Reapareció Ricardo Centurión y sorprendió con la idea de cambiar el fútbol por un nuevo proyecto

Ricardo Centurión reapareció en las redes sociales y dejó un llamativo mensaje

Ricardo Centurión volvió a aparecer en la escena pública durante las últimas horas luego de haberse mantenido alejado del mundo del fútbol durante varias semanas, lapso en el que incluso se instaló una masiva preocupación sobre su paradero, ya que había cortado todo tipo de contacto con Vélez Sarsfield. Mientras analiza qué hacer en el futuro, el futbolista surgido de Racing realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, donde insinuó que podría retirarse de la práctica profesional. Durante el vivo que interpretó para todos su seguidores, el atacante de 31 años mencionó que podría cambiar el rumbo de su vida si finalmente decide colgar los botines.

“Capaz, en una de esas, arranco a hacer stream”, sorprendió el jugador con pasado en Boca Juniors, San Lorenzo y Barracas Central, mientras se encontraba cómodamente sentado en un sillón frente a su celular en una habitación muy poco iluminada. No fue la primera vez que Ricky expresara su cansancio con la vida profesional. En diciembre de 2022, el volante ofensivo había revelado que su ciclo en el Fortín había comenzado apartado del plantel debido a su agotamiento. “Me había cansado de la vida, me había agotado. Necesitaba aislarme. Me sentía agobiado, tuve ataques de pánico. Necesitaba irme de todo”, fueron sus argumentos cuando planeó alejarse de las prácticas.

El contrato de Centurión con la entidad de Liniers expira en diciembre, pero la dirigencia del club le ha propuesto rescindir el vínculo, debido a que no será tenido en cuenta para el próximo semestre. Según informó el programa Sábado Vélez, la idea surgió después de que el futbolista faltara a varios entrenamientos debido al complejo momento personal que está atravesando. Las autoridades de la institución porteña consideran que la rescisión del contrato sería beneficiosa para ambas partes, permitiéndole al jugador buscar un nuevo equipo durante el mercado de pases.

El representante y la familia del futbolista ya tienen la oferta sobre la mesa. El ex Genoa no ha jugado oficialmente desde el 16 de abril de 2023, cuando disputó un partido contra Vélez cuando defendía la camiseta de Barracas Central. Desde su regreso al Fortín, el Wachiturro no ha sumado minutos y solo fue convocado una vez, en el compromiso por la Copa Argentina contra Sportivo Las Parejas en febrero de este año.

Desde la llegada de Gustavo Quinteros, el club intentó recuperarlo con un enfoque multidisciplinario, acompañándolo por profesionales de distinta índole. El futbolista se presentó desde el primer día a los entrenamientos en la Villa Olímpica y pasó la revisión médica luego de haber estado ocho meses inactivo tras su breve etapa en El Guapo.

Parecía que todo marchaba de la mejor manera. Sin embargo, sobre el cierre del certamen pasado regresaron las ausencias a los entrenamientos. Y, según explicaron por los pasillos del José Amalfitani, además apareció en una práctica con el automóvil chocado, sin un relato coherente respecto del incidente. Y luego, dejó de concurrir al club.

“Estoy muy triste. Hablé mucho con Ricardo, tratamos entre todos de ayudarlo en lo que podíamos para que él pueda volver a jugar al fútbol y estar bien, lamentablemente no pudimos. Él no pudo, ojalá podamos ayudarlo para que él pueda hacer una recuperación, primero como persona, como hombre de bien, y después como jugador de fútbol”, lamentó el DT.