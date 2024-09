El áspero cara a cara de Edinson Cavani con el árbitro Nicolás Ramírez tras la derrota de Boca ante River

En el final del partido, el delantero de Boca discutió cara a cara con el referí

El final del Superclásico que River Plate le ganó 1-0 a Boca Juniors en La Bombonera terminó con una oleada de reclamos por parte de los jugadores del Xeneize al árbitro Nicolás Ramírez, quien invalidó a instancias del VAR el gol de Milton Giménez, que le daba el empate al local en el último minuto de juego, por tocar la pelota con la mano antes de convertir. Edinson Cavani fue uno de los futbolistas más alterados por la decisión del juez.

“Ustedes arman reuniones, le explican a la gente, pero después no aplican el mismo criterio en todos los partidos. Ustedes son todos árbitros, un mismo criterio tienen que aplicar. Explican reglas, explican cosas y después aplican diferentes cosas. ¡Eso es lo que molesta! No es que te equivoques o no. Tienen que aplicar los mismos criterios los árbitros y dejar de hacer reuniones y romper los huevos, ¿entendés?”, exclamó Cavani en la cara de Ramírez, quien le pidió al delantero uruguayo que se retirara del lugar.

Luego, el referí, amagó con sacar una tarjeta de su bolsillo y le contestó al jugador de Boca: “No me falte el respeto. Se terminó el juego, retírese”. Tras el intenso cruce, Cavani finalmente se retiró de la escena rumbo al vestuario mascullando bronca.

El encuentro, válido por la fecha 15 de la Liga Profesional, lo ganó el conjunto de Marcelo Gallardo, que se puso en ventaja a los 20 minutos de juego por intermedio de Manuel Lanzini, quien aprovechó un rebote de Sergio Chiquito Romero tras un disparo dentro del área de Facundo Colidio. En el último minuto, Giménez convertía el 1-1, pero antes de marcar el tanto, el ex delantero de Banfield había tocado el balón con su mano. Por lo tanto, Ramírez decidió invalidar la acción.

La agresión de Marcos Rojo a Facundo Colidio

Durante el Superclásico hubo algunas jugadas discutidas. Apenas diez minutos después de la apertura del marcador por parte de Manu Lanzini, hubo una jugada que encendió la polémica. Facundo Colidio, apareado por Cristian Medina y Marcos Rojo a sus espaldas, logró sacar el pase, pero se encontró con el golpe del ex defensor de Estudiantes de La Plata desde atrás. Primero, le bajó el brazo en la cabeza, con clara intención de detenerlo con la agresión, que no le llegó a dar de lleno por cuestión de centímetros, y porque en la dinámica de la jugada el delantero se agachó y terminó derrapando. Luego, el ex Manchester United lo arrolló.