Los cuatro grandes ganadores de River tras el triunfo contra Boca y el “premio” frente a Colo Colo

Lanzini festeja el gol que le permitió a River Plate ganar en la Bombonera frente a Boca (Foto Alejandro Pagni/ AFP)

Además de una alegría enorme, el Superclásico dejó dos lecturas bien marcadas en River Plate. Una vinculada con lo anímico, que se relaciona al regreso de Marcelo Gallardo, porque era el primer derby con el Muñeco como entrenador tras su vuelta de Arabia Saudita. Y el Millonario lo ganó con mayoría de suplentes. La Banda le marcó la cancha a Boca en La Bombonera y ratificó la condición de bestia negra del Xeneize que Napoleón supo construir en sus ocho años y medio como estratega de la entidad de Núñez durante su primer ciclo. Sin dudas, fue un aviso muy potente de cara a lo que vendrá. La otra lectura tiene que ver con los ganadores individuales que tuvo para River el Superclásico: Manuel Lanzini, Facundo Colidio, Leandro González Pirez y Nicolás Fonseca.

El defensor central ganó, porque pudo revertir su historia en los Superclásicos, que registraba algunos malos antecedentes (el penal a Lautaro Acosta en el recordado 2 a 2 en el Monumental después de que River fuera ganando 2 a 0 en su regreso a Primera División y aquella desinteligencia con Franco Armani el día del triunfo de Boca por la mínima diferencia que registró el gol de Sebastián Villa). El sábado González Pirez jugó muy bien en el Alberto J. Armando. Tuvo personalidad, demostró carácter e impuso su presencia. Naturalmente, se ganó con creces el derecho de ser el reemplazante de Pablo Díaz en la revancha contra Colo Colo (el chileno fue expulsado en el choque de ida)

El ex delantero de Tigre se terminó de recibir de guapo en La Bombonera porque soportó patadas, golpes y codazos de parte de Marcos Rojo y Cristian Lema, e incluso un escupitajo del ex Manchester United y Estudiantes de La Plata. Encaró siempre para adelante, participó de la jugada del gol, gambeteó cuando hizo falta y no se achicó en ningún momento. Es muy probable que juegue de titular como acompañante de Miguel Borja en la delantera

Por su parte, Manu se debía ser determinante en un partido de los grandes. Desde que había regresado al club no había tenido esa posibilidad; y el sábado lo consiguió en La Bombonera, donde volvió a anotar con la camiseta de River después de poco más de una década. Su último gol con la banda roja sobre el pecho había sido el 30 de marzo de 2014, la recordada tarde del “No fue córner”. Lanzini terminó con una contractura y pelea por un lugar en la mitad de la cancha. En ese sentido, hay cuatro nombres para dos lugares: Nacho Fernández, Maxi Meza, Claudio Echeverri y Lanzini. El resto de la formación sería con Franco Armani, Fabricio Bustos, Germán Pezzella, González Pirez y Marcos Acuña; Simón y Kranevitter para el equilibrio en la mitad de la cancha, y los dos volantes ofensivos que aún disputan su lugar para abastecer a Colidio y Borja.

Finalmente, el último de los ganadores que entregó la victoria frente al Xeneize fue Nicolás Fonseca, quien fuera mirado de reojo por algunos hinchas desde que arribó al Monumental. El uruguayo estuvo a la altura del Superclásico, cumplió con creces y se ganó la confianza de Gallardo para ser una alternativa cada vez que el equipo lo necesite. Y en las últimas horas parece haberle sacado una luz de ventaja a Rodrigo Villagra como el primer reemplazante de Matías Kranevitter, quien tiene un lugar garantizado por entrega, sacrificio y personalidad.