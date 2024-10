Cuatro perlitas de Nico Paz, el “tapado” de la convocatoria de Scaloni a la Selección para las Eliminatorias

Nico Paz, con la casaca del Como, celebra con Sergi Roberto tras anotar en el encuentro ante el Atalanta en la Serie A (Spada/LaPresse via AP)

Lionel Scaloni sigue trabajando en la renovación de la selección argentina. Como sucede en cada citación, apostó a un juvenil con proyección en la convocatoria de cara a los duelos ante Venezuela y Bolivia por las Eliminatorias sudamericanas: Nico Paz. El mediocampista, de 20 años, nacido en Tenerife (España) brilla en sus primeros partidos con la casaca del Como, de la Serie A de Italia: lleva cinco partidos jugados, un gol y tres asistencias.

Surgido de la cantera del Real Madrid, demostró pasta en sus primeras oportunidades en la Casa Blanca, pero se marchó en busca de continuidad. El elenco italiano compró el 50% de su pase en 6 millones de euros (6,6 millones de dólares), aunque cabe recordar que el gigante español se reservó una cláusula de repesca en la próxima temporada. Y a juzgar por su actual nivel, es una chance muy concreta.

Nico es hijo de Pablo Paz, quien también supo vestir la casaca Albiceleste y jugó el Mundial de Francia en 1998. Aunque también estuvo bajo la órbita de las juveniles de España, decidió por jugar por el país de su padre y el que siente como propio. De hecho, defendió la Albiceleste en el Sudamericano Sub 20 2023, aunque luego el Merengue decidió no cederlo para el Mundial que se disputó en Argentina. “Yo nací en España. Amo a los dos países, pero al final decidí representar a Argentina. Creo que es el país que más me representa, por cómo se vive el fútbol y por mi padre, que es un orgullo seguir sus pasos. Jugó Juego Olímpico y un Mundial. Un orgullo seguir sus pasos”, manifestó.

Con la casaca de la selección argentina, con la que se destacó en el Sub 20 (instagram)

CUATRO PERLITAS DE NICO PAZ

Ya estuvo citado para la Selección Mayor

Fue en marzo de 2022, cuando tenía 17 años y militaba en el Juvenil B del Real. Para dicha citación, Scaloni se animó a sumar a varios chicos para que paladearan la atmósfera que se vive en el predio de Ezeiza. Y uno de ellos fue Nico. “Esto es una sorpresa mayúscula, aunque ya sabíamos que el scout en Madrid lo venía siguiendo, no sabíamos que iba a tener esta convocatoria, fue una alegría”, contó Pablo, su papá. “Si les cuento cómo salió de la habitación cuando se enteró... Fue tremendo, salió temblando, me dio hasta pena, no podía hablar, la verdad”, reveló el ex marcador central.

“El niño que alucina”

En la cantera del Merengue siempre lo señalaron como una de sus máximas promesas: no logró rodaje por la cantidad de figuras que tiene el campeón de la Champions League bajo la tutela de Carlo Ancelotti. “El niño que alucina”, fue presentado cuando subió al primer equipo. “Tiene proyección”, lo elogió el DT italiano.

El elogio de su referente

Toni Kroos es uno de los mejores mediocampistas de los últimos 15 años. Y en el Real Madrid dejó huella, con 23 títulos. Pues bien, el alemán quedó impactado con el nivel del jugador de la selección argentina en su primer entrenamiento con las estrellas. “Este chico debería entrenarse con nosotros todos los días. Es buenísimo”, soltó.

Como su papá, cambió de puesto

Nico comenzó jugando en el equipo San Juan de la isla y a los 10 años pasó a la cantera de Tenerife, la más grande de la región y justamente donde su padre había tenido un recordado paso. En 2016 la familia se mudó a Madrid por trabajo y el Real lo quiso sumar a sus Inferiores, a mediados de año, cuando el chico ya tenía 12. Jugaba de delantero y pasó a ser volante en base a su manejo de los tiempos y panorama.

A Pablo, cuando era un adolescente, le ocurrió algo parecido. Cuando llegó a Newell’s era N° 10. Y luego se convirtió en un N° 6 de mucha fortaleza física, pero también gran técnica.

Nico, en plena celebración de gol con Real Madrid ante Napoli, por la Champion League (EFE/Kiko Huesca)