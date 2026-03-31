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Una ex figura de Huracán volvió a realizar un desesperado pedido de ayuda: “Realmente estamos muy complicados”

El uruguayo Sebastián Morquio hizo una publicación en sus redes sociales pidiendo trabajo urgente. Ya había solicitado ayuda hace dos años

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sebastian morquio
Sebsatián Morquio, con la camiseta de Huracán, donde fue una de las figuras entre 1999 y 2002 (FotoBaires)

El ex futbolista uruguayo Sebastián Morquio volvió a publicar en sus redes sociales un desesperado pedido de ayuda a sus seguidores y encendió las alarmas sobre su situación económica actual. El ex defensor que tuvo un destacado paso por Huracán entre 1999 y 2002 reflejó sus dificultades para conseguir trabajo y solicitó asistencia.

“Busco trabajo urgente de lo que sea y lo que no sé, lo aprendo”, escribió en uno de sus posteos en su perfil de Instagram @sebsatiandariomorquio. Luego, subió otro comunicado: “Disculpen que los moleste. Realmente estamos muy complicados. Necesitamos que nos ayuden. Dejo mi alias”. De esta manera, Patota Morquio, de 50 años, expuso sus dificultades económicas, tal como lo había hecho público hace dos años, cuando contó que corría riesgo de ser desalojado de su vivienda.

Sebastián Morquio
Uno de los posteos de Sebastián Morquio (Instagram @sebastiandariomorquio)

En sus publicaciones pasadas, Morquio se mostró desesperado y en su pedido de ayuda en un video expresó: “Les pido mil disculpas pero tengo orden de desalojo y estoy con mi mujer embarazada, con dos niñas. Necesito ayuda de ustedes, de la gente”.

“He tratado de comunicarme con gente muy importante, con presidentes, con ex amigos y demás, y no he tenido suerte. Todo aquel que nos pueda ayudar en esta situación muy complicada que tenemos con nuestra familia, desde ya muchísimas gracias”, agregó. En sus redes sociales informó cómo y dónde pueden colaborar con él.

Sebastián Morquio
El desesperado pedido de ayuda de Patota Morquio a sus seguidores

A lo largo de su carrera, Morquio formó parte de 14 equipos en Rusia, Perú, Chile, Ecuador y Argentina, donde también jugó en El Porvenir, Aldosivi de Mar del Plata, San Martín de Mendoza, Deportivo Español y Deportivo Maipú. Su retiro profesional se produjo en 2013. En Uruguay jugó para Nacional de Montevideo, donde debutó en 1996 y tuvo un breve paso por el club Progreso. En 2003 fue convocado a la selección de su país aunque no llegó a debutar oficialmente.

El ex defensor, que se presenta como entrenador, director técnico, intermediario y asesor de fútbol en su cuenta de X, vivió un duro momento cuando estuvo preso. “Las puertas se cerraron”, había admitido en declaraciones radiales. “Estuve preso 30 días. Se dio vuelta la taba, como se dice. Todo lo que venía bien encaminado, siendo intermediario, llevando jugadores a la Argentina y a Chile, todo lo que hacía para mantener a mi familia se dio vuelta en un año muy complicado”, relató hace unos años.

El pedido de ayuda de Sebastián Morquio: afirma que va a ser desalojado y su mujer está embarazada

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