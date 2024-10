Con el regreso de Messi y una sorpresa, Scaloni confirmó los convocados para la doble fecha de Eliminatorias ante Venezuela y Bolivia

Lionel Scaloni citó a los jugadores de cara a la doble fecha de las Eliminatorias de octubre (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

Después de la victoria ante Chile y la derrota frente a Colombia en Barranquilla, Lionel Scaloni junto a su cuerpo técnico confirmaron los citados para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas camino al Mundial 2026 a jugarse en Estados Unidos, Canadá y México.

El entrenador campeón del mundo convocó a 27 jugadores para los duelos ante Venezuela, a jugarse el próximo jueves 10 de octubre a las 19 en el estadio Monumental de Maturín, y cinco días más tarde (martes 15 de octubre) a las 21 contra Bolivia en la cancha de River Plate.

La novedad más importante para la selección campeona del mundo es que Lionel Messi regresará a la Albiceleste luego de completar su recuperación de la lesión en el tobillo que sufrió en la final de la Copa América que coronó a la Argentina tras vencer 1-0 a Colombia en Miami.

Además, la sorpresa en la convocatoria en la citación de Nicolás Paz, el ex jugador del Real Madrid que está atravesando un gran presente en el Como, de la Serie A del fútbol italiano.

Por su parte, uno que se sabía que no iba a ser de la partida era Dibu Martínez, que recibió dos fechas de sanción luego de los gestos y por haber golpeador una cámara tras la derrota de la Selección ante Colombia en Barranquilla (1-2). En su lugar, Gerónimo Rulli, Juan Musso y Walter Benítez pelear por ser el reemplazante del arquero titular.

“Acepto la sanción de FIFA y pido disculpas si ofendí a alguien, el momento de celebración es para hacer sonreír a muchos chicos y no faltar el respeto a nadie. Apoyaré a mis amigos en esta fecha FIFA con el dolor de no poder estar”, fueron las primeras palabras que utilizó el guardametas del Aston Villa en su cuenta de Instagram. “Nunca fue mi intención faltarle el respeto a nadie, ni entendía que un gesto bien recibido por la gente era ofensivo, pero trataré de no ofender más a nadie y solo enfocarme en ganar títulos con Argentina y Aston Villa”, concluyó Martínez.

Messi vuelve a la selección argentina tras recuperarse de su lesión (Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports)

Habrá que esperar la confirmación de cómo será la planificación del seleccionado para viajar a Venezuela. Se espera que los convocados se junten en Miami para hacer base allí, completar varios entrenamientos en el centro del Inter Miami y luego volar con destino a la ciudad donde se disputará el encuentro frente al combinado que dirige el argentino Bocha Batista.

Luego del partido ante la Vinotinto, la delegación regresará al país y se entrenará en el predio Lionel Andrés Messi de la AFA en Ezeiza para esperar el encuentro ante el conjunto boliviano, que viene de lograr dos victorias en las últimas fechas y está en una posición expectante en la tabla de posiciones.

En ese sentido, Argentina sigue como líder de las posiciones en las Eliminatorias con 18 puntos producto de seis triunfos y dos derrota, contra Uruguay como local en la Bombonera y la última ante la selección Colombia. Jusstamente, gracias a la victoria del equipo que dirige Néstor Lorenzo, el equipo cafetero suma 16 unidades. Uruguay se mantiene en la tercera colocación (15 puntos) y Ecuador está en el 4° lugar con 11. ¿Brasil? Tras la derrota ante la Paraguay de Gustavo Alfaro, suma 10 unidades.

Más allá de esta doble fecha, el calendario 2024 concluirá con otras dos jornadas: en noviembre, los campeones del mundo visitarán a Paraguay en Asunción y será anfitrión de Perú -sede a confirmar- para cerrar un año que tuvo como hecho destacado la consagración como el mejor equipo de América.

LA LISTA DE LA SELECCIÓN ARGENTINA