantizarse en los próximos años”.

Hoy el país tiene problemas de precios e incluso de abastecimiento, dijo, citando los casos de los fertilizantes y los fletes navieros, pero -concluyó- “la Argentina va a ser un gran proveedor global. Ya se está viendo. Si se mira a mediano plazo, lo veo muy positivo en los próximos años”.