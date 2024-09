El sorprendente gesto de Lionel Messi con un fanático que saltó al campo para sacarse una foto con él

El gesto de Lionel Messi con un hincha del Inter Miami

Lionel Messi acaparó todos los flashes en el Chase Stadium durante en el empate 1 a 1 entre el Inter Miami y el Charlotte FC, en el que la Pulga marcó el tanto de las Garzas y sorprendió a todos con un festejo como un superhéroe. Pero, luego del encuentro se viralizó en las redes un cruce entre el astro argentino y un hincha que invadió el terreno de juego: se llevó una foto con su ídolo, que lo ayudó a escapar de la seguridad.

La máxima estrella del campeón del mundo causó un furor pocas veces visto en la MLS y su desembarco en la liga estadounidense marcó un antes y un después en elaforo de los partidos. Su figura generó un revuelo desenfrenado y la locura de las personas por ver de cerca a su referente sobrepasó los límites de seguridad de las canchas en los Estados Unidos.

El público suele interrumpir constantemente los enfrentamientos en los que Messi está en el terreno de juego por su irrupción. El argentino, como lo hizo durante toda su carrera futbolística, siempre se muestra abierto a recibir el cariño de los hinchas y en especial de los más chicos. De esta manera, Lionel vivió una situación particular en su último cotejo con el Inter Miami.

El hincha que se metió al terreno de juego y se sacó una foto con Lionel Messi (Mandatory Credit: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images)

Un joven aficionado saltó desde las tribunas al campo de juego y corrió para tener una foto con el jugador. Messi, al divisar al personal de seguridad del estadio corriendo desesperadamente para agarrar al hincha, lo apuró para que sacara la foto y se pudiera escapar del lugar. Una vez tomada la captura, el rosarino empujó levemente en la espalda del niño para darle un impulso para esquivar al policía que se le acercaba.

A pesar de la corrida del joven y que pudo soltarse en un principio, el hombre de seguridad lo cazó de su camiseta y lo sacó del estadio. Pero, a pesar del mal trago de su captura, el aficionado logró con su cometido: tener una foto con su ídolo Messi y llevarse la recompensa de haber sido bendecido por su mano.

El festejo de Messi como Iron Man

Esta situación no fue la única que causó furor en las redes por parte de Messi, sino que también lo fue su festejo en el gol que convirtió. Más allá del hermoso tanto que marcó, con un potente remate desde la frontal del área al palo derecho del arquero, el punta volvió a sorprender con la forma en la que festejó el grito sagrado. Una vez que pasó la celebración con sus compañeros, el argentino buscó a su familia en las tribunas y una vez que la encontró: miró al cielo, abrió las palmas de sus manos mirando hacia el suelo y se puso de puntas de pie. Con esta postura, evocó al superhéroe de Marvel Iron Man.

La actitud del número diez que homenajeó al personaje de Tony Stark generó sensación en los aficionados que estaban pendientes del partido y rápidamente se hicieron eco en las redes. A pesar de eso, no es la primera ocasión en la que el capitán de la selección argentina festeja de esta manera, ya que también realizó las posturas de otros personajes como Spiderman, Thanos, Thor y Black Panter. “Bueno, en realidad los nenes, mis hijos, están de vacaciones, todavía no empezaron el cole, así que todas las noches empezaron a ver una película de Marvel, de superhéroes, y bueno, se les ocurrió a ellos antes de que yo tuviera un partido al día siguiente. Me dijeron ‘si hacés un gol podés celebrarlo de esta manera’ refiriéndose al superhéroe que estábamos viendo en ese momento. Como todo se dio, seguimos con ese ritual, cada vez que mirábamos una nueva película de Marvel tenía por obligación que hacerlo con el superhéroe que acabábamos de ver”, explicó Messi sobre el motivo por el que realiza dichos festejos.

A pesar de la alegría que le otorgó al joven que se llevó una foto con él y del gol convertido, el Inter Miami solo se quedó con un punto tras no poder imponerse ante e Charlotte FC por la fecha 34 de la MLS. Con este resultado, las Garzas siguen liderando la Conferencia Este por más de ocho puntos del Columbus Crew, su principal perseguidor a falta de cuatro jornadas para el final. Al mismo tiempo, con las 65 unidades cosechadas, sigue a siete de Los Ángeles Galaxy (58) y se encamina para quedarse con el título de la MLS Supportres’ Shield.