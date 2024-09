Nuevo récord en los 100 metros: Sherman Guity ganó el oro y quedó en la historia en los Juegos Paralímpicos de París

Los 100 metros del costarricense Sherman Guity

El costarricense Sherman Guity logró una impresionante victoria en la final masculina de los 100 metros T64 de los Juegos Paralímpicos de París estableciendo un nuevo récord paralímpico con un tiempo de 10.65 segundos, superando los 10.69 segundos que alcanzó el italiano Manu Maxcel Amo el 31 de agosto de este año.

Guity finalizó por delante del campeón mundial italiano, que en esta ocasión registró 10.76 segundos, y del alemán Felix Streng, que se llevó el bronce con 10.77 segundos, en una noche electrizante en el icónico Stade de France.

La competencia prometía ser muy reñida tras la espectacular actuación de Maxcel Amo Manu en las series del domingo, donde rompió el récord paralímpico. Sin embargo, Guity sorprendió a todos al sobrepasar a sus competidores y estableciendo un nuevo récord paralímpico en la final.

“Este resultado me hace muy feliz, no me lo esperaba. Corrí contra atletas muy fuertes, pero era una final paralímpica y lo di todo”, declaró Sherman Guity, de 27 años, quien se coronó en la distancia reina del esprint en paraatletismo, dentro de la categoría T64, que incluye a atletas con amputaciones por debajo de la rodilla y que usan prótesis.

El tercer lugar fue para el alemán Felix Streng, quien aunque no tuvo su mejor desempeño, sumó una sexta medalla paralímpica a su impresionante palmarés. “El sprint es como el arte, creo, pero definitivamente no fue una obra maestra lo de hoy”, admitió Streng.

Este logro supone una consolidación en la carrera de Guity, quien ya había demostrado su valía en Tokio 2020 al ganar plata en los 100 metros y oro en los 200 metros.

Guity se quedó con el oro y el récord en París (Getty)

Pronto Desafío de los 200 Metros

Guity ahora se prepara para su próximo reto en Francia: los 200 metros planos T64, cuyas semifinales están previstas para el sábado por la tarde. Tendrá cinco días de preparación antes de enfrentar esta competencia, con la ilusión de clasificar para la ronda de medallas y continuar su racha de éxitos.

La prensa costarricense destacó que este resultado no solo enaltece al atleta, sino que también inspira a muchos con su historia de superación, luego de haber perdido una pierna en un accidente de tránsito en 2017. “Prometo que seré el mejor atleta paralímpico de Costa Rica. Volveré a correr con una prótesis, también podré correr todos los eventos que pueda, pues tendré la oportunidad de seguir compitiendo”, fueron sus primeras declaraciones desde el hospital en aquel entonces.

En otro evento emocionante de los Juegos Paralímpicos, el estadounidense Ezra Frech, de 19 años, conquistó el primer título paralímpico de su carrera en los 100 metros T63, con un tiempo de 12.06 segundos. Este tiempo representa la mejor actuación de su incipiente carrera dentro de la categoría T63, para amputados por encima de la rodilla.

Frech también participará en el salto de altura, previsto para el martes, disciplina en la que tiene una gran pasión. “Esta medalla de oro me hace feliz, pero no estoy saciado. Todavía tengo hambre. Mañana por la tarde iré a por el oro en salto de altura”, prometió el joven californiano.

Guity consiguió su segunda medalla de oro en un juego Paralímpico (Reuters)