Chile-Bolivia, una verdadera final por un lugar en el próximo Mundial: hora, TV y formaciones

Chile y Bolivia pujan por un lugar en el próximo Mundial

Chile y Bolivia se enfrentarán este martes, desde las 18 horas, en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago. En el partido, correspondiente a la octava jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Estados Unidos, Canadá y México 2026, la Roja buscará recuperarse de la derrota ante Argentina y obtener una victoria que mantenga viva su esperanza de clasificarse para el Mundial, mientras que la Verde intentará prolongar su buen momento tras golear a Venezuela.

El equipo chileno, dirigido por el argentino Ricardo Gareca, atraviesa un periodo complicado. A pesar de haber mostrado signos de recuperación con victorias en los amistosos contra Albania y Paraguay, y una derrota digna ante Francia, no logró mantener la racha positiva y fue eliminado en la fase de grupos de la pasada Copa América sin sumar victorias ni goles. Además, en el inicio de esta doble Fecha FIFA fue goleador por la Albiceleste, lo que hundió a los trasandinos a la anteúltima colocación con solamente cinco unidades. Vale recordar que los bicampeones de la Copa América no clasifican a una cita máxima desde Brasil 20214.

“Mientras matemáticamente me dé los números e independientemente de lo que pase mañana, mientras los números me den yo la peleo y los jugadores a quien yo represento la tienen que pelear a muerte. No bajo los brazos”, remarcó el Tigre.

Por otro lado, Bolivia enfrenta sus propios desafíos. Tras la salida del brasileño Carlos Zago como seleccionador, Óscar Villegas asumió el cargo. Su debut fue prometedor: logró una contundente victoria por 4-0 contra la selección de Venezuela, equipo revelación de las Eliminatorias. Con este triunfo, la Verde sueña con regresar a un mundial tras 30 años de ausencia. Con seis puntos aparece en el octavo lugar u está fuera del Repechaje (esa plaza hoy la posee Paraguay) por diferencia de gol.

“Así como nos respetan de local, tenemos que ganar un respeto de visitante. Intentar hacer buen fútbol, tener las ideas claras y buscar los resultados. Tenemos mucho respeto por los rivales, en este caso, Chile, que viene de una derrota que es dura. Querrá sobreponerse, y nosotros mantener un equilibrio”, manifestó Villegas.

Chile afronta el partido con una necesidad urgente de puntos. La derrota reciente en el estadio Monumental contra Argentina por 3-0 ha dejado al equipo con solo una victoria en siete encuentros, complicando su clasificación para el mundial. Bolivia, con el impulso de su nueva dirección técnica, intentará aprovechar el momento de debilidad de la Roja para mejorar su posición en las Eliminatorias.

Ambos equipos volverán a tener acción en octubre. Los dirigidos por Ricardo Gareca tendrán dos duros compromisos, ya que recibirán a Brasil y luego visitarán a Colombia. Los de Óscar Villegas, por su parte, también afrontarán dos choques complejos. Serán locales contra los cafeteros y luego se verán las caras ante Argentina.

Probables formaciones:

Chile: Gabriel Arias: Mauricio Isla, Matías Catalán, Paulo Díaz, Gabriel Suazo; Erick Pulgar, Vicente Pizarro, Carlos Palacios; Darío Osorio, Eduardo Vargas, Víctor Dávila. DT: Ricardo Gareca.

Bolivia: Carlos Lampe; Luis Haquin, Marcelo Suárez, Yomar Rocha; Diego Medina, Pablo Vaca, Gabriel Villamil, Robson Matheus, Miguel Terceros, Roberto Carlos Fernández; Carmelo Algarañaz. DT: Óscar Villegas.

Estadio: Nacional de Santiago

Árbitro: Juan Benítez (Paraguay)

VAR: Derlis López (Paraguay)

Hora:

15.00 Ciudad de México.

16.00 Perú, Colombia, Ecuador y Miami (Estados Unidos).

17.00 Bolivia y Venezuela.

18.00 Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil.

Televisación: DSports

Tabla de posiciones: