El premonitorio mensaje de Bizarrap tres años antes de ayudar a Franco Colapinto a llegar a la Fórmula 1

Bizarrap reveló cómo se reunió el presupuesto para que Colapinto corra en Fórmula 1

Hace un año el futuro de Franco Colapinto era incierto. Había terminado su segunda temporada en la Fórmula 3 con un cuarto puesto en el campeonato y dos victorias en 2023, una de ellas tras una reciente operación por la fractura en la clavícula izquierda. Ese triunfo fue justo un 2 de septiembre y también en Monza, donde debutó este fin de semana en la Fórmula 1. Pero para llegar a este hito de tener a un argentino en la Máxima luego de 23 años, además del talento y mérito del piloto de 21 años, fue clave la presencia de Bizarrap, quien tejió las gestiones con las empresas más importantes. Aunque, ya en 2021, el DJ recogió el guante en las redes sociales para poder hacer realidad este sueño.

En 2021, Biza se encontró en Ciudad de México con Pierre Gasly, actual piloto de Alpine y que sufrió un sobrepaso de Colapinto este domingo. “Celebración con el Biza”, escribió el piloto francés en un posteo en Instagram el 8 de noviembre de 2021. “Mucho gusto amigo. Sos crack, wacho”, respondió el también productor musical. Ante ello el usuario Tomás Zrch en X (ex Twitter) citó la publicación del galo y planteó: “¿Que Biza financie a Colapinto así volvemos a tener un piloto en la F1?”.

El posteo de Bizarrap con Gasly y el planteo del usuario en X sobre un eventual apoyo del DJ y productor musical a Colapinto

Este lunes Bizarrap recordó ese comentario y escribió “ahí va che. 2021″. Acto seguido, fue el propio Colapinto el que interactuó y puso “nooo”, con dos emojis, uno de sorpresa y otro lagrimeando por aquel cruce en las redes sociales tres años antes. En ese momento, Franco corría en la Fórmula Regional Europea y aún competía con el apoyo de empresas europeas que consiguió Bullet Sports Management, la firma que lo representa.

El año pasado el artista intercedió con empresas importantes para que pudieran ayudar a Franco y todo se dio en septiembre de 2023, cuando el bonaerense no tenía el presupuesto cerrado para correr en Fórmula 2. Sus fanáticos iniciaron una movida fuerte en las redes sociales y el #FranColapintoALaF2 fue tendencia. Ahí apareció Bizarrap y el 3 de octubre, el corredor de Pilar anunció que iba a probar un auto de la categoría antesala a la Máxima en Abu Dhabi.

La reacción de Colapinto

El tema no quedó ahí, ya que Franco corrió las últimas dos carreras de la Fórmula 2 en el mencionado emirato y también se subió por primera vez a un coche de F1, el 29 de noviembre en la prueba para novatos, aunque también participaron pilotos titulares. Ete año logró una prueba con el Williams en Silverstone e iba sexto en el campeonato hasta que dio el salto por la cadena de errores de Logan Sargeant, que resultó eyectado de la butaca.

Hoy Franco y Biza otra vez fue clave para que Franco cumpla su gran sueño. “Nosotros nos enteramos el sábado pasado. Yo estaba llegando al estudio y me llega un mensaje de Franco diciendo ‘Amigo, te tengo que llamar ya’. Franco me tiró: ‘Me llamaron de Williams que tengo que subir, tengo que subir. Necesito sponsors’… Ahí yo le pregunto: ¿Seguro Fórmula 1?, ‘Casi confirmado Fórmula 1′, me dijo. Ahí me volví loco”, reveló Bizarrap en una entrevista con el You Tuber español Víctor Abad.

Bizarrap acompañó a Colapinto este año en la fecha de la Fórmula 2 en España (@francolapinto)

Y añadió: “Llamé a mi mánager que tiene buena relación con Martín, también estaba Gastón y dijimos tenemos que conseguir sponsor. Otra vez Globant como sponsor, se sumó Mercado Libre y el Automóvil Club”. De esa manera se logró reunir el presupuesto necesario para poder correr las últimas nueve fechas de la presente temporada de F1.

Este fin de semana Franco Colapinto debutó en la F1 y superó las expectativas ya que largó 18° y terminó 12°. Hizo tres sobrepasos, llegó a tener ritmo de punta y superó a su compañero de equipo en Williams, Alex Albon, en la última vuelta. Ya en su estreno tuvo un mejor resultado que en 13 de las 14 carreras de Logan Sargeant, quien fue desvinculado del equipo inglés luego de destrozar su auto en la tercera práctica libre en Países Bajos.