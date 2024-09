La FIA busca erradicar los insultos de los pilotos por radio en la Fórmula 1: las contundentes respuestas de Verstappen y Hamilton

El piloto de Red Bull Max Verstappen durante una parada en los pit, en el Gran Premio de Monza de Fórmula Uno, Autodromo Nazionale Monza, Monza, Italia (Massimo Pinca/Pool vía REUTERS)

Las transmisiones de la Fórmula 1 suelen captar comentarios despectivos e insultos de los pilotos en momentos de tensión durante las carreras. Esto ha formado parte del espectáculo por años, pero ahora la FIA ha solicitado a la categoría limitar la emisión de palabras ofensivas y que los corredores moderen su lenguaje.

En las grabaciones de los equipos se escuchan numerosos improperios, aunque tradicionalmente se solapan con pitidos. Sin embargo, la FIA busca erradicar por completo este tipo de vocabulario, pues la F1 atrae a un público cada vez más joven.

Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, reveló que tomarán medidas: “Debemos diferenciar nuestro deporte del rap. No somos raperos. ¿Cuántas veces por minuto dicen la palabra con ‘f’? Nosotros no somos eso”. Además, reconoció que, como expiloto, entiende la adrenalina, pero los corredores deben ser responsables.

Max Verstappen, conocido por su lenguaje soez, respondió: “Todos dicen esas palabras, algunos más que otros. Si comienzas a insultar, es otra historia”. Criticó que en otros deportes no se captan esos comentarios y sugirió no transmitirlos o censurarlos con retraso. “¿Qué edad tenemos, cinco, seis? Incluso los niños dirán groserías”, reclamó.

Lewis Hamilton en Singapur (REUTERS/Edgar Su)

Por último el corredor neerlandés agregó: “Con nosotros, todo se retransmite, porque quizá sea parte del entretenimiento. Así que la gente llega a escuchar esas cosas y después habla de ello en las redes sociales... Y así es como se crea todo esta miseria. Podemos empezar por no retransmitir más estas cosas. Porque si no lo retransmites, nadie se enterará. Sólo el equipo”. “Y ni siquiera es una palabra muy mala, ¿no? El coche fue mierda. ¡Perdona mi lenguaje, pero vamos!”, concluyó su punto de vista.

Por su parte, Lewis Hamilton señaló un tinte racista en las declaraciones de Sulayem al comparar a los pilotos con raperos: “No me gusta la forma en que lo expresó. Utiliza la palabra rapero como estereotipo. La mayoría de los raperos son negros. Sutilmente dice que no somos como ellos. La elección de la palabra es incorrecta. Tiene un elemento racista”. Finalmente el britanico cerró: “Es bueno mostrar emociones, no somos robots”.

Las estrellas del automovilismo volverán a correr este fin de semana en el Gran Premio de Singapur, donde habrá una novedad clave y se trata de una cuarta zona de DRS en el circuito callejero de Marina Bay, que estará disponible en la carrera del domingo y será la tercera que llevará a cabo Franco Colapinto en la Máxima (la primera nocturna). Esto aportará un lugar para el sobrepaso y entregará más alternativas.

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) decidió incluir esta variante para que se pueda aplicar el DRS (Drag Reduction System), el sistema que permite el movimiento del alerón trasero, una mejor entrada de aire y por ende más velocidad que el coche que viene adelante. Esta variante técnica sólo se puede usar desde la segunda vuelta de carrera, cuando hay menos de un segundo de diferencia entre los competidores y en determinados lugares del circuito, que suelen ser las rectas más largas.