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El gesto de dos referentes de Italia con el que ofendieron a su rival antes del duelo que definirá el pasaje al Mundial: “Es una falta de respeto”

Federico di Marco y Guglielmo Vicario festejaron el triunfo de Bosnia sobre Gales por penales

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El gesto de dos jugadores italianos por el triunfo de Bosnia

La selección de Italia se encuentra en el centro de la atención europea tras la viralización de un video que muestra a dos de sus futbolistas, Federico Di Marco y Guglielmo Vicario, presenciando la definición por penales entre Bosnia y Gales. El incidente se produjo en el estadio del Atalanta, donde el propio equipo italiano acababa de asegurar una victoria 2-0 sobre Irlanda del Norte, resultado que lo dejó a un paso de la clasificación al Mundial 2026.

Según se pudo ver en las imágenes, que se viralizaron rápidamente a través de las redes sociales, los jugadores aparecieron celebrando la eliminación de Gales, lo que generó un debate en la previa del duelo decisivo contra Bosnia por la última plaza rumbo a la cita mundialista en Estados Unidos, México y Canadá.

La reacción de Di Marco y Vicario no pasó inadvertida para los usuarios, quienes interpretaron el festejo como una muestra del deseo de evitar a Gales, considerado un adversario más exigente en los papeles. Tras la dimensión mediática que tomó el episodio, el defensor del Inter de Milán optó por aclarar su postura en conferencia de prensa, postura que recogieron medios como RAI y La Gazzetta dello Sport.

“Decidí venir a hablar porque quería decir algo muy importante. Yo siempre he tenido un profundo respeto por cualquier club y selección nacional”, manifestó Di Marco ante los periodistas, destacando la importancia de su mensaje tras la repercusión internacional del video.

Bosnia enfrentará a Italia por un boleto al Mundial (AP)
Bosnia enfrentará a Italia por un boleto al Mundial (AP)

Sobre el episodio que se viralizó, el futbolista del Inter explicó: “Fue un simple gesto instintivo entre amigos ante los penales”. La definición, que terminó con la victoria de Bosnia por 4-2 desde los once metros, determinó el próximo rival de Italia en la final del repechaje. “Inmediatamente después le envié un mensaje a Edin Dzeko. Nos llevamos de maravilla, jugamos juntos e incluso nos vimos en vacaciones. Lo felicité, él me felicitó y me dijo que ganara el mejor”, relató Di Marco sobre el contacto con el referente y excompañero bosnio.

La polémica se amplificó cuando se difundió que la grabación se produjo en un área del estadio reservada para familiares y niños. “Nos sorprendió bastante que nos filmaran en un contexto donde había familiares presentes e incluso niños. Creo que es una falta de respeto”, lamentó Di Marco ante la prensa, declaración reproducida por RAI. El defensor también abordó las críticas recibidas, que lo tildaron de arrogante por la reacción ante el desenlace del partido entre Bosnia y Gales. “¿Si somos arrogantes? ¿Cómo podríamos serlo si no hemos ido al Mundial en los últimos 12 años?”, cuestionó el lateral izquierdo, en referencia a las dolorosas ausencias de Italia en las Copas del Mundo de Rusia 2018 y Qatar 2022.

Moise Kean, de la selección de Italia, festeja el segundo tanto de sue equipo en un partido del repechaje mundialista ante Irlanda del Norte en Bérgamo, el jueves 26 de marzo de 2026 (AP Foto/Antonio Calanni)
Moise Kean, de la selección de Italia, festeja el segundo tanto de sue equipo en un partido del repechaje mundialista ante Irlanda del Norte en Bérgamo, el jueves 26 de marzo de 2026 (AP Foto/Antonio Calanni)

La expectativa en torno al duelo frente a Bosnia es máxima para la Azzurra, que enfrentará este martes a partir de las 15.45 (hora Argentina) a la selección balcánica en calidad de visitante. Un triunfo sellaría el regreso de Italia a la máxima competencia de selecciones, después de una ausencia que se remonta a Brasil 2014, cita en la que no superó la fase de grupos. Los bosnios buscarán su segunda clasificación histórica, objetivo que solo alcanzaron en el Mundial celebrado en suelo brasileño.

La organización del Mundial de 2026, que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá, suma presión y atractivo al partido definitorio para ambas selecciones. En caso de superar a Bosnia, Italia integrará el Grupo B junto a Canadá (uno de los países anfitriones), Suiza y Qatar.

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