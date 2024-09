Salió a la luz un video de los incidentes en el vestuario del árbitro Andrés Merlos tras el partido de Boca y Talleres

Escándalo entre Fassi y Merlos tras el Boca vs Talleres por Copa Argentina

El duelo que animaron Boca y Talleres por los octavos de final de la Copa Argentina expuso las miserias que habitualmente se esconden en el fútbol argentino. La polémica actuación del árbitro Andrés Merlos derivó en un controvertido episodio que terminó con amenazas, insultos, denuncias y presuntos golpes entre el colegiado y el titular de la entidad cordobesa Andrés Fassi.

Todo ocurrió minutos después de que se marcara el final del encuentro, cuando los dirigentes abandonaron el palco y se dirigieron hacia los vestuarios. En ese momento, el juez iba acompañado por el primer asistente Diego Bonfá, el segundo colaborador Pablo Gualteri y el cuarto árbitro Felipe Viola, cuando comenzó una discusión verbal entre el dirigente y el colegiado.

“Le pregunté por qué seguía perjudicando a Talleres, porque no es la primera vez que este árbitro perjudica a Talleres, la situación del gol es inexplicable”, relató el máximo responsable de La T en referencia al primer gol del Xeneize, ya que la pelota había cruzado la línea de meta, por lo que la jugada debió haber sido invalidada. En respuesta al reproche, el directivo reveló ante la prensa que el árbitro reaccionó de forma violenta. “Empezó a gritar y me dijo: Si queres hablar, te invito para que vengas. Yo le dije: Con todo gusto, claro que vine a hablar”, describió al mencionar que los demás jueces lo sostuvieron para evitar que se abalanzara sobre él.

Recientemente, Andrés Fassi convocó a una rueda de prensa en la que insistió sobre el suceso. “Gracias a Dios hay tres policías de testigos, y varios de ustedes vieron el desenlace. Cuando yo le reclamo, el señor Merlos me empieza a gritar. Él me quería agredir, pero estaban los tres policías por delante. Lo lograron meter al vestuario. Por supuesto que bajo esa situación decido no ingresar. Se ve que lo ingresan al vestuario, él vuelve a salir, yo estoy a cuatro o cinco metros de la puerta, viene directamente a buscarme y me pegó una trompada en el pómulo derecho. La verdad es que quedo atónito pensando lo que este hombre acababa de hacer. Nunca escuché ni vi que un árbitro le pegue al presidente de un club. Y después de que me pega la trompada, Gatti (vicepresidente de la institución) se acerca a la puerta y le dice ‘pero vos estás loco’ y el señor Gatti recibe una patada del señor Merlos, una patada al hígado que lo tira para atrás. Ahí termina ese hecho bochornoso. Nunca lo viví”, explicó.

A lo dicho se suma que en las últimas horas se viralizó un video en las redes sociales, en donde se logra observar la tensa discusión entre los protagonistas. Incluso en las primeras imágenes se puede ver la agresión que sufrió el directivo por parte de Andrés Merlos. Además, el hijo de Fassi publicó una foto en la que se registra el pómulo hinchado de su padre luego del golpe recibido.

El rostro lastimado de Andrés Fassi luego de la discusión con Merlos

“Fassi entró con dos personas, con un arma de fuego, amenazando. Lo único que faltaba es que meta el dedo en el gatillo y no sé si la estaría contando en este momento… Amenazaba, decía: ‘te vamos a matar, hijo de puta, nos vivís cagando’. Con un tono mexicano, parecía así. Yo le decía que venga al vestuario. Ahí estaba la policía, que puso los escudos”, habían sido los argumentos de Merlos cuando tuvo su contacto con la prensa. Y agregó: “Fassi es un generador de violencia. No sé por qué dice que yo le pegué, si él era el sacado. Yo tenía miedo, pero estaba tranquilo. Si yo le pegué una piña en un pómulo, ¿por qué no lo mostraron?”.

En respuesta a esas acusaciones, el presidente de Talleres subrayó que va “solo a los estadios”. “Se hace la constancia con los médicos y al rato llega la policía. Los distintos grupos que se dedican a esto. La policía nos preguntó cómo fueron los hechos y nos dice ‘el señor Merlos vio un arma’. Vino la policía, requisó a todos, una vergüenza total que a toda tu gente la requisen como si fueran delicuentes. Y les aviso que no había guardaespaldas. No tengo vigilantes, no tengo chofer”, resaltó.

“Lo único que faltaba es que uno de los custodios de este hombre apriete el gatillo. En el campo de juego no pasó absolutamente nada, el Cacique (Medina) y los jugadores entendieron, que fue una jugada muy fina. Todo lo generó Andrés Fassi, sólo él y las personas que estaban con él. No podemos permitir que esto siga pasando en nuestro fútbol con este hombre que ya tiene un antecedente, ya fue sancionado por AFA. Es un hecho muy lamentable, triste. Sinceramente, doloroso para el fútbol que ocurran este tipo de cosas. No hay explicación a lo que hace este hombre, se nota que tiene una impunidad” ,contrarrestó Merlos.