Escándalo en una selección europea: echaron a tres jugadores por salir de fiesta y el presidente los amenazó con “romperles las piernas”

La celebración de Kosovo luego del triunfo ante Chipre, horas después de iniciado el sismo interno (REUTERS/Yiannis Kourtoglou)

Kosovo enfrenta un problema sin precedentes en su selección de fútbol, que ha culminado con la expulsión de tres jugadores en plena competición de la UEFA Nations League. La situación ha generado un gran revuelo en el país balcánico, especialmente debido a las supuestas amenazas proferidas por el presidente de la Federación de Fútbol de Kosovo, Agim Ademi.

Los acontecimientos se desarrollaron la noche del viernes 6 de septiembre, cuando Kosovo sufrió una contundente derrota ante Rumania (0-3) en su primer partido del grupo de la UEFA Nations League. La situación empeoró aún más cuando tres futbolistas decidieron salir a divertirse pese a la contundente caída. De acuerdo con la información proporcionada por el diario Marca, los involucrados son Edon Zhegrova (delantero del Lille de la Ligue 1), Arjanet Muri (arquero en el Ipswich de la Premier League) y Florent Muslija (delantero del Friburgo de la Bundesliga). La situación se agravó porque, según las mismas fuentes, “les gusta relajarse con el alcohol”, y no sería la primera vez que incurrían en estas conductas. “Estaban bien protegidos, porque sus salidas nocturnas no llegaron a los medios, por eso el público y los aficionados no sabían de ellos”, señaló el medio Sportske Jutarnji de Croacia.

Los tres jugadores permanecieron en un bar nocturno hasta altas horas de la madrugada, una actitud que llevó al seleccionador Franco Foda a expulsarlos de la concentración. Esto quedó evidenciado en el partido siguiente de Kosovo ante Chipre (triunfo por 4-0), en en el que ninguno de los futbolistas expulsados fue convocado.

Sin embargo, la situación dio un giro más oscuro con las filtraciones respecto a las amenazas de Agim Ademi. Medios kosovares señalaron que el presidente de la Federación de Fútbol del país les habría dicho a los futbolistas. “¡Te romperé las piernas, arruinaré tu carrera!”, según afirmó el periodista Arlind Sadiku.

Ante estas duras acusaciones, Ademi no ha dudado en defenderse. En declaraciones reproducidas por Marca, afirmó: “Hay que respetar las reglas. Es muy importante que se respete a la selección nacional. La decisión de expulsar la tomó el seleccionador. La razón es que salieron sin permiso a altas horas de la noche. La federación apoya la decisión de los seleccionadores. Sólo trabajó según las reglas”.

El caso no ha quedado cerrado, ya que está siendo investigado por la Sociedad Nacional de Kosovo, que determinará si se aplicarán sanciones adicionales contra los futbolistas implicados. Mientras tanto, los jugadores han regresado a sus clubes, esperando más información sobre las medidas que se tomarán para evitar la repetición de un incidente similar.

El seleccionado bajo la lupa está segundo en el Grupo 2 de la Zona C de la UEFA Nations League. Acumula tres puntos y aparece detrás del líder Rumania. Vale recordar que el líder de cada grupo asciende a la Zona B. Y el escolta disputará un playoff por el salto de categoría.