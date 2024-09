Los detalles del nuevo ataque de furia de Max Verstappen con Red Bull en el GP de Singapur: “Es tan estúpido”

Max Verstappen y Red Bull ya no son el piloto y el auto a batir como aconteció al principio de la temporada. El tricampeón mundial de Fórmula 1 se mantiene en la cima del campeonato, pero sigue en alerta ante la victoria de Lando Norris con su McLaren en Singapur. El inglés le volvió a descontar puntos en la lucha por el título y el neerlandés está cada vez más irascible con su escudería.

Se sabe que Verstappen no se guarda nada y suele expresarse a flor de piel. Más allá de sus pergaminos, se manifiesta sin filtros y, si tiene que criticar a su equipo por radio en una carrera cuando todo el mundo lo está escuchando, lo hace. Y esta vez no fue la excepción.

En este caso Verstappen se molestó porque el equipo lo llamó temprano a los boxes para hacer un undercut, que es cuando una escudería anticipa la detención en los boxes y el cambio de gomas, respecto de sus rivales más cercanos en la pista. El fin es avanzar posiciones evitando maniobras enel circuito, ya que luego los otros corredores deberán cumplir con esa parada. Es una estrategia que suele emplearse en circuitos que son difíciles para la superación, como el caso de Singapur.

“Simplemente no lo entiendo. ¿Por qué me hicieron un undercut?”, le preguntó Max a su equipo por radio. “Hasta ahora, ¡es tan estúpido!”, disparó el piloto de 26 años, quien si bien no empleó un insulto, su manera de expresarse roza los límites que busca poner la Federación Internacional del Automóvil (FIA) sobre los exabruptos en una competencia y que se escuchan en vivo y en directo.

En las grabaciones de los equipos se escuchan numerosos improperios, aunque tradicionalmente se solapan con pitidos. Sin embargo, la FIA busca erradicar por completo este tipo de vocabulario, pues la F1 atrae a un público cada vez más joven en eventos que son transmitidos en vivo y en directo a todo el planeta.

Sobre el tema, Verstappen respondió en la previa al a carrera de Singapur que “todos dicen esas palabras, algunos más que otros. Si comienzas a insultar, es otra historia”. Criticó que en otros deportes no se captan esos comentarios y sugirió no transmitirlos o censurarlos con retraso. “¿Qué edad tenemos, cinco, seis? Incluso los niños dirán groserías”,

El término “estúpido” se acerca a lo que la FIA no quiere que se escuche más en las transmisiones de las carreras. La queja particular de Verstappen apuntó a que no pudo superar a Norris ni tampoco pudo aprovechar los neumáticos duros en la segunda mitad de carrera. De hecho, el británico terminó a 20,9 segundos del neerlandés.

Max sigue arriba en el campeonato con 331 puntos y Norris es segundo con 279. Restan cinco fechas y quedan 180 unidades en juego, sumando las 150 en disputa con carrera convencional (25 al ganador y 1 por el récord de vuelta) y las tres competencias Sprint (8 puntos al vencedor) en Estados Unidos, Brasil y Qatar.