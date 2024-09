Habló Coria ante de jugar con Gran Bretaña por Copa Davis: “Las presiones las tenían los chicos que fueron a Malvinas”

El capitán de la Selección Argentina de Tenis YPF, Guillermo Coria, durante el partido ante Canadá por la fase de grupos de las Finales de la Copa Davis, en el AO Arena de Manchester. Foto: Omar Rasjido / Prensa AAT.

Ya digerida la derrota ante Canadá en el debut, y en la víspera de una serie decisiva frente a Gran Bretaña, el capitán argentino Guillermo Coria y los subcapitanes Leonardo Mayer y Martín García analizaron al próximo rival y las posibilidades de soñar con la clasificación a Málaga, donde se disputarán las finales de la Copa Davis entre el 19 y el 24 de noviembre.

El triunfo de Canadá sobre Finlandia este jueves dejó, ahora sí, a Argentina sin margen de error, al menos en la serie que debe afrontar este viernes ante el local, a partir de las 9 y con televisación de TyC Sports, DSports y DGO. Si la Selección nacional gana, llegará con posibilidades a la última serie que disputará en suelo británico, el sábado ante Finlandia.

Argentina entrena de cara a la serie ante Gran Bretaña, por la fase de grupos de la Copa Davis que se disputa en Manchester.

Para Coria, “el miércoles y jueves fueron días importantes en los que se entrenó muy bien”, y sentenció: “Los chicos saben que vamos a jugar una final, pero los noto con muy buena actitud y estado de ánimo. Son muy conscientes, y la verdad es que son pocas las veces que tienen la oportunidad de jugar una final. Por eso, el primer mensaje va a ser ese. Que aprovechen esta oportunidad y la asuman con responsabilidad”.

Por otro lado, el capitán fue tajante respecto a las cosas que hay en juego: “Esto es especial, por la rivalidad que existe, pero yo digo que las presiones las tenían los chicos que fueron a Malvinas con 18 años, no los jugadores que hacen lo que les gusta y tienen la posibilidad de representar al país. Hay presión, sí, pero es otro tipo de presión”.

Por último, envió un mensaje para la hinchada argentina: “A la gente le digo que este es un equipo joven, que no está jugando en su superficie favorita, que enfrentan a jugadores que se sienten mejor acá. Les pido que apoyen, que esto es largo y los chicos van a jugar un montón de Copa Davis y nos van a dar alegrías”.

Billy Harris, uno de los integrantes del equipo inglés de Copa Davis, durante su participación en el último Wimbledon. REUTERS/Hannah Mckay

Por su parte, Mayer evaluó al elenco anfitrión, que “tiene un muy buen equipo, muy completo y obviamente va a sumar a (Jack) Draper (estuvo ausente en el debut frente a Finlandia), que viene de hacer semifinales en el US Open. Creo que es el rival a vencer, es muy difícil, pero Argentina puede dar el batacazo”.

Ante un eventual cruce frente Draper en el single 1, el Yacaré señaló que “lo más importante es intentar devolver bien, porque el saque es su punto fuerte”. “Son jugadores que nacen en estas canchas, y así juegan desde muy chicos. Para nosotros, en cambio, es más forzado. Mantener la concentración en los saques nuestros también va a ser fundamental”, agregó.

En cuanto al single 2, señaló: “Evans te deja jugar más y también tiene mucha experiencia, juega muy bien Copa Davis. Un montón de veces lo hace tanto en singles como en dobles. Él juega más de fondo, su arma no es el saque sino más el juego estratégico, enreda más el partido con el slice. Eso es bueno para nosotros, porque te deja jugar más cuando él saca”.

Mayer lo enfrentó hace ocho años, nada menos que en 2016 -el año de la consagración argentina-, cuando lo derrotó en el quinto punto de las semifinales disputadas en Glasgow. Así lo recordó: “Ejecuté bien mi plan, lo conocía del circuito. Me salió todo, saqué y jugué muy bien. Por el contexto, por ser un quinto punto y ante un equipazo como el que tenían ellos, fue una de las mejores victorias de mi carrera”.

Máximo González y Andrés Molteni celebran su triunfo ante la pareja canadiense compuesta por Vasek Pospisil y Denis Shapovalov en la fase de grupos de las Finales de la Copa Davis, que se desarrolla en el AO Arena de Manchester. Foto: Omar Rasjido / Prensa AAT

Aunque el equipo argentino espera que sean los dos primeros quienes salgan a jugar los singles, no sería una sorpresa que el capitán León Smith sostenga en el equipo a Billy Harris, de quien el correntino elogia su buen presente, a punto tal que ostenta el mejor ranking de su carrera (101): “Viene jugando bien, me lo he cruzado más en los Challengers pero ahora tiene su mejor ranking. Su juego se adapta de manera muy natural a esta superficie indoor. Para él, esta cancha es lo que para nosotros es el polvo de ladrillo. Tiene muy buen saque aunque de fondo es un poco más inestable”.

García, por su parte, analizó las posibilidades en el dobles, su especialidad y un punto que puede resultar clave en el desarrollo de la serie: “Sabemos que Gran Bretaña tiene distintas opciones en el dobles, creo que también va a depender de cómo Evans termine en el singles si es que lo juega. El primer partido lo jugó con (Neal) Skupski. Es una pareja consolidada, que juegan bastante seguido en el circuito, pero si él no llega a estar 100%, para el dobles tienen la opción de (Henry) Patten (top 20 y campeón de Wimbledon este año junto a Harri Heliövaara). Nosotros estamos preparándonos para jugar contra la formación que ya viene jugando, pero sabemos que eventualmente pueden cambiar”.

Guillermo Coria analiza la serie ante Gran Bretaña, un duelo clave de la Selección Argentina de Tenis YPF en su afán de avanzar a las finales de la Copa Davis. Foto: Omar Rasjido / Prensa AAT

Más allá de los rivales -que en la presentación ante Finlandia cayeron contra el binomio Heliovaara-Virtanen-, el Tero confía en el potencial de la pareja argentina: “Machi y Molto son dos jugadores con experiencia, que vienen de tener un muy buen US Open, algo que sin dudas les dio un envión anímico para llegar a esta serie. Fue un buen debut (ante Canadá), con un comienzo complicado, donde se vieron sorprendidos por la velocidad de ellos, pero por suerte pudieron entrar rápido en ritmo a partir del segundo set y mantenerlo hasta el final”.

García disputó 4 series de Copa Davis entre 2000 y 2001 bajo el viejo formato, donde el dobles resultaba menos gravitante porque por cada serie se jugaban 5 puntos. “A mí personalmente me gustaba más la posibilidad de jugar de local y de visitante, jugar ante nuestro público, y en ese sentido me quedo con el formato anterior. Pero también es cierto que ahora el dobles tiene una importancia mayor, porque es el 33% de la serie y me gusta que tenga esa relevancia”, concluyó.