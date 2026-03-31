Israel intensificó las operaciones contra Irán y Hezbollah para desarmar al régimen y asegurar su frontera norte

Israel destruyó puestos de observación clave de Hezbollah en el sur del Líbano

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) redoblaron el martes su ofensiva militar en dos frentes simultáneos, lanzando una serie de ataques aéreos masivos contra sistemas de defensa en el corazón de Irán y expandiendo sus operaciones terrestres en el sur del Líbano. La campaña busca desmantelar la capacidad de respuesta de Teherán y establecer una zona de seguridad permanente en su frontera norte.

Tropas de la 91ª División de las Fuerzas de Defensa de Israel avanzan por terreno durante una operación terrestre en el sur del Líbano el martes 31 de marzo de 2026 (FDI)

En las últimas 24 horas, la Fuerza Aérea israelí llevó a cabo más de 230 ataques dirigidos específicamente contra las infraestructuras del régimen iraní. Según comunicados oficiales acompañados de material cartográfico y grabaciones de precisión, los bombardeos se centraron en los sistemas de defensa aérea en Teherán. El objetivo declarado por el mando militar es neutralizar la capacidad de protección del espacio aéreo iraní para facilitar futuras incursiones y debilitar el control del régimen sobre sus activos estratégicos.

(FDI)La Fuerza Aérea israelí informó haber alcanzado más de 230 objetivos en las últimas 24 horas, centrando su ofensiva en la destrucción de los sistemas de defensa aérea del régimen iraní para neutralizar su capacidad de respuesta estratégica. (FDI)

De forma paralela, en el frente libanés, la 91ª División de las FDI ha intensificato sus operaciones de tierra. De acuerdo con el último reporte militar, las fuerzas israelíes eliminaron a decenas de combatientes de Hezbollah en enfrentamientos directos durante la última jornada. Entre las acciones destacadas, la Brigada Givati localizó y neutralizó mediante fuego de artillería a dos equipos operativos del grupo terrorista libanés, resultando en la muerte de seis milicianos sin sufrir bajas en las filas israelíes.

Asimismo, la Unidad de Intercepción 869 identificó y eliminó a dos atacantes que abrieron fuego contra tropas israelíes en el sur del Líbano, contando con apoyo aéreo para cerrar la operación en cuestión de minutos. Las FDI también confirmaron la destrucción de puestos de observación clave de Hezbollah, que eran utilizados para monitorear el movimiento de las tropas de Tel Aviv.

El mando militar israelí ha intensificado sus incursiones terrestres para desmantelar la infraestructura de Hezbollah y establecer una "zona de amortiguación" permanente al sur del río Litani. (FDI)

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, reafirmó ante altos mandos militares que el plan operativo incluye el control absoluto del área al sur del río Litani —ubicado a unos 30 kilómetros al norte de la frontera— para crear una “zona de amortiguación”.

Katz advirtió que no se permitirá el regreso de los aproximadamente 600.000 libaneses que han huido de la zona hasta que la seguridad de los residentes del norte de Israel esté garantizada de forma permanente. El plan incluye la demolición de viviendas en aldeas libanesas fronterizas que, según Israel, han sido transformadas en infraestructuras de combate. Israel seguirá "el modelo de Rafah y Beit Hanún en Gaza”, dijo Katz.

Israel establecerá una zona de amortiguación en el Líbano

Sin embargo, la intensificación de la ofensiva terrestre ha tenido un alto costo humano para las fuerzas israelíes. El lunes se registró el incidente más mortífero para el ejército desde el inicio de esta nueva fase, con la muerte de cuatro soldados en el sector occidental del sur del Líbano.

Esta escalada se produce en un contexto de guerra abierta entre Estados Unidos e Irán, que ha comenzado a asfixiar la economía global. Mientras Israel golpea el territorio iraní, el Pentágono confirmó que mantiene su enfoque en destruir los activos navales y laboratorios de investigación nuclear de Teherán. “No queremos hacer militarmente más de lo necesario, pero negociaremos con bombas”, declaró el secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, desde el Pentágono.

La presión militar ha generado una crisis humanitaria y diplomática de gran alcance. El ACNUR informó que más de 200.000 personas cruzaron desde el Líbano hacia Siria solo en el mes de marzo, la gran mayoría ciudadanos sirios que regresan a un país devastado por su propia guerra civil.

En el plano diplomático, el conflicto ha tensado las relaciones entre los aliados occidentales. El gobierno de Italia confirmó este martes que su relación con Washington sigue siendo “sólida”, a pesar de haber rechazado recientemente una solicitud para que aviones militares estadounidenses utilizaran la base de Sigonella, en Sicilia, para operaciones en el Medio Oriente. Roma argumentó que cada solicitud se evalúa caso por caso y requiere transparencia sobre la naturaleza de las misiones, especialmente cuando involucran bombarderos estratégicos.