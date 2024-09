11 frases de Scaloni tras el triunfo de Argentina: de la propuesta especial para Di María a la elección de Dybala para que use la 10 de Messi

La Albiceleste se impuso 3-0 en el Monumental

Argentina exhibió su chapa de bicampeón de América con una goleada ante Chile por 3 a 0 en el Estadio Monumental. Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Paulo Dybala fueron los autores de los goles para cerrar una jornada que comenzó siendo muy emotiva por el homenaje de despedida a Ángel Di María. Sobre el conmovedor adiós al Fideo se refirió Lionel Scaloni en la conferencia de prensa. El entrenador argentino le brindó un enorme elogio al rosarino: “Después del partido fue todo una alegría enorme, un momento muy lindo Ángel. ¿Qué tengo para decirle? Decirle tiene las puertas abiertas de la Selección para lo que quiera. Supongo que seguirá después de nosotros porque es una leyenda de la Selección y del deporte”.

El oriundo de Pujato también analizó el partido ante Chile: “Fue complicado. En el primer tiempo hasta el minuto 30 fuimos bastante superiores, pero luego no fue bueno y ellos tuvieron una situación de gol. En el segundo tiempo mejoramos y con el gol el tema se abrió”. En relación a los dos futbolistas que tuvieron que salir por problemas físicos, como Alexis Mac Allister y Nicolás González, no dio precisiones y será cuestión de realizar los estudios médicos correspondientes.

Otro momento importante de la conferencia de Scaloni fue cuando le preguntaron por el desahogo de Paulo Dybala, quien volvió al gol y además utilizó la 10 de Messi. “Sentí alegría y como entrenador esa sensación fea porque no pudo estar en la Copa América. Como jugador es ese que puede marcar la diferencia. Lo que pasó es que en el inicio de la Copa no estaba en condiciones de jugar. En el juego tuvo pases, regulación y manejó tiempos. Cuando un jugador juega así te da mucha tranquilidad”. Y agregó respecto al mítico dorsal: “Con Paulo no hablamos de darle la diez, se decidió dársela. Es un futbolista para ponerse la diez. No le dijimos nada, armamos la lista y tenía que usarla. Él aceptó tras una charla con los chicos. Él supo tener jerarquía para llevarla”.

El elogio de Scaloni a Dybala tras su actuación con gol

Respecto a la 11 que pasó de Di María a Lo Celso, reveló cómo se acordó: “Di María le dijo a Gio de usar su camiseta y listo. Nosotros nos enteramos cuando llegamos al predio y fue un problema menos. A veces le damos manija a ese tipo de temas…”.

Otras frases destacadas de Lionel Scaloni:

“Se jugó bien, pero siempre hay algo para corregir. Dentro de lo que el rival te puede dejar manejamos la pelota, en el campo rival hay que ser precisos y estos chicos cuando la recuperan y son precisos puede terminar gol”.

“La decisión de que Otamendi no juegue en la Copa América fue por un tema futbolístico porque el lateral izquierdo lo íbamos a usar poco y por eso creímos oportuno de jugar con Lisandro (Martínez) por ese costado. Jugó en una posición que no es la suya y Ota cada vez que lo necesitamos sabemos lo que puede dar”.

“Cargamos combustible a través de la competición. No es muy difícil decirles a ellos que tenemos que competir y es un lema en una selección como la Argentina. Ellos entendieron el mensaje y siguen compitiendo. El resultad fue positivo y ayuda”.

“Es importante destacar que la Selección necesita que nadie se relaje. En este caso no teníamos a Leo (Messi), Ángel (Di María) no va a estar y necesitamos ver a jugadores. Hoy entró Alejandro (Garnacho) porque necesitábamos que entre en la manera de jugar del equipo. Hoy entendió todo e hizo todo bien”.

“No creo que haya tanta superioridad sobre el resto y está todo muy parejo. Estamos en un momento donde el fútbol es muy extraño. Sobre lo nombres siempre nos quedamos con las ganas de ver jugadores que estaban en la convocatoria como el caso de Balerdi que es un chico que está en condiciones de rotar y no pudo venir por lesión”.

El análisis de Scaloni tras el triunfo de Argentina ante Chile

“Valentín Castellano es un jugador que tiene diagonal, velocidad y está aportando sus cosas”. Sobre la chance de jugar fuera de Buenos Aires: “No decido yo dónde vamos a jugar. Si fuera por mí jugamos al lado de mi casa. Me encantaría jugar en Rosario que está a 30 kilómetros de mi casa y podría ir toda mi familia. Ojalá que en las próximas fechas podamos jugar en el Interior, Mendoza, Tucumán o donde sea. A lo mejor si digo se pueda aportar algo”.

“A nivel físico lo jugadores les costó en el segundo tiempo y es algo normal en septiembre (inicio de las temporadas en Europa). El martes contra Colombia jugamos en un horario que para mí no tendría que ser. Será un partido dificilísimo. Intentaremos hacer un buen partido”.

El doble nueve con Lautaro Martínez y Julián Álvarez : “Jugaron bien y no dieron una pelota por perdida. Lautaro hizo un gran partido, asistió. Estamos muy contentos al igual que lo que hizo Julián”.

Sobre el lugar para los más jóvenes : “Si los chicos tienen que jugar es por merecimiento y porque los necesitamos. No podemos de la noche a la mañana cambiar cinco o seis jugadores. Nos vemos poco y en ese marco no podemos estar haciendo grandes cambios. Sabemos lo que es esta camiseta y la idea es que los chicos se puedan quedar por mucho tiempo”.

“La idea es transmitir la idea de que todos están con ganas de aportar. El techo será cuando algún día nos vaya mal. A lo mejor nos mal acostumbramos y cuando pase lo contrario habrá que estar preparado”.

“El equipo afrontar cada partido como si fuese una final. Luego, la calidad de los jugadores hace el resto. Cuando juegan con esa manera de ver el fútbol tenemos esta imagen”.