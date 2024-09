La llamativa explicación de Diego Martínez tras su efusivo festejo por la victoria de Boca ante Talleres y la respuesta ante las críticas

El efusivo festejo de Diego Martínez tras vencer a Talleres en los penales

Tras una infartante definición por penales, Boca Juniors eliminó a Talleres de Córdoba y avanzó a cuartos de final de la Copa Argentina, instancia en la que enfrentará a Gimnasia y Esgrima La Plata. Luego del encuentro, Diego Martínez contó que su efusivo festejo en el final se debió a un mareo, se defendió de las críticas que recibe por el rendimiento del equipo y remarcó sus dirigidos fueron netamente superiores al rival.

Acerca del desahogo final una vez que Guido Herrera falló el último penal para Talleres, el técnico de Boca explicó: “Me caí porque me mareé, no se me cruzó nada por la cabeza porque se me nubló todo”. Las cámaras de televisión captaron a Martínez arrodillado en el césped, cerca del banco de suplentes, golpeando el piso. Cuando se reincorporó, se lo vio dirigirse rápidamente al vestuario emocionado.

Luego, al entrenador le consultaron sobre el partido ante Talleres y sus sensaciones por avanzar de ronda. “Es una final más que juega este grupo en estos nueve meses que estamos juntos. Les dije en la charla antes de los penales que todas las finales que jugamos este año merecimos ganarlas y la única forma que me enseñaron que cuando las cosas no salen es seguir intentándolas. Más allá de las pavadas que se hablan allá afuera, yo me guío por el día a día y este grupo cada final que juega las merece ganar”, expresó.

“Le dije a Pol (Fernández) que no merecíamos haber sufrido tanto, quizá fue por eso las sensaciones que uno sintió después. Merecimos ganarlo en los 90. Una vez me dijo Heinze que el laburo garpa y el laburo de estos muchachos garpó de una manera sufrida, pero pasamos de fase en una competencia que queremos seguir peleándola de manera justa”, agregó Martínez.

* Las declaraciones de Diego Martínez tras la clasificación de Boca en Copa Argentina

MÁS FRASES DE DIEGO MARTÍNEZ:

- “Confiamos en el grupo que tenemos y el grupo volvió a decir presente y superó al rival. El fútbol argentino es muy parejo. No es una excusa, tenemos la obligación de ser superiores a los rivales por la institución en la que estamos. Enfrentamos a un gran rival con un gran entrenador como es Alexander (Medina), pero hoy fuimos superiores y merecimos pasar de fase”.

- “Creo que el equipo jugó mejor y mereció pasar de fase. El partido fue parejo, pero a lo largo de los 90 minutos fuimos mejor en el juego y dominamos. Nos faltó tener decisión y presencia, pero desde el juego fuimos superiores.

- “Para mí no es un Boca diferente, el fútbol argentino es muy parejo y hoy fue un partido tan superior como lo fue ese de Newell’s que decís. El equipo fue superior y lo sostuvo hasta el final del partido”.

* El análisis de Diego Martínez tras la clasificación de Boca a cuartos de final de la Copa Argentina

Boca Juniors volverá a presentarse el próximo sábado 14 de septiembre a las 17.30 en Avellaneda ante Racing por la fecha 14 de la Liga Profesional y una semana después recibirá a River Plate en La Bombonera en el Superclásico.