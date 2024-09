Se conoció el video del saludo de Lewis Hamilton a Colapinto en el GP de Azerbaiyán: el mensaje del piloto argentino tras el encuentro

El saludo de Lewis Hamilton a Colapinto

El Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1 quedará guardado en la memoria de todos los argentinos, pero sobre todo en la de Franco Colapinto, que pudo darse el gusto de sumar sus primeros puntos en la competencia de automovilismo más importante del mundo al quedar octavo, por delante del heptacampeón del mundo Lewis Hamilton.

Fue una jornada inolvidable para el joven de 21 años, no solo por su estupenda performance, sino también por lo que le sucedió al bajar del monoplaza de Williams, cuando vio que el británico de Mercedes se acercaba hacia él.

La emoción fue tal que el pilarense decidió compartir el momento con sus más de 2 millones de seguidores en sus redes sociales. “Mi mejor momento del día. Que locura y que sueño hecho realidad: darle la mano a Lewis Hamilton después de una carrera juntos, ¡Wow!”, escribió el argentino junto a dos imágenes del emotivo encuentro.

En X (Ex Twitter) también trascendió este saludo y fueron varios los usuarios que compartieron el video del momento en cuestión. “Que video hermoso”, “Pasado, presente y futuro”, y “Que momento para estar vivo, la locura es total”, fueron algunos comentarios de los fanáticos al ver la grabación.

Cabe destacar que el propio Lewis Hamilton habló de Colapinto durante las primeras declaraciones tras el final de la carrera. “Fue realmente genial verlo. Es realmente genial ver a jóvenes talentosos aparecer y conducir tan bien”, consideró, haciendo referencia también al joven piloto de 19 años Oliver Bearman, que terminó décimo y puntuando, para Haas.

“Hizo un gran trabajo hoy”, aseguró sobre la performance de Colapinto en especial, que con el octavo puesto conseguido en Bakú se convirtió en el primer argentino en más de 40 años en sumar unidades en el campeonato de la Máxima tras Carlos Reutemann (23 de enero de 1982, segundo en el circuito de Kyalami).

“Me costaba mucho acelerar, iba muy de trompa porque no podía rotar con las gomas y tenía que rotar con el acelerador y, nada, hasta que cuando me dijeron que empuje, me ayudó un montón. Las gomas delanteras empezaron a levantar y se sintieron mucho más fuertes. Eso me ayudó a mantener a Lewis (Hamilton) atrás y después dije ‘vamos a intentar a ver cuántas vueltas podemos mantenerlo’ pensando en Alex también. Pero al final teníamos más ritmo que él, así que muy feliz por el octavo puesto. Es un sueño hecho realidad este fin de semana”, detalló el corredor albiceleste sobre cómo defendió el puesto ante el siete veces campeón.

Después de completar sus primeras dos carreras, y sumar cuatro puntos en la tabla de pilotos, Colapinto tendrá pocos días para alistarse y salir a la pista de un nuevo trazado callejero.

Ahora afrontará un nuevo desafío de alto riesgo en lo que será el Gran Premio de Singapur en Marina Bay. La actividad se pondrá en marcha el próximo viernes 20 de septiembre con las tandas de entrenamiento. Seguirá el sábado 21 con la última sesión de prueba y la clasificación. El domingo se llevará a cabo la prueba final.

Lewis Hamilton felicitó a Colapinto al término de la carrera

Colapinto terminó por delante de Lewis Hamilton en Bakú