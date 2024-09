La dura sanción que recibió un judoca por la repudiable reacción antideportiva que abucheó todo un estadio en los Juegos Olímpicos

El judoca fue descalificado por un gesto antideportivo

El judoca georgiano Guram Tushishvili fue suspendido por un período mínimo de seis meses debido a una reacción antideportiva en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de París. La información fue revelada por el campeón olímpico francés Teddy Riner, víctima de ese gesto, en una reciente entrevista con el programa Quotidien, emitido por TMC.

La controversia surgió durante un combate en el que Riner, el judoca más laureado de la historia, se clasificó para las semifinales de la categoría de +100 kilos. En ese enfrentamiento, Tushishvili, campeón mundial en 2018, fue sancionado por una serie de comportamientos antideportivos. Tras recibir un ippon, realizó una serie de polémicos gestos y terminó siendo expulsado del combate por el árbitro español Raúl Camacho Pérez después de empujar a Riner.

El incidente empezó cuando Riner celebró el ippon concedido, un gesto que Tushishvili interpretó como una provocación, lo que llevó al georgiano a empujar a su oponente. Posteriormente, se puso encima suyo y comenzó a insultarlo, antes de volver a golpearlo.

La reacción de Camacho fue inmediata y decretó la expulsión directa de Tushishvili. La actitud del georgiano provocó los enormes abucheos de los 8,000 espectadores presentes en el pabellón de Campo de Marte.

Riner, en sus declaraciones al programa Quotidien, comentó sobre la situación: “Le digo, ¿por qué? ¿Por qué todo eso? Gané, tengo derecho a regocijarme de mi alegría sin que se desperdicie”. El judoca francés añadió que Tushishvili, aunque hablaba en su idioma, emitía expresiones que no eran muy agradables. A pesar de la tensión, Riner subrayó que no le reprocha nada al georgiano.

F

Sin embargo, el incidente no terminó ahí. Tushishvili fue acusado de realizar dos acciones especialmente lamentables para el judo. Riner mencionó: “Me atacó por detrás después del derribo, me barrió. Normalmente es hansoku (descalificación). Y antes hizo una técnica que podría haber causado lesiones graves en la rodilla”. Al final, la comisión decidió descalificar al georgiano, decisión que Tushishvili no aceptó de buen grado. “No le gustó el lindo ippon que le di”, sentenció Riner.

La suspensión inicial de seis meses dictada contra Tushishvili podría incluso ampliarse. El Comité Disciplinario de la Federación Internacional de Judo está investigando más detalladamente el incidente para comprender mejor las motivaciones detrás del gesto antideportivo del georgiano. Mientras tanto, Tushishvili ya ha sufrido una sanción del Comité Olímpico Internacional que le privó del repechaje y de la participación en la competencia por equipos.

Tras ese combate, Riner continuó en la competencia, alcanzó el oro tras tumbar al surcoreano Kim Minjong en la final de los +100 kilos y sumó en París su tercer oro olímpico individual en judo, hecho solo logrado por japonés Tadahiro Nomura, que se colgó el oro en 1996, 2000 y 2004 (-60 kilos). Con esa, el galo acumuló cinco medallas individuales. (Bronce en Pekín-2008, oro en Londres-2012, oro en Rio-2016, bronce en Tokio 2021 y oro en equipos mixtos de Tokio 2021).

Este caso ha levantado una importante discusión en el mundo del judo sobre la conducta deportiva y los límites de las celebraciones y las reacciones en el tatami. Riner, una figura respetada en este deporte, alzó la voz no solo para defender su derecho a celebrar, sino también para señalar la gravedad de los actos cometidos por su oponente.