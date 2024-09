El mensaje de Messi, la revelación personal de Paredes y De Paul “parla” italiano: las perlitas de Susana Giménez con la Scaloneta

Los primeros invitados de la noche: Rodrigo de Paul y Leandro Paredes abrieron el juego en el living de Susana

Rodrigo De Paul y Leandro Paredes fueron los invitados estelares en el regreso de Susana Giménez a la televisión, después de casi 5 años sin su ciclo dominical. La diva se puso al frente de su clásico programa para su temporada 2024, que tuvo una apertura con el clásico sketch humorístico desde el predio que la AFA posee en Ezeiza.

El sketch de Susana Giménez en su regreso a la televisión

Además de la participación de dos de los jugadores de la Scaloneta, el primer programa de Su contó con otras figuras destacadas como Lionel Messi y Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA. El sketch de apertura, lleno de gags, mostró a los campeones del mundo en una faceta actoral poco conocida. El mismo se llevó a cabo en los pasillos del predio de la Asociación del Fútbol Argentino e incluyó a personajes como Daddy, el masajista de los campeones del mundo, y Marito, el utilero histórico de la selección argentina.

El sketch de Susana Giménez en su regreso a la televisión junto a Lionel Messi

El programa también contó con un saludo especial de Lionel Messi, quien apareció brevemente tras el llamado de Nico Vázquez, quien actuó como una especie de anfitrión del evento. “Hola Su, no pude estar yo que tanto te miraba con mi mamá cuando era chiquito y ahora que hacen esto no puedo estar presente. Me alegró que los chicos hayan participado, que la hayan pasado bien un ratito haciendo todo eso. Un beso grande”, fueron las palabras del astro del futbol para la diva dela televisión.

También tuvo su momento Guillermo Coppola, tanto en el sketch como luego en el programa para sumarse al desafío en el truco a los campeones del mundo.

Guillermo Coppola, el elegido para jugar al truco con Susana contra Rodrigo De Paul y Leandro Paredes

La entrevista de Susana Giménez con Leandro Paredes, jugador de la Roma y ex futbolista de Boca Juniors, y Rodrigo De Paul, del Atlético de Madrid de España, fue por demás amena y divertida. Durante la charla los futbolistas hicieron importantes revelaciones.

A continuación, los momentos más destacados de la visita de Paredes y De Paul con Susana Giménez.

SUSANA GIMÉNEZ METIÓ LA PATA: LEANDRO PAREDES SERÁ PAPÁ DE SU TERCER HIJO

Leandro Paredes a la espera del nacimiento de tu tercer hijo

DE PAUL SALVÓ A PAREDES Y MOSTRÓ SU HABILIDAD PARA HABLAR ITALIANO:

De Paul sorprendió al hablar italiano con Susana

ASÍ VIVIERON LA DURA LESIÓN DE MESSI EN LA FINAL DE LA COPA AMÉRICA DE ESTADOS UNIDOS:

De Paul y Paredes hablan de la lesión de Messi y el llanto que conmovió en la Copa América

EL APODO DE NIÑO DE RODRIGO DE PAUL Y POR QUÉ LO MANDABAN AL ARCO:

De Paul contó el apodo que le decían de niño y por qué era arquero

LA PASIÓN POR EL TRUCO DE LA SCALONETA Y EL DESAFÍO DE SUSANA GIMÉNEZ CON GUILLERMO COPPOLA:

Rodrigo de Paul y Leandro Paredes antes de medirse al truco con Susana: “No perdimos nunca”