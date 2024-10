El Corinthians está en zona de descenso y los hinchas le dedicaron un video a Memphis Depay con sus “mejores” jugadas

El video que le hicieron los hinchas del Corinthians a Memphis Depay

Corinthians rompió el mercado de pases del fútbol sudamericano con la contratación de Memphis Depay en busca de lograr la salvación del descenso en el Brasileirao, pero la jugada no está saliendo según sus planes. El Timao, bajo la dirección técnica de Ramón Díaz, perdió por 3 a 1 frente al Sao Paulo y sigue encasillado en la zona roja de la tabla. A pesar de haberse clasificado a las semifinales de la Copa Sudamericana, instancia en la que tendrá que enfrentarse a Racing, el panorama en el plano local se lleva plena atención. Los hinchas del Timao comenzaron a impacientarse con la situación y la dedicaron un llamativo especial al neerlandés en las redes sociales.

En una liga en la que todo puede pasar, la zona de descenso, con cuatro plazas, no perdona a ningún equipo, ya que Fluminense, último campeón de la Copa Libertadores en el año pasado y el citado Corinthians, están sumergidos en el sótano de la tabla desde el comienzo del Brasileirao y no pueden salir.

El Flu se ubica en el puesto 18°, mientras que el cuadro del histórico director técnico argentino lo supera por un puesto y una sola unidad (28). El malestar general de sus hinchas se agravó después de caer en un encuentro crucial, ante el Sao Paulo por 3 a 1. Los goles del cuadro local fueron obra de Lucas Moura, Robert Arboleda y André Silva, mientras que por el lado de la visita, que sufrió las expulsiones de André Ramalho y Fagner, gritó Yuri Alberto. Díaz sigue sin enderezar el rumbo en la liga local para lograr otra hazaña, algo que consiguió el año pasado tras salvar del descenso al Vasco da Gama. Y, a falta de diez fechas para el final, el gigante del país aún no ve luz al final del túnel.

Memphis Depay arrancó con el pie izquierdo en el Corinthians y los hinchas se están impacientando con su equipo en zona de descenso (REUTERS/Ueslei Marcelino)

La contratación de Depay, de 30 años, supuso un golpe sobre la mesa en el plano local al sumar un refuerzo de extrema jerarquía para el plantel. De hecho, el ex jugador del Manchester United, PSV, Lyon y Barcelona, firmó un contrato por 28 meses con un monto económico que rondaría los 70 millones de reales s- USD 13 millones aproximadamente-, según informó O Globo. Esto no solo abarcaría el salario del futbolista, sino que también están incluidos los bonos y las primas por objetivos que pueda cumplir.

A pesar de las repercusiones de su desembarco en el Timao, el jugador de la selección de Países Bajos no está teniendo un buen arranque con la casaca blanca y el público está empezando a impacientarse. En el enfrentamiento contra el Tricolor ingresó desde el banco de suplentes a los 59 minutos de juego y no logró gravitar en la cancha, ya que los propios hinchas hicieron un compilado de las jugadas en las que participó y tuvo errores que no se esperan de un futbolista de su talla. De momento, acumula tres partidos, en los que brindó una asistencia.

Corinthians perdió por 3 a 1 frente al Sao Paulo y está en zona de descenso (REUTERS/Ueslei Marcelino)

El que no se achica ante los rutilantes nombres pesados con los que cuenta el plantel del Corinthians es Gastón Martinera. El lateral de Racing, una vez selló su pase a las semifinales de la Sudamericana tras vencer a Athletico Paranaense, palpitó lo que será el duelo contra el Timao y las figuras del cuadro brasileño. “Bueno, nosotros tenemos a Roger (Martínez) y Juanfer (Quintero). Hay que jugar”, respondió de manera tajante el uruguayo. A su vez, le sumó: “Es una semifinal, pero confiando en lo que hacemos nosotros y que nos va a ir bien”.

Dicha serie de la Copa se jugará en el mes de octubre, ya que el encuentro de ida se disputará en el Neo Química Arena (Arena do Corinthians) el día jueves 24 a partir de las 21.30. Por su parte, la llave se cerrará en el Cilindro de Avellaneda una semana después, el día 31, en el mismo horario.