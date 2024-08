Le pegaron una brutal patada, pero terminó expulsado: la jugada que desató la polémica en la Premier League

El partido de la 3ª fecha entre Arsenal y Brighton and Hove por la Premier League tuvo una acción que marcó el desarrollo del juego, pero que desató principalmente la polémica en Inglaterra. El mediocampista Declan Rice vio dos amarillas en un abrir y cerrar de ojos, lo que lo sacó de la cancha cuando se iniciaba el segundo tiempo.

El futbolista de 25 años fue amonestado por primera vez a los 41 minutos del la primera etapa tras una patada sobre el neerlandés Joël Veltman. Cuando se disputaba el tercer minuto del complemento, Rice protagonizó una situación cargada de polémica y el juez Chris Kavanagh no dudó en mostrarle la segunda amarilla.

El árbitro pitó una dudosa falta del mediocampista de los Gunners sobre Veltman. Cuando se dio vuelta para quejarse, la pelota pasó al lado suyo y la tocó suavemente para correrla. En ese preciso momento, el neerlandés del Brighton fue corriendo con la intención de ejecutar el tiro libre y le pegó una brutal patada a Rice. Sin embargo, Kavanagh no dudó y expulsó al 41 del Arsenal, quien no podía creer lo sucedido.

El diario The Sun definió lo ocurrido como un “acto inusual de inmadurez”. En cambio, el reconocido periodista Piers Morgan se mostró indignado con la decisión arbitral con un mensaje a través de su cuenta de X: “¿Qué demonios fue eso? ¿Declan Rice expulsado por haber sido pateado? La peor decisión de tarjeta roja que he visto en mi vida”.

Mikel Arteta explotó apenas arribó a la conferencia de prensa. “Me quedé asombrado. Asombrado, asombrado, asombrado por lo inconsistentes que pueden ser las decisiones”, aseguró en declaraciones que replicó el diario The Guardian, medio que que aseguró que este suceso fue “un punto de inflexión”.

El DT de los Gunners fue claro sobre su mirada ante la roja a su jugador: “En la primera parte, hay dos incidentes y no pasa nada. Luego, en una zona no crítica, el balón golpea a Declan, se da la vuelta, no ve venir al jugador y toca el balón. Según la ley, él (el árbitro) puede tomar esa decisión, pero luego, según la ley, debe tomar la siguiente decisión, que es una tarjeta roja (a Veltman), así que jugamos 10 contra 10. Esto es lo que me sorprendió. A este nivel, es increíble”.

Arteta confió que habló con Rice tras el hecho. “Obviamente reaccionó diciendo que estaba de espaldas al balón, que no estaban en el centro del campo, intentando contrarrestar o algo así. De todas formas me repito: por ley si quieres hacerlo tienes que hacerlo, pero tienes que hacerlo en la primera parte y jugar 10 contra 10. Eso es todo. Muy sencillo”, señaló.

Rice reclama la decisión del árbitro (Foto: Reuters/Dylan Martinez)

El futbolista Bukayo Saka planteó algo similar: “Sólo queremos algo de consistencia. Joao Pedro desplazó la pelota hasta el centro del campo en la primera parte y no pasó nada. Rice la tocó levemente y fue expulsado”. Del otro lado, el DT del Brighton Fabian Hürzeler aseguró que fue “una tarjeta roja clara” y argumentó: “Dispara el balón fuera, es una pérdida de tiempo”.

La cuenta oficial de X de la Premier League reflejó el hecho: “El árbitro mostró una segunda tarjeta amarilla a Declan Rice por retrasar la reanudación”. Mientras que el ex árbitro inglés Keith Hackett aseguró en The Telegraph que la decisión fue “una completa tontería”. Y agregó: “Sus insignificantes acciones no tuvieron un impacto material en el partido y apenas ralentizaron el juego”.

El partido al momento de la expulsión estaba 1-0 con el tanto de Kai Havertz, pero la salida de Rice marcó un quiebre porque la visita llegó al empate por intermedio de João Pedro algunos minutos después de esa roja. El encuentro en el Emirates Stadium finalizó empatado y los Gunners no pudieron sostener la racha de dos triunfos que habían hilvanado en las jornadas inaugurales de la Premier ante Wolverhampton y Aston Villa.

Para colmo, Arteta no podrá contar con Rice para el clásico contra Tottenham que se disputará el domingo 15 de septiembre por la 4ª jornada del campeonato inglés.