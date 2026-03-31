El emotivo video de Michael Bublé a Luisana Lopilato por sus 15 años juntos con imágenes inéditas: “Quién sería sin ti”

La pareja celebró 15 años de casados y el cantante le dedicó unas tiernas palabras (Video: Instagram)

Luisana Lopilato y Michael Bublé cumplieron 15 años de casados y el cantante canadiense celebró el aniversario con un video tierno y personal que compartió con sus 4,4 millones de seguidores. En el compilado, mostró momentos clave de su historia juntos: incluyó fotos de su casamiento, el primer embarazo de Luisana, vacaciones, entrevistas, escenas familiares y distintos logros a lo largo de sus carreras. El video reflejó cómo se acompañaron en cada etapa desde que decidieron unir sus vidas.

Las imágenes iniciales retrataron el día de la boda, con Luisana de vestido blanco de volados y tirantes, besando a Michael, que llevó esmoquin negro. Siguieron escenas de la pareja sonriendo, caminando del brazo y saludando invitados, recuerdos del comienzo del matrimonio.

Aparecieron postales familiares, como el embarazo de Luisana, ambos con pijamas y gestos cómplices, mostrando la intimidad y el humor en la rutina diaria. También sumaron capturas de viajes a la nieve, donde la actriz se dejó alzar en brazos por Bublé, ambos abrigados y riendo, en una postal de complicidad.

La familia de Luisana Lopilato, el día de su casamiento con Michael Bublé

El repaso incluyó instantes de trabajo y logros individuales. Luisana apareció en una filmación reciente, con una claqueta en la mano por la grabación de “Latinos en Canadá”. Michael se dejó ver en diferentes eventos de su carrera y, en varias tomas, miró a su esposa con ternura.

La vida familiar tuvo un lugar central en el video: mostraron a sus cuatro hijos de espaldas, abrazados y mirando la televisión junto a ellos, reforzando la idea de un hogar construido sobre la unión y el acompañamiento mutuo. Para el aniversario, Michael escribió: “Lu, eres todo lo real en un mundo que a veces parece una ilusión. Eres la verdad en medio del ruido, la calma en la tormenta y la luz que me guía a casa. Sinceramente, no sé quién sería sin ti”.

Y siguió: “Sé que no sería este hombre. Sé que no habría construido esta vida, ni encontrado este propósito, ni conocido este amor. Quince años de matrimonio y hemos creado una vida mucho más grande de lo que jamás soñé. Feliz aniversario, mi amor. Te elegiría en cada vida”.

La pareja tiene cuatro hijos: Noah, Elias, Vida y Cielo

La publicación sumó miles de mensajes de admiradores que celebraron la historia de la pareja, destacando la fortaleza y la sencillez con la que atravesaron distintas etapas, éxitos y desafíos. Las imágenes y el mensaje de Michael resumieron la esencia de estos años: una relación marcada por el apoyo incondicional, el humor cotidiano y el crecimiento compartido, tanto en lo personal como en lo profesional.

Este aniversario encuentra a la actriz en el país e, invitada al programa de Mario Pergolini, contó la decisión que tomó con uno de sus icónicos trabajos y sus cuatro hijos. La actriz explicó, entre risas y anécdotas, cómo maneja este tema en casa y compartió la reacción de los conductores ante su decisión.

Durante la charla, Evelyn Botto recordó: “Yo formé parte de la generación que a mí no me dejaron ver Rebelde Way”, a lo que Rada sumó su propia experiencia: “A mí no me dejaba mirar Peor es nada, que es otra generación”. La conversación derivó en las razones de esas restricciones, con Mario Pergolini preguntando sobre el contenido de la tira: “Ah, porque Rebelde Way tenía algo así un poco de....”.

La actriz contó que todavía no deja que sus hijos vean la icónica serie de Cris Morena (Video: Otro día perdido-El Trece)

Lopilato fue directa: “Yo a mis hijos no les dejo”, aclaró ante la sorpresa de los presentes. Cuando Pergolini quiso saber “¿Qué no le dejás?”, ella respondió: “Ver Rebelde Way”. El conductor, entre divertido e incrédulo, repreguntó: “¿Y qué te creés? ¿Te van a pedir permiso?”. Luisana explicó: “Y no les dejo. Bueno, pero ahora no les dejó, son chiquitos. Ahora puedo decir que no”.

El intercambio continuó con Pergolini preguntando sobre el “peligro” de la tira juvenil: “¿Pero qué tiene de malo? Se besaban un poco, se frotaban, tal vez”. Luisana, divertida, respondió: “¡Nooo!”. El clima se mantuvo distendido, entre bromas sobre los padres que no dejaban ver ciertos programas y la reacción de los hijos hoy frente a los trabajos de sus padres.

la actriz de Casados con Hijos concluyó: “No les dejo, no pueden ver. Todavía no”. Así, la actriz dejó en claro su postura sobre el acceso de sus hijos a Rebelde Way, argumentando que aún son pequeños para ese tipo de contenidos, aunque reconoce que la curiosidad y la tecnología pueden jugar en contra de su decisión.