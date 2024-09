Luca Langoni habló por primera vez tras firmar en la MLS: el motivo de su salida de Boca Juniors

Luca Langoni, flamante jugador del New England Revolution de la MLS, habló por primera vez tras su salida de Boca Juniors. El delantero que estuvo varias semanas del último mercado a la espera de su transferencia a Estados Unidos, finalmente fue adquirido por la franquicia norteamericana en unos 7 millones de dólares (por el 80% de su pase). En diálogo con ESPN, explicó los motivos de su adiós.

“Fue difícil, fue mucho tiempo que estuve ahí, fueron 14 años. Cuando llegó la oferta, me gustó. No te digo que fue fácil decidir, pero tenía muchas ganas de dar un paso en mi carrera. Sentía que no estaba en el mejor momento futbolístico en Boca y que no le estaba aportando mucho al equipo. Lo pensé con mi familia, con mi novia y mi representante y decidimos dar este paso. Hoy en día estoy muy contento”, reveló el atacante de 22 años que lleva disputados 6 encuentros con su nuevo equipo y ya anotó dos goles.

Otra de las promesas del Boca Predio que emigraron en la última ventana de pases fue Equi Fernández, con quien Langoni compartió inferiores y tiene una estrecha relación. Aunque algunos cuestiones la decisión del mediocampista de firmar en Arabia Saudita, una plaza no tan llamativa en materia futbolística, él lo defendió: “Sabía de su destino, pero me sorprende un poquito. Hablo con él y que sea lo mejor para él. Es quien decide y lo voy a apoyar en todo. Es mi amigo, mi hermano, y estoy muy contento de que esté bien”.

Otro de los jugadores boquenses a los que Langosta les tiene más aprecio es Exequiel Zeballos, de su misma categoría (2002), y con quien compartió infinidad de partidos y concentraciones desde inferiores. “Habló con él, con la mayoría del equipo también. Los kinesiólogos, la gente del club, seguimos bastante en contacto. Me pone muy contento que pueda tener continuidad porque es lo que necesita. Todos los que estamos ahí sabemos lo que puede dar y es un jugador muy bueno la verdad”, opinó sobre el Changuito.

Langoni continúa ligado al día a día del Xeneize por su fanatismo y mantiene diálogo fluido con el Mundo Boca. Por eso sufrió en carne propia la derrota 1-0 ante River: “Soy hincha y da mucha bronca perder un clásico. La verdad me duele mucho. Vivirlo ahí y estar desde este lado, es complicado. Pero no tengo dudas de que van a salir adelante, tienen un equipo tremendo y están en el mejor club del mundo”.

New England se medirá mañana (desde las 20:30 hora argentina) como local ante Nashville, en un duelo de equipos que aspiran a mejorar su puntaje para calificar en los playoffs de la MLS. Aunque el conjunto de Langoni adeuda un par de encuentros, se halla en la última posición de la Conferencia Este, que es dominada por el Inter Lionel Messi. Al elenco de Boston le quedan cinco partidos para intentar lograr la clasificación y su último compromiso de la fase regular será justamente frente a Las Garzas, el próximo 19 de octubre, en Miami.