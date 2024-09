Un atleta iraní fue descalificado por conducta antideportiva después de ganar el oro en los Juegos Paralímpicos

Sadegh Beit Sayah es descalificado dramáticamente tras obtener oro en jabalina F41

El deportista iraní Sadegh Beit Sayah fue descalificado dramáticamente de los Juegos Paralímpicos de París 2024 luego de lograr inicialmente una medalla de oro en la competencia de lanzamiento de jabalina F41. Este incidente generó una serie de discusiones y reportajes extensos en varios medios de comunicación que detallan los eventos que llevaron a su descalificación.

Beit Sayah habría sido descalificado debido a la presentación de una bandera prohibida y la realización de un gesto considerado antideportivo. El atleta iraní logró un nuevo récord paralímpico con un lanzamiento de 47,64 metros en la final, pero su celebración se convirtió en motivo de polémica. El atleta de 37 años fue descalificado tras recibir dos tarjetas amarillas durante el evento.

Qué hizo que Beit Sayah fuera descalificado de la competencia

El primer componente de la controversia ocurrió cuando Sayah realizó un gesto que fue interpretado como una señal de degollar, lo cual se tomó como una conducta antideportiva por los árbitros. Aliasghar Hadizadeh, jefe de la Asociación de Para-Atletismo de Irán, dijo a Tasnim News que la primera tarjeta amarilla fue por “pasar su mano por el cuello en lo que se interpretó como un gesto inapropiado”.

El segundo foco del incidente se centró en una bandera que el atleta desplegó tras confirmar su victoria. Times Now reportó que la bandera en cuestión era negra con escrituras en rojo, “un símbolo religioso que infringe las regulaciones del Comité Paralímpico Internacional”, según el medio. Esta acción resultó en su segunda tarjeta amarilla y la subsecuente descalificación.

La sanción a Beit Sayah incluye la exhibición de una bandera negra con script rojo

El acto de exhibir la bandera fue una violación del reglamento 8.1 del Código de Conducta y Ética del Comité Paralímpico Internacional (IPC). El IPC está comprometido a mantener los más altos estándares de integridad, ética y conducta en el deporte de atletismo.

Esta situación significó que Navdeep Singh, el atleta indio que originalmente había ganado la medalla de plata con un lanzamiento de 47,32 metros, fuera elevado al puesto de oro. Esto consagró a Singh como el séptimo medallista de oro para la India en los Juegos Paralímpicos de París 2024.

Singh tuvo un momento de interacción con Beit Sayah luego de la noticia de la descalificación. “Lo abracé, pero la barrera del idioma nos impidió entendernos”, relató a ynet. Este emotivo episodio añade otra capa a la controversia que ya había capturado la atención de los fanáticos del deporte.

Athletics - 2024 Para Athletics World Championships - Universiade Memorial Stadium, Kobe, Japan - May 25, 2024 Iran's Sadegh Beit Sayah in action before finishing second in the men's javelin throw F41 final REUTERS/Issei Kato

Por otro lado, el medio de Nueva Delhi, Hindustan Times, detalló los esfuerzos infructuosos del equipo iraní para apelar la decisión. “Irán lanzó una apelación para revertir la descalificación, pero no tuvieron éxito en sus intentos”, afirmaba el artículo. Esta línea de acontecimientos demuestra la seriedad con la que se tomó la decisión dentro de los círculos paralímpicos.

Con esta descalificación, India cerró su campaña paralímpica en París con un total impresionante de 29 medallas. Anteriormente, el mejor desempeño de India en los Juegos Paralímpicos había sido en los de Tokio 2020 (celebrados en 2021), donde habían logrado hacerse con 19 medallas, incluyendo 5 de oro.

Otros atletas paralímpicos despojados de sus medallas

En los recientes Juegos Paralímpicos de París, se vivieron momentos intensos y desgarradores para los atletas. La corredora Elena Congost, representante de España en la maratón para deportistas con discapacidad visual, perdió su medalla de bronce en circunstancias devastadoras. La atleta española fue descalificada después de soltar brevemente su cuerda guía, luego de que su acompañante, Mia Carol-Bruguera, sufriera calambres en los últimos metros de la carrera.

Elena Congost junto a su guía Mia Caron en París 2024. (Jennifer Lorenzini/REUTERS)

Los oficiales dictaminaron que Congost había infringido las regulaciones de la categoría T12, que establecen que los corredores deben estar atados a sus guías en todo momento durante la competencia. Elena, en cuanto se le informó sobre la descalificación, declaró al medio Marca: “Me gustaría que todo el mundo supiera que no he sido descalificada por hacer trampas, sino por ser una persona y por un instinto que te surge cuando alguien se está cayendo y es ayudar o sostener a esa persona”.

El impacto de la decisión fue enorme para Congost, quien compartió su tristeza y frustración: “Estoy devastada, para ser honesta, porque tenía la medalla. Estoy súper orgullosa de todo lo que he hecho y, al final, me descalificaron a 10 metros de la línea de meta porque solté la cuerda por un segundo”, expresó al mismo medio. Mientras tanto, su guía, Mia Carol-Bruguera, expresó su apoyo y agradecimiento a través de Instagram: “Demasiadas emociones y demasiados mensajes. Solo puedo decir que se me da una imagen de compromiso total entre nosotras. Y por supuesto, gracias Elena”.

El australiano Jaryd Clifford también experimentó un desconsuelo similar tras ser descalificado en su evento de los 5.000 metros, categoría T13. Clifford, quien finalizó en tercer lugar, perdió su medalla de bronce debido a que soltó su cuerda guía antes de cruzar la línea de meta. En Instagram, Clifford expresó su dolor: “Estoy absolutamente devastado de que cometimos un error tan crítico allí hoy. Permanecer unido es una regla fundamental en la guía y estoy destrozado de haber perdido la cabeza en esos metros finales”.

Paris 2024 Paralympics - Athletics - Men's 5000m - T13 Final - Stade de France, Saint-Denis, France - August 31, 2024 Jaryd Clifford of Australia and Guillaume Ouellet of Canada in action with athletes during the final REUTERS/Stephanie Lecocq

El australiano, de 25 años, explicó la situación a sus seguidores: “Fui a ver a mamá y a papá, y a mi novia, y rompí a llorar al costado de la pista”, detalló Clifford a ABC Sport. Aun así, Clifford mostró su determinación de seguir adelante y decidió competir nuevamente en la carrera de 1.500 metros.

La descalificación de los atletas resalta la estricta reglamentación que rige las competiciones paralímpicas. De acuerdo con las directrices de World Para Athletics, administradas por el Comité Paralímpico Internacional, los corredores deben permanecer sujetos a sus guías en todo momento durante la carrera.