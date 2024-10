Ernesto Cherquis Bialo fue nominado al Salón de la Fama del boxeo internacional

Ernesto Cherquis Bialo fue nominado por su larga trayectoria y su extenso trabajo como especialista de boxeo

El periodista Ernesto Cherquis Bialo fue nominado para integrar el Salón de la Fama del boxeo internacional Participa en la categoría de Observadores, una rama destinada a homenajear a las personalidades que han aportado al boxeo desde afuera del ring: la definición está en manos de un jurado integrado en su mayoría por la prensa especializada a nivel mundial.

En declaraciones brindadas a Infobae, Cherquis Bialo detalló los entretelones de esta noticia: “Me enteré ayer a la tarde, me mandó la información el corresponsal de The Ring en Argentina, Diego Morilla. Estoy con dos periodistas especializados de Estados Unidos”. Las tres personas se suman a una lista conformada por 25 candidatos elegibles en total. Además, resaltó el hecho de que “pongan un periodista de la Argentina y alguien que reivindicó historias en Infobae, provenientes de El Gráfico, pero reivindicándolas en Infobae”.

Justamente, Morilla también se expidió sobre la charla que mantuvo con el reportero de 84 años: “Cuando me comuniqué con él, fue una emoción muy grande. Me lo agradeció mucho, se emocionó mucho”.

El especialista en la materia detalló cómo se compone el proceso de nominaciones y la votación dentro de las distintas categorías dedicadas a los boxeadores que se han retirado hace tres años o más; la rama Veteranos para los que han dejado los guantes entre 1943 y 1988; Pioneros (hasta 1892); No participantes (gente ligada al deporte como referis, managers, entrenadores, por la cual fueron elegidos los argentinos Tito Lectoure y Amílcar Brusa); y la de Observadores, por la cual está Cherquis Bialo. “Entran desde directores de canales de televisión, periodistas y fotógrafos hasta un caricaturista. Es una categoría destinada a gente que ha aportado al boxeo y le ha brindado desde afuera”, manifestó Morilla. También están las dedicadas a mujeres en la era modena (última pelea no antes de 1989) y Pioneras (última pelea no después de 1988).

Ernesto Cherquis Bialo cumplió 84 años hace pocos días

“El proceso para postularlo es relativamente sencillo, pero no se da todo el tiempo. No es algo usual porque solamente entran muy pocos cada año. Al entrar dos o tres miembros nuevos, hay que poner nuevos niembros en la boleta para reemplazarlos, pero no hay una cantidad enorme de gente que sea digna de estar en la boleta”, declaró.

A continuación, explicó por qué recomendó a Cherquis Bialo para sumarse a este lugar predilecto: “El Salón de la Fama tiene unos 200 votantes o más distribuidos alrededor del mundo. Si alguno de ellos piensa que hay algún boxeador o persona ligada al boxeo que sea digna de estar en el Salón de la Fama tiene que enviar una explicación, una mini biografía resaltando las virtudes de esa persona para que esté en el Salón de la Fama. Ese trabajo me lo tomé yo, me pareció que Ernesto merecía estar ahí con sobradas razones. Expliqué toda esa situación, quién era él, cuál era su lugar en la historia del boxeo argentino y en Latinoamérica en general por su rol en El Gráfico. Les pedí incluso a otros colegas que certifiquen y avalen lo que yo decía y proponía. Eso lo hice hace un par de años, quedó en el tintero, y cada tanto preguntaba qué estaba pasando con esa candidatura. Esta vez me tomó por sorpresa”.

“Generalmente, en cada boleta hay 20 o 25 nombres, depende, y cada votante tiene que marcar cinco casilleros en el caso de los boxeadores. En una época, entraban los tres con más votos, ahora pueden entrar hasta 5 si superan el 80% de los votos entre ellos. En la votación cada uno lo hace a conciencia y un poco con el corazón. Ya estar ahí los califica en el Salón de la Fama. Por ejemplo, en la boleta de boxeadores están Omar Narvaéz y Falucho Laciar, pero como entran dos o tres por año el proceso se dilata y como los nuevos candidatos tienen mucho cartel, restan lugares. En este caso, Manny Pacquiao va a entrar casi seguro y Shawn Porter también probablemente”, explicó Morilla sobre el método de selección.

Además, contó cuándo se conocerá la resolución de los sufragios: “La boleta sale en octubre, como pasó ahora, la votación se hace durante octubre y noviembre, se reciben las boletas y salen los resultados para mediados de diciembre”. “Si no reciben votos o reciben muy pocos durante 10 años, se los elimina de la boleta”, sumó.

Se mostró emocionado por esta nominación

En diálogo con este medio, Ernesto Cherquis Bialo se mostró agradecido por esta posibilidad: “Es maravilloso, una noticia extraordinaria, no importa ganar, pero no te bajás nunca más de la nominación del Hall de la fama”. “No recuerdo cuántos argentinos están ahí. Lectoure fue, Monzón fue. El año pasado se le hizo un enorme tributo a Firpo como pionero, 100 años después de la pelea con Dempsey. Irusta, Príncipi, siempre estuvieron en las nominaciones”, añadió. A Lectoure, Brusa, Firpo y Monzón, hay que sumar a Pascual Pérez, Víctor Galíndez y Nicolino Locche como parte del Salón.

“El Salón de la Fama del boxeo es casi una consagración después del cinturón de los campeones del mundo, los campeones necesitan tres años de retirados para poder ingresar. Y todos se sienten muy orgullosos, porque es casi como el round trece. Eso es para los boxeadores, los verdaderos actores de esto. Después, para los empresarios, los periodistas, estar en un Hall de la fama es una distinción reservada para muy pocos. Imaginate lo que es para un periodista de tan lejos. Me tocó cubrir mucho a Sugar Ray Leonard, Mano de Piedra, Tommy Hearns, Marvin Hagler, cruces y enfrentamientos de los 80. La crónica de Foreman y Ali en el Congo fue ponderada y traducida. Y toda la campaña de Monzón”, enumeró sus hitos, que lo pueden ubicar en un lugar inédito para el periodismo argentino.