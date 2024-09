Franco Colapinto habló tras su histórica actuación en su segunda carrera en la Fórmula 1: “Es un sueño hecho realidad”

* La palabra de Franco Colapinto tras la carrera en Bakú

Si su estreno en Monza con un puesto 12 pocas horas después de haber sido confirmado por el equipo Williams de cara al Gran Premio de Italia sorprendió al mundo de la Fórmula 1, la histórica actuación en el circuito de Bakú pone a Franco Colapinto en boca de todos.

El piloto argentino terminó en el 8° puesto del GP de Azerbaiyán y sumó cuatro puntos para la escudería, las primeras unidades en más de cuatro décadas de un corredor de su país en la Máxima del automovilismo. Pocos minutos después que se bajó del auto, Colapinto habló de lo que fue la carrera en el trazado callejero.

“Se notó que me faltaba, que no lo supe administrar. No pude meter nunca las gomas duras en temperatura. Yo no me daba cuenta y me decían que tenía que hacer el manejo de las ruedas. Seguía tratando de no gastarlas de más. Me costaba mucho acelerar, iba muy de trompa porque no podía rotar con las gomas y tenía que rotar con el acelerador y, nada, hasta que cuando me dijeron que empuje, me ayudó un montón. Las gomas delanteras empezaron a levantar y se sintieron mucho más fuertes”, fue la primera parte de su análisis en diálogo con ESPN.

“Y eso me ayudó a mantener a Lewis (Hamilton) atrás y después dije ‘vamos a intentar a ver cuántas vueltas podemos mantenerlo’ pensando en Alex también. Pero al final teníamos más ritmo que él, así que muy feliz por el octavo puesto. Es un sueño hecho realidad este fin de semana”, agregó Franco.

Colapinto durante el GP de Azerbaiyán (REUTERS/Maxim Shemetov)

Acto seguido, Colapinto puso el foco en lo que fue el plan de carrera que estableció Williams para cada uno de los pilotos. “La estrategia de Alex era un poco más rápida. Fue con las gomas duras hasta muy tarde y las gomas medias se gastaron mucho. Sufrimos mucho con la temperatura al principio de la carrera, entonces era idea ponerlas al final. Pero obviamente era más arriesgado por si había un Safety Car al principio. Eran dos estrategias diferentes. Él no tuvo el problema de la degradación de las medios porque hacía más frío y porque había menos peso en el auto, con menos nafta, asi que sufrió menos pero pude controlar bien las medias (gomas) y después controlé mejor las duras cuando empecé a apretar (acelerar). Las controlé de más”, explicó.

Por último, el piloto de 21 años no dejó de mostrar su alegría tras haber sumado puntos en su segunda prueba al volante de un auto de F1 y la importante para la escudería de tener a sus dos corredores en zona de puntuación, ya que Albon acabó en el séptimo puesto.

“Estoy muy feliz, en especial por el equipo Sé el trabajo que hicieron y estar los dos en los puntos. Es algo que no esperábamos, pero muy positivo para el equipo. Demostrar la confianza que pusieron en mí. Les estoy demostrando que puedo ser tan rápido como Alex. Es algo que ilusiona al equipo, ilusiona mucho al futuro y me pone muy feliz”, concluyó.

La actividad para Franco Colapinto y la Fórmula 1 contiunará en los próximos días: desde el próximo viernes, en otro circuito callejero, esta vez en el de Marina Bay, se pondrá en marcha el Gran Premio de Singapur.

* El resumen de la carrera de Colapinto en Bakú