El ex agente de Ricardo Centurión contó que habló con el jugador tras su desaparición de las prácticas de Vélez y reveló el pedido que le hizo

Eduardo Rossetto, agente de Ricardo Centurión, dio detalles de la charla que tuvo con el jugador de Vélez.

Luego de algunas horas de preocupación tras los dichos del presidente de Vélez, Fabián Berlanga, quien dijo que no tenían noticias de Ricardo Centurión hace diez días, este jueves Eduardo Rossetto, ex representante del futbolista de 31 años, contó que habló por teléfono y reveló el pedido que le hizo Ricky.

“Lo conozco desde que tenía 17 años. La relación transcurrió a lo largo del tiempo. En las vueltas de su azarosa y complicada vida siempre en algún momento cuenta con mi opinión o lo que puedo hacer. Y hoy hablé. La verdad que lo encontré mejor de lo que pensaba, con esa lucidez que tiene por momentos. Yo lo quiero y sorprende a veces la claridad que tiene. Es un decidor de verdades como poca gente. No siempre está en condiciones de decirlas, pero es un tipo como poca gente en la sociedad capaz de asumir las propias culpas”, comenzó el agente en diálogo con Equipo F, por ESPN.

Rossetto contó al detalle lo que conversó con el jugador de Vélez. “Me dijo ‘Tordi, te voy a decir la verdad. No me porté como te portas vos, pero no es que hice demasiados desastres. Qué querés que te diga, el presidente y el técnico conmigo se portaron impecable y yo no es que reclamo otra chance, porque capaz pueden decir que la desaproveché, pero hoy tengo ganas de vuelta, y estoy bien’. Fue una conversación fluida”.

A la hora de entender por qué se ausentó los últimos diez días a las prácticas de Vélez, Eduardo precisó: “Textualmente me dijo: ‘no sé por qué desaparecí estos días, hay veces que se me vuela el balero, pero estoy bien y quiero volver a jugar. No sé si desaproveché la chance, fijate qué podés hacer por mí’”.

A propósito de este pedido, el ex agente de Ricardo Centurión adelantó que hablará con la dirigencia. “Se lo dije a Ricardo, si él mismo me dice que Vélez se portó impecable y tiene razón, tengo que hablar con Vélez desde la sensatez, desde la posibilidad y la humildad de decirles que se portaron impecable y que no tengo nada para exigirles. Conociéndolo a Centurión y él conociéndome a mí, no voy a ir por la parte reglamentaria exigir algo. Vamos a sentarnos a ver qué es lo mejor”.

Por último, a raíz de algunos actos de indisciplina que pudo haber molestado, Rossetto aclaró: “Entiendo lo de los códigos actuales del fútbol, pero no hay un compañero en 13 años que tiene Centurión en Primera que hable mal de él. Dos personas muy serias, una de las cuales lo tuvo como compañero, que fue Gago, lo quisieron. Guillermo que lo tuvo lo quiso. Los compañeros todos lo respetan y hablan de lo buena onda que es, lo correcto y la humildad con la que entrena y aporta la grupo”.

"Centurión se podía comparar con Neymar" , aseguró Rossetto, ex agente de Ricky

Otras frases de Eduardo Rossetto, ex representante de Ricardo Centurión:

-”Siempre va a haber que hablar de lo que jugaba Centurión. Hoy exigirle que juegue como cuando apareció en la Primera de Racing, que podía competir con Neymar en ese momento, y que era un jugador totalmente distinto, no creo que pueda volver a ser el mismo. Si alguien quiere colaborar con Centu, tiene que decir ojalá sea feliz de vuelta jugando al fútbol, dentro de las posibilidades que pueda tener a los 31 años. Y con el desgaste que ha tenido, un físico privilegiado. Ricardo si se entrena 20 días, está como el mejor y él es consciente de las cosas que ha desperdiciado”.

“No es que él sobra la situación y dice ‘con esto me alcanza’. Es un chico con una sensibilidad distinta, que ha tenido una vida difícil y una infancia complicada. El padre fallece en un accidente donde trabajaba en un depósito de pirotecnia. Hay una explosión y fallece cuando Centurión tenía 5 años. La madre tuvo que salir a trabajar para sostener un hogar humilde. La crianza quedó en manos de la abuela, un gran referente que falleció hace poco. Un montón de cosas que lo han afectado”.

“Siempre dije, él es un perro de la calle, así como tiene incorporada esa genética de deportista y una gambeta endiablada, que enloquecía a los que quisieran marcarlo, Centurión tiene incorporado un detector de hipocresía. Él sabe el ambiente que todos habitamos, de un lado y del otro: periodistas, empresarios, dirigentes y jugadores, tienen un porcentaje de hipocresía importante y Centurión, dentro de estos que podrían decir que es un rebelde sin causa, yo diría es un rebelde con causa. Él tiene su propia causa”.

Ricardo Centurión celebra el cuarto gol que le convirtió a River, jugando para Boca en el estadio Monumental (Reuters)

“Lo fastidia profundamente cuando ha tenido actuaciones deslumbrantes y los dirigentes le chupan las medias, y después ya sufrido, recuerdan que ya firmaba en Boca por segunda vez por pedido de Guillermo, y por un incidente en un bar de Lanús se cayó la operación. El que tomó la decisión fue el presidente de Boca y quizás hoy dice ‘vieron que bien que hice’, y para Centurión claramente fue un acto de hipocresía. Si uno hurga un poquito más, qué pretendes, un jugador en la cancha de River con 60 mil personas en contra, ganando Boca 3-2 queda mano a mano con el arquero, se la pica por arriba y resiste el embate de Jonatan Maidana... Y bueno, esos jugadores están en un borde muy finito. Es probable que para hacer eso, muchos de lo que están capacitados para hacer eso, quizás el día anterior se pelean en un boliche, y no es una cosa tan determinante”.

“Él sale de una charla con Sampaoli en Ezeiza convencido que iba al Mundial, y no fue al mundial. Riquelme va a Boca y le dio a entender que lo iba a llevar. Hay un montón de cosas que le han minado la credibilidad del ambiente del fútbol a un tipo que tiene una sensibilidad especial. Él con una persona que en el ambiente es tomado como difícil, como Heinze, se portó impecable, lo fueron ambos. Heinze le exigió y le dio, y él respondía a esa exigencia y también le dio a Heinze. No quiero decir con esto que cualquier otro DT que no lo trate como Heinze está equivocado, no. Pero doy ejemplos. Aunque creo que sí, que hay veces que se boicoteó a sí mismo”.

“En poco tiempo fallecieron la ex pareja y la abuela que fue la que le dio una contención como nadie le pudo dar en la vida”.

“No es una persona que sea desmedidamente ambicioso por la plata. Creo que si Centurión jugara en Fénix y Fénix pelea el ascenso de la B Metropolitana al Nacional y lo logra, Centurión sería tan feliz como cuando le hizo el cuarto gol de Boca a River en cancha de River. Es un tipo que lleva la pasión por jugar a la pelota. No es una persona que si no tiene plata se va a afligir por lo que no tiene, va a poder seguir su vida. Habrá que ver en qué parte de la sociedad se incerta y cómo, eso será lo que defina su futuro cuando no juegue más”.

“Centurión siempre fue un producto estrictamente nacional. Hay una anécdota que no se conoce, pero es que cuando surge la chance de venir a Boca él estaba en San Pablo y jugaba bien, pero se desespera por venir a Boca. Al Patón Bauza le faltaba un punta por adentro, y le dijo ‘te pongo por adentro hoy y si jugas como creo que tenés que jugar, no voy a poner reparos para que vayas a Boca’. Y superó todas las expectativas y vino a Boca que a él le interesaba. Jamás puso una condición económica, le gustaba donde ir e iba. Quería triunfar en el país. En Genoa y San Luis de potosí no le fue bien, y acá él sentía que tenía la chance de ser feliz”.

“Ojalá redunde en un beneficio para Centurión”.