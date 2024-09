La tajante decisión de Vélez con Ricky Centurión: “Todo tiene un límite, hasta acá llegamos”

El presidente de Vélez habló de la situación de Ricardo Centurión

Vélez, finalista de la Copa de la Liga -cayó ante Estudiantes- va por la revancha en la Liga Profesional: es el líder del certamen con 27 puntos en 13 fechas y sueña con el título bajo la tutela de Gustavo Quinteros. Ricardo Centurión, con contrato con la institución hasta fin de año, podría ser parte de esta exitosa campaña, pero luego de un inicio de año en el que fue cobijado por el club para su reinserción en el plantel, volvieron a aflorar los cortocircuitos, “desapareció” de los entrenamientos, tal como indicó el presidente del Fortín, y la relación terminó de romperse.

Pues bien, Fabián Berlanga, titular de la institución de Liniers, ofreció una actualización sobre la situación del mediocampista ofensivo, de 31 años. “Lo intentamos, pusimos un montón de gente para trabajar para él, el profe para que se ponga bien físicamente, el psiquiatra especializado en el tema... Y después volvió a caer en no venir a entrenar. Como que no quería seguir”, relató el directivo en diálogo con el programa Los Más Grandes, por Radio República.

“Estamos esperando que termine su contrato, como que todo tiene un límite. Hasta acá llegamos. Hicimos todo lo que estaba a mano. Muchos compañeros de él, inclusive Gustavo Quinteros tuvo una charla personal, lo invitó a la casa... Tiene una personalidad difícil. Cuesta llegarle. Por ahora no tenemos noticias de él”, concluyó Berlanga.

El Wachiturro se destacó en Racing y Boca, estuvo a punto de jugar el Mundial 2018 con Jorge Sampaoli en el banco, pero sus últimas experiencias estuvieron marcadas por los problemas disciplinarios o personales. En San Lorenzo, Barracas Central y el Fortín terminaron marcando su estancia. Su último partido oficial fue el 17 de abril de 2023 con el Guapo, en el que jugó, irónicamente, frente a Vélez Sarsfield. Esta temporada en especial fue compleja, marcada por su separación del plantel bajo la dirección del DT Sergio Rondina.

Centurión, de 31 años, con la casaca de Vélez Sarsfield (@Velez)

En diciembre de 2023, protagonizó un escándalo por su positivo por cocaína luego de un control policial. La última aparición de Ricky fue a principios de julio, cuando realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram. Allí expresó públicamente su deseo de dedicarse al streaming, aunque parece que la idea no se ha materializado aún.

Después de estos últimos episodios, Centurión volvió a vivir en Sarandí, en la casa familiar. Fue Eduardo Rosetto, su ex agente, el que contó algunas intimidades de su actualidad alejado de la pelota. “Yo lo quiero y sorprende a veces la claridad que tiene. Es un decidor de verdades como poca gente. No siempre está en condiciones de decirlas, pero es un tipo como poca gente en la sociedad capaz de asumir las propias culpas”, comentó en una entrevista con ESPN.

“Me dijo ‘el presidente y el técnico conmigo se portaron impecable y yo no es que reclamo otra chance, porque capaz pueden decir que la desaproveché. No sé por qué desaparecí, hay veces que se me vuela el balero, pero estoy bien y quiero volver a jugar’”, narró. Habrá que ver qué decide el futbolista a partir del 1° de enero, cuando legalmente se convierta en un jugador en libertad de acción.

