La insólita descalificación que sufrió una maratonista tras ganar una medalla en los Juegos Paralímpicos: “No hice trampa”

Elena Congost fue descalificada tras llegar a la meta

La delegación española cerró su participación en los Juegos Paralímpicos de París con un total de 40 medallas (7 oros, 11 platas y 22 bronces), pero una amarga descalificación eclipsó la jornada final. Elena Congost, quien había conseguido el bronce en la maratón T12, fue descalificada a diez metros de la meta. El motivo de la descalificación fue que soltó la cuerda que la unía con su guía, Mia Carol, para ayudarlo cuando él estaba a punto de caerse debido a calambres.

El reglamento, específicamente el artículo 7.9, estipula que guía y atleta no pueden soltar la cuerda en ningún momento durante los 42.195 metros de la carrera. Congost explicó entre lágrimas: “Me gustaría que todo el mundo sepa que no me han descalificado por hacer trampas, sino que me han descalificado por ser persona y por un instinto que te sale cuando alguien se está cayendo y es ayudar o aguantarlo”.

En las imágenes se pudo ver que a pocos metros de llegar, Mia Carol comenzó a tambalearse producto de los calambres y la atleta se frenó de inmediato para ayudarlo a mantenerse en pie: “Pero solo dicen que he soltado la cuerda un segundo y como la he soltado pues ya está, no hay vuelta atrás. No entiendo que nadie pueda razonar ni entender la situación, que no es por hacer trampa, que no es para arrastrar un atleta”, manifestó impotente la maratonista.

La catalana, que volvió al podio paralímpico después de ocho años de ausencia debido a la maternidad –durante los cuales tuvo cuatro hijos en seis años–, estaba devastada al recibir la noticia. “Estoy destrozada, la verdad, porque tenía la medalla. Estoy súper orgullosa de todo lo que he hecho y al final me descalifican porque a diez metros de meta dejo ir la cuerda un segundo porque una persona a mi lado se va de morros al suelo y vuelvo a coger la cuerda y entramos a meta”, relató Congost.

La atleta fue descalificada por soltar la cuerda (Reuters)

La descalificación fue aún más dolorosa considerando que la siguiente atleta llegó a más de tres minutos y medio de distancia. “Ha sido un acto reflejo de cualquier humano aguantar a una persona que a tu lado se está cayendo, cuando no hay ningún tipo de ayuda, ningún tipo de beneficio y cuando se ve claramente que yo me paro en seco por esa situación”, dijo Congost.

Las marroquíes Fatima El Idrissi y Meryem En Nouri se quedaron con el oro y la plata, respectivamente, con tiempos de 2:48:36, estableciendo un récord mundial, y 2:58:18. El podio lo completó la japonesa Misato Michishita con un tiempo de 3:04:23, quien también perdió la marca mundial que había conseguido en 2020 con 2:54:13.

Elena Congost había regresado a la competición paralímpica tras un paréntesis de varios años por maternidad. La maratonista, oro en los Juegos de Río y plata en los 1.500 metros en Londres 2012, decidió volver a competir cuando su cuarto hijo, Lluc, tenía apenas un año. Junto a sus otros tres hijos, Arlet de seis años, Abril de cuatro y Ona de tres. Su motivación para regresar a la pista vino de su familia, en especial de su marido.