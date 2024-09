La furia de Arturo Vidal tras la histórica derrota de Chile ante Bolivia y las críticas de los medios locales: “Rojos de vergüenza”

Las críticas de Arturo Vidal tras la derrota de Chile ante Bolivia

Luego de caer 3-0 ante Argentina en el estadio Monumental, Chile sufrió una inesperada derrota ante Bolivia en Santiago: fue 2-1, por los goles de Carmelo Algañaraz y Miguel Terceros (Eduardo Vargas descontó para el local en una polémica jugada en la que se lesionó el arquero Carlos Lampe). El conjunto dirigido por Oscar Villegas ganó como visitante por Eliminatorias luego de 66 partidos, hecho que marca el impacto del golpe que le aplicó al conjunto de Ricardo Gareca, que no levanta cabeza y cosecha una carretilla de críticas.

Uno de los más enojados fue Arturo Vidal, mediocampista y referente de la época dorada del seleccionado trasandino, hoy en el Colo Colo. Una vez más, participó de una transmisión por streaming durante el duelo y dejó varias sentencias cargadas de veneno. “Estoy sin palabras, me duele mucho. Sin sentido perder así, teniendo jugadores... No entiendo algunas tomas de decisiones. Es difícil, Gareca se metió en un camino muy difícil. Yo nunca hubiese cambiado a (Eduardo) Berizzo. Como no dejaba entrar a la prensa, no sabían el equipo que iba a entrar, o qué jugadores iba a citar, se le fue toda la prensa encima”, azotó, con el Tigre en el blanco.

“¿Cómo Gary (Medel) no va a estar en esta selección si está en Boca? A Gary tenés que tenerlo en esta selección. Estos cabros necesitan apoyo, necesitan un consejo... Después de la derrota de Argentina es fuerte, no cualquiera se levanta”, sumó, en respaldo de su amigo.

No fue el único que fustigó duramente al plantel y al cuerpo técnico. Los medios locales fueron lapidarios ante el resultado, que dejó anteúltimo al combinado dirigido por el argentino (con cinco puntos, apenas dos por encima de Perú, el colista). La Tercera, por caso, habló de “derrota histórica”: “Chile se pone rojo de vergüenza”, tituló en el sitio.

En el mismo sentido, Emol planteó: “Papelón histórico en el Nacional: Chile sufre una derrota histórica ante Bolivia y el Mundial se escapa otra vez”. La Cuarta apeló a una construcción similar: “Papelón histórico: Chile se hunde en las clasificatorias y pierde por primera vez contra Bolivia de local”. La fórmula de La Nación fue más informativa, sin quitarle peso al golpe: “La roja sufrió una derrota histórica ante Bolivia y el sueño de ir al Mundial se complica aún más”.

Mientras tanto, Gareca se defendió de las críticas en la conferencia de prensa. “Esta derrota no me deja vacío, entregaron el alma. Todos estamos muertos en este momento, pero no estamos acabados ni mucho menos. Me duele el resultado, pero no la forma”, subrayó. “Lejos está esto de ser una vergüenza. Todavía seguimos con las chances intactas”, buscó transmitir esperanza.

El calendario lo asiste: quedan todavía diez fechas en las Eliminatorias para que Chile aspire a conseguir una plaza para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. No obstante, con el nivel que viene exhibiendo, la empresa asoma difícil. En pos de lograr la recuperación, la Roja recibirá en octubre a Brasil en Santiago y luego visitará a Colombia, rivales que hoy poseen dos de los seis cupos directos para la próxima Copa del Mundo. Vale recordar que los bicampeones de la Copa América en las ediciones de 2015 y 2016 no se clasifican a una cita máxima desde Brasil 2014.

